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Bublik1
Байкал жив – в Россию приехала первая партия серверных Baikal-S от неизвестного производителя
Где были выпущены процессоры, информации в прессе пока нет

Российские власти готовят масштабный проект, в рамках которого отечественные разработчики реализуют импортозамещение в области полупроводниковой промышленности. Уже в 2025 году в стране будут выпускаться чипы по 350-нм нормам, тогда как к 2027 году появится отечественный литограф, работающий в рамках 130-нм норм. К 2030 технологии продвинутся ещё дальше, но эксперты полагают, что выйти за пределы 65-нм узла к намеченному сроку не удастся. Причина в санкциях, оказывающих давление на доступ к иностранным технологиям. Фактически, российским инженерам приходится разрабатывать сложные механизмы и полупроводниковые материалы с нуля, ну а это требует средств и времени. Мало того, даже 65-нм нормы давно не считаются передовыми и подходят для выпуска чипов для автомобилей и различных потребительских устройств. Для роутеров и устройств умного дома большего и не нужно, но процессоры и видеокарты требуют другого подхода. 

Сегодня лидеры мирового рынка освоили 3-нм нормы, ну а в 2025 году состоится переход на 2-нм узел. Российские разработчики не поспевают, а до недавнего времени процессоры отечественной разработки благополучно выпускали на мощностях TSMC. В 2022 году тайваньская компания присоединилась к санкциям, заморозив все контракты. Часть процессоров российские разработчики выпускали по 16-нм нормам, ну а достичь такого технологического уровня в ближайшие 5 лет на собственном оборудовании точно не получится. Немногим лучше дела идут у китайцев. Власти этой страны начали решать проблему технологической независимости намного раньше, чем это сделали в России, а в результате сегодня там доступен 7-нм техпроцесс. Эксперты полагают, что возможности таких сложных технологий в Китае сильно ограничены, а основная часть чипов выпускается на базе зрелых узлов. Ранее в прессе писали, что российские власти ведут диалог с китайскими компаниями с целью начать выпуск чипов в Поднебесной. Похоже, инициативу уже воплотили в реальность, о чём мы сегодня и поговорим. 

Как стало известно, не так давно в Россию прибыла первая партия процессоров Baikal-S. Партия небольшая и составляет всего 1000 единиц, ну а важной новостью поделился замминистра промышленности Василий Шпак на форуме «Электроника России». Оказывается, процессоры раскупили очень быстро, а многие потенциальные клиенты стоят в очереди и ждут следующую поставку. Эксперты называют происходящее крайне важным для всей российской микроэлектронной отрасли, которая с 2022 года находится в непростой ситуации. После введения санкций и разрыва связей с TSMC производство процессоров было остановлено. Первая инженерная партия Baikal-S была выпущена ещё в октябре 2021 года, но масштабный выпуск тогда так и не стартовал из-за санкционного давления. Отмечается, что даже тысяча чипов в сложившейся ситуации – это большое достижение. Это своеобразный сигнал, который свидетельствует о том, что проект жив, пусть и в сложных условиях. Ну а поскольку в России ещё долго не будет мощностей, способных выпускать чипы по 16-нм нормам, то приходится полагаться на иностранных партнёров. 

Напомним, Baikal-S представляет собой серверный процессор, включающий 48 ядер ARM Cortex-A75 и поддерживающий до 768 Гб оперативной памяти DDR4. Его пиковая производительность равна 358 Гфлопс в тесте Linpack. Подобные характеристики позволяют рассчитывать на использование в сложных серверных системах. Выполненный по 16-нм узлу, процессор обладает тактовой частотой до 2.2 ГГц и энергопотреблением 120 Вт. Цена такого процессора не будет низкой, а первые клиенты платят около 3000 долларов за чип. Это намного дороже, чем аналоги AMD или Intel, но в данном случае следует учитывать небольшой тираж и принадлежность к серверному сегменту. Цены здесь всегда выше, а специфика вынуждает потенциальных покупателей переплачивать. По мнению экспертов, Baikal-S позволит уйти от зависимости от зарубежных решений, а также добиться высокой защищённости. Известно, что в процессорах AMD и Intel находят много различных уязвимостей, тогда как Baikal-S не содержит бэкдоров и позволяет создавать серверы с использованием преимущественно российского оборудования.

Изначально амбиции «Байкал Электроникс» были огромны. Так, к 2022 году компания планировала выпустить 300 тысяч процессоров, а к 2025 году довести производство до 600 тысяч единиц. Неясно, удалось ли бы выйти на такие масштабы, но санкции стали на пути реализации отечественного проекта. Некоторые эксперты полагают, что благодаря полученной партии российские компании смогут начать интеграцию отечественных технологий в свои экосистемы. Это позволит лучше подготовиться, ведь в будущем процессоров станет больше. Как уже было сказано выше, партия небольшая, но в данном случае важно, что санкции не смогли уничтожить российскую полупроводниковую отрасль, которая не только жива, но и развивается. В целом, для «Байкал Электроникс» это только начало пути. Компания продолжает работать над процессорами Baikal-L для мобильных устройств и Baikal-S2 для серверов. Но реализация этих проектов зависит от множества факторов, включая поставки оборудования и своевременное финансирование. Российские власти не раскрывают данные о производителе, но очевидно, что это не американская и точно не тайваньская компания. Следует набраться терпения и подождать, ведь праздновать победу эксперты рекомендуют только после получения действительно внушительной партии. 

#процессоры #байкал #baikal-s
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