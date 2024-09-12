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В украинском аналоге Avito мародёры начали торговать украденными из «Пятерочки» в Судже товарами

Эти же люди продают военную форму и бронежилеты, которые мобилизованные украинцы вынуждены покупать за свои деньги
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Известно, что сегодня противостояние между Западом и Россией ведётся не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Многие аналитики полагают, что первую фазу Россия проиграла, но спустя какое-то время наверстала упущенное и демонстрирует феноменальную устойчивость на мировой арене. Казалось, что действия украинской армии и поведение политиков вызовет сильный резонанс, но европейские и тем более американские журналисты старательно не замечают опасных фактов. Местная пресса предпочитает обсуждать нехватку электронных запчастей в России, где от безысходности уже начали делать ракеты из стиральных машин. Похоже, эта тема сильно успокаивает власти и рядовых европейцев, ну а на происходящее с украинской стороны предпочитают закрывать глаза.

Иногда отдельные факты прорываются в прессу, но происходит это крайне редко. Сегодня очевидно, чтобы не предприняли украинские власти, Европа будет молчать, ну а на этот раз отличились солдаты ВСУ, которые занимались откровенным мародёрством в Курской области. Прежде всего после вторжения на российскую территорию в социальных сетях начали появляться любопытные материалы, авторы которых отличились распаковкой товаров, украденных с полок российских магазинов. Ролики были не многочисленными и преимущественно принадлежали жёнам и активисткам, имеющим связи с бойцами украинской армии. Информация не вызвала бурления в общество, поскольку люди уже привыкли к происходящим ужасам, но происходящее сегодня вызывает некоторое удивление. 

Как оказалось, мародёры активно грабили российские магазины в Курской области, а некоторые даже решили сделать из этого бизнес. Предприимчивые бойцы обчистили прилавки «Пятерочки» и предлагают товары на одной из местных площадок. Судя по всему, это OLX, которая принадлежит европейской компании Prosus, являющейся частью южноафриканского холдинга Naspers (ранее владел российским Avito). В нормальное время объявление от мародёра не прошло бы модерацию, но сегодня такие мелочи стараются не замечать. Автор объявления пишет, что речь идёт о сувенирах из города Суджа, но умалчивает, каким образом товар попал к нему в руки. Судя по изображению, количество товаров у мародёра довольно большое, а сам он предлагает продажу оптом и в розницу. 

Добавим, что на этой же площадке уже давно идёт бойкая торговля военной амуницией, полученной от стран НАТО. Товары продаются оптом и в розницу, а владельцы аккаунтов готовы сотрудничать с любым, кто заплатит нужное количество денег. В украинской прессе пишут, что часто призывники, которых насильно мобилизовали с улиц, вынуждены за свои средства покупать каски, бронежилеты и другую специализированную одежду на OLX, поскольку получить всё это от государства невозможно. На фоне этого торговля краденными товарами из российского магазина кажется незначительной мелочью. Учитывая, что пока европейские союзники помалкивают, обе стороны происходящее полностью устраивает. Что любопытно, долгое время украинская сторона активно развивала тему мародёрства со стороны российской армии. Похоже, со временем в истории о том, как российские солдаты впервые увидели стиральную машину и смартфон, перестали верить даже европейские читатели.

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