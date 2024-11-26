К сожалению, не обошлось без неприятных ошибок, но разработчики планируют исправить их в ближайшем релизе

Всю прошлую неделю мировая профильная пресса обсуждала релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Блогеры записывали ролики с различными тестами, энтузиасты сравнивали качество картинки на разных видеокартах, а рядовые геймеры пытались побороть бесконечный поток багов в одной из самых ожидаемых игр последних лет. Несомненно, разработчики могли не втягивать себя в политические споры, поскольку риски потерять российскую аудиторию были огромны. Но сделанного не исправить, а огромное количество фанатов серии S.T.A.L.K.E.R. принципиально отказывается даже скачивать игру с торрентов. Судя по всему, студия GSC Game World выпустила достаточно успешный проект. Ещё в пятницу стало известно, что за несколько дней тираж превысил 1 миллион копий, а между тем в эту цифру не входят геймеры, которые получили доступ к новинке по подписке Xbox Game Pass. Таким образом сегодня в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl играют миллионы людей по всему миру, а значит релиз не только вернул все инвестиции, но и даже позволил заработать.

Большая часть отзывов в Steam носит положительный характер, а профессиональные критики хвалят игру за атмосферность, но полагают, что сюжет слишком примитивный и не очень глубокий. Геймеров ждут дополнения и даже многопользовательский режим, но на пути фанатов серии из России стоит языковой барьер. В последние годы крупные студии присоединились к санкциям против России, предпочитая выпускать новинки без полноценной российской озвучки. В комплекте идут исключительно субтитры, тогда как звук может быть на английском, немецком или любом другом языке. Всё это уже давно стало обыденностью, но неприятный сюрприз от студии GSC Game World обсуждается особенно активно. Разработчики давно говорили, что русской озвучки не будет, но данная тема всё равно активно муссируется в российском сегменте интернета. Мнения фанатов на эту тему разделились. Часть требовала дать им полноценную озвучку, тогда как другая заявляла, что почти все украинские слова понятны. Некоторые играют на английском, ну а команда SynthVoice планирует решить все споры при помощи умных технологий.

Вчера в сеть была выложена полноценная российская озвучка. Для генерации такого объёма данных использовалась нейросеть, которая и занималась дубляжом предложенного текста. Поскольку перед нами первая версия, то внутри много ляпов и недочётов. ИИ неплохо справился с работой. Но потребуется время, чтобы в ручном режиме склеить обрывки фраз, а также добавить правильные эффекты по время определённых сцен. Также не были озвучены так называемые кат-сцены, но в данном случае без глубокой обработки роликов ничего сделать не удастся. Опробовавшие озвучку выражают противоречивые эмоции, ну а представители SynthVoice пишут, что вторая версия будет намного лучше. Оценить озвучку вы можете при помощи небольшого ролика ниже. Пожалуй, был выбран не худший отрезок, не позволяющий составить полного впечатления о качестве озвучки. Скачать озвучку вы можете на российском форуме по ссылке. Внимательно читайте инструкцию. Часто именно на этом этапе возникают ошибки.

Добавим, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вызвала не только противоречия политического характера, но и расстроила геймеров со слабыми компьютерами. Сегодня нет ни одной видеокарты, способной запускать новинку в разрешении 4К на максимальных настройках графики, выдавая стабильные 60 кадров в секунду. Разработчики рекомендуют использовать технологии масштабирования, на у это ещё один повод для споров. Если вас интересуют подробности на эту тему, изучайте наш материал по ссылке. Там доступны не только результаты тестов, но и рекомендации по той или иной видеокарте.



