Если попытаться изучить феномен трассировки лучей в играх, то можно заметить совершенно разное отношение экспертов и рядовых пользователей к реализации данной технологии. Некоторые издания отмечают, что волшебные лучи стали золотым стандартом современных игр, тогда как другие критикуют разработчиков за сомнительные эффекты. Первоначальная идея заключалась в том, чтобы при помощи трассировки лучей повысить реалистичность картинки, но в какой-то момент технологию начали интегрировать туда, где она вообще не нужна. В результате световые эффекты режут глаза, никак не сказываясь на качестве картинки.

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Но проблема даже не в этом, ведь активация трассировки лучей приводит к сильному падению количества кадров в секунду. Сегодня нет ни одной видеокарты, которая могла бы тянуть требовательные новинки в честном разрешении 4К@60 fps на максимальном качестве графики. Со сложной задачей не справляется даже GeForce RTX 4090, ведь в этом случае приходится запускать технологию масштабирования. Получается, что на самом деле картинка запускается в разрешении 2К, а значит нас просто обманывают, продавая видеокарту для 4К за 250 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что разработчики просто не видят смысла улучшать графику в играх, поэтому мы становимся свидетелями сильного замедления прогресса. С момента появления первых видеокарт с трассировкой лучей прошло уже 6 лет, но NVIDIA продолжает рассказывать о невероятных возможностях, открывающихся перед рядовыми пользователями.

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В теории, если вы купите самую дорогую видеокарту, то всё же сможете прикоснуться к прекрасному, вот только на практике всё происходит не совсем так, как пишут в рекламе. Трассировка лучей появилась на игровых приставках и давно воспринимается обыденной, но значительная часть геймеров всё ещё не может раскрыть весь потенциал актуальных игр. Или может? Авторы канала Hardware Unboxed решили как следует разобраться в сложном вопросе. Они взяли 37 актуальных игр последних лет и изучили поведение их в режимах RTX-ON и RTX-OF. Скриншоты вы можете найти выше и ниже, но мы советуем вам посмотреть сам ролик, где изображение представлено в разрешении 4К. В данном случае фрамрейт не фиксировался, ведь самое главное было выяснить влияние трассировки лучей на качество графики.

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Все игры были разделены на насколько категорий. Как выяснилось, в большинстве тайтлов трассировка лучей либо не оказывает на качество картинки никакого влияния, либо приводит к появлению артефактов изображения. В любом случае из-за негативного влияния на производительность количество кадров в секунду значительно снижается, ну а это самая маленькая проблема, которая ждёт геймеров. Давайте к примерам, Dead Space Remake не получает от трассировки лучей решительно ничего, но точно повлияет на фрамрейт. В Resident Evil 4 Remake заметить улучшения не удалось, а временами волшебные лучи так сильно вмешиваются в происходящее на картинке, что приводят к исчезновению обычных отражений. Почти ничего не происходит и в Plague Tale Requiem, как и в Dragon's Dogma 2. Вместо того чтобы наслаждаться происходящим на экране, фанатам технологий придётся внимательно изучать влияние волшебных лучиков, заметить которое можно только в крайне редких случаях. В Star Wars Jedi: Survivor картинка с RTX-OF смотрится даже лучше, а в Atomic Heart активация данной технологии крайне вредна, поскольку ведёт к потере реалистичности из-за исчезновения отражений. В Hogwarts Legacy трассировка лучей идёт на пользу графике, но иногда возникают странные искажения картинки, которые не входили в задумку разработчиков.

Перечислять можно долго, но суть от этого не меняется. В итоговой таблице все 37 игр были разделены на 8 категорий, для первых из пяти включать трассировку лучей категорически не рекомендуется. На первый взгляд кажущаяся полезной технология приводит к потере фрамрейта, но не несёт в себе ничего хорошего. Шестая категория представлена играми, в которых визуальная составляющая хотя бы не страдает, ну а в оставшихся двух категориях трассировка лучей отчасти полезна. К сожалению, таких игр очень мало, а значит владельцы видеокарт по большей части получают только минусы. Со всеми данными вы можете ознакомиться в таблице выше, ну а мы рассмотрим несколько видеокарт, которые подходят для запуска трассировки лучей в разрешении 1080р, 2К и 4К. Помните, что не везде настройки графики удастся установить на максимальные. Требования в некоторых тайтлах заметно выше, поэтому идеально подобрать видеокарту будет сложно.

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Как это не печально, но для запуска всех игр с трассировкой лучей в 1080р вам понадобится видеокарту уровня Radeon RX 7700 XT. Следует сделать важную ремарку, ведь речь идёт о максимальных настройках графики, тогда как на средних справится и менее скоростной графический чип. В качестве альтернативы можно присмотреться к GeForce RTX 4060 Ti. Видеокарта NVIDIA не такая быстрая, как Radeon RX 7700 XT, но пользуется большим спросом из-за популярности бренда. Главный минус GeForce RTX 4060 Ti кроется в наличии 8 Гб видеопамяти, но для 1080р такого количества точно хватит.

Для 2К на высоких настройках графики идеально подойдёт Radeon RX 7800 XT или GeForce RTX 4070 SUPER. Разница в количестве видеопамяти никак не повлияет на быстродействие, а в целом видеокарта NVIDIA даже немного быстрее. Помните, что видеокарты за 60 тысяч рублей не годятся для запуска требовательных новинок в 2К с трассировкой лучей, поэтому остаётся только искать компромисс. Не забывайте, что существуют технологии масштабирования, позволяющие повысить фрамрейт, но в этом случае вы получите больше кадров в секунду за счёт снижения качества картинки. Для 2К можно рассмотреть и более мощные видеокарты, но в данном случае разница в качестве картинки будет не такой высокой, как ожидают увидеть геймеры.

В случае, если вы хотите опробовать полноценное 4К с трассировкой лучей, то нужно брать исключительно флагманы. Например, Radeon RX 7900 XTX или GeForce RTX 4080 SUPER. Обе видеокарты тянут все игры в 4К на высоких и средневысоких настройках графики. Технологию масштабирования не включаем, ну а максимальный эффект обеспечивает только GeForce RTX 4090. К сожалению, стоит такая видеокарта очень дорого и не соответствует своей цене. Тесты доказывают, что даже если вы можете позволить себе самую дорогую видеокарту на рынке, то далеко не везде есть смысл включать трассировку лучей. Технология до сих пор кажется сырой, а многие эксперты полагают, что при помощи сомнительных эффектов разработчики пытались решить главные проблемы видеоигр. Похоже, фокус не удался.



