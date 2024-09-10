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Когда наступит сезон альткоинов, и почему даже Илон Маск перестал влиять на курс мемного Dogecoin

От миллиардера ожидают более серьёзных заявлений, но пока рынок зависит от решения ФРС США
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Несмотря на все ожидания аналитиков, Bitcoin не подаёт признаков оживления. Первая криптовалюта держится стабильно ниже 60 тысяч долларов, ну а временами опускается на самое дно рынка. Эксперты уже устали предсказывать скорый рос, но пока признаков оживления не наблюдается. Сегодня за 1 ВТС дают около 57 тысяч долларов, а эксперты предлагают дождаться очередного заседания ФРС. Считается, что финансовый регулятор снизит кредитную ставку на 0.25%, что приведёт к оживлению рискованных активов. В прессе пишут, что не исключено снижение на 50 пунктов, ну а всё это отправит курс первой криптовалюты в затяжной полёт, в рамках которого могут быть достигнуты очередные ценовые рекорды. Не исключено, что подобные заявления не имеют под собой никакого основания, но особенно активно обсуждаются перспективы альткоинов.

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Важно учитывать, что те или иные аналитики вкладывают в это понятие совершенно разный смысл. Так, некоторые говорят о наиболее перспективных монетах типа Solana, тогда как другие указывают в сторону мемных токенов. Сегодня мы рассмотрим второй пример, уделив небольшое внимание собачьим криптовалютам. Начнём с самого интересного. На этих выходных расшевелить рынок решил Илон Маск. Миллиардер опубликовал загадочный пост, рассказывая о совпадении между названием криптовалюты Dogecoin – DOGE и Департаментом эффективности правительства. В английском варианте орган носит названием Department of Government Efficiency, что действительно созвучно с DOGE. На заметку обратили внимание подписчики, но эксперты отмечают, что Илон уже не оказывает решающего влияния на курс криптовалют. Возможно, рынок стал зрелым и не может приходить в движение от каждого поста Маска. А может дело в масштабе. Поговаривают, что миллиардер находится на пути важных изменений. Якобы, уже совсем скоро Dogecoin будут принимать в качестве оплаты за автомобили Tesla, а сам Илон даже анонсировал это событие. А вот это уже серьёзная новость, способна повлиять на курс собачьей криптовалюты. 

В данном случае рынок не отреагировал на заявления Маска. Наблюдается небольшое подорожание, но в целом происходящее коррелирует с ростом стоимости Bitcoin. На графике месячной активности Dogecoin даже подешевел, ну а фанаты ждут от Илона серьёзных новостей. Предполагается, что осень будет горячей на сюрпризы. Аналитики пишу, что наступило лучшее время для инвестиций, но забывают о том, что окончательное решение зависит только от ФРС. Если по какой-то причине финансовый регулятор решит перенести снижение процентной ставки на конец года, то первая криптовалюта может рухнуть, утянув на дно большую часть активов. Такое развитие событий называется неблагоприятным, но возможным, а исключать очередного удара от американских властей не следует. Многие аналитики напоминают, что происходящее сегодня на рынке цифровых активов тесно связано с решениями правительства США. Напомним, уголовное дело против Binance привело к резкому падению курса Bitcoin. Какое-то время котировки держались на относительно высоких позициях, но арест главы криптовалютной биржи привёл к разрушительным последствиям. 

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Напомним, Чанпэн Чжао сегодня отбывает 4-месячный тюремный срок и выйдет на свободу в конце октября. Власти США обещали не трогать основателя биржи, но решили наказать того, кто долгое время не соглашался предоставить дядюшке Сэму ключи от всех дверей. Действующее руководство Binance более сговорчивое, а крупные игроки ведут себя предсказуемо. На этом фоне от американских властей ждут только позитивных новостей, ну а держатели мемных токенов приготовлюсь фиксировать огромную прибыль. По данным аналитиков, большая часть владельцев Dogecoin – это люди, которые купили монеты ещё до подорожания. Это значит, что даже сегодня многие инвесторы фиксируют прибыль, а к концу следующего цикла ожидается Dogecoin по 1 доллару. Согласно бытующему мнению, криптовалютам присуща некая цикличность. Вначале цифровые активы дорожают, а после начинают терять набранный вес. При этом монеты никогда не уходят слишком низко, оставаясь выше тех показателей, который наблюдались в прошлом цикле. Таким образом считается, что цикл цифрового золота начнётся этой осенью и продлиться почти год. За это время Bitcoin должен подорожать в несколько раз, ну а особенно активно вверх пойдут рискованные активы. 

Как уже отмечалось выше, хороших новостей ожидают от Илона Маска. Если миллиардер действительно начнёт продавать электрокары за монеты, то это может стать драйвером роста для всего рынка альткоинов. В прошлом цикле мемные токены подорожали на несколько порядков, а сегодня занимают ведущие места в сотне криптовалют с максимальной капитализацией. Dogecoin расположился на 8 месте с капитализацией 15 миллиардов долларов. Shiba Inu почти в 2 раза дешевле, но даже имея капитализацию в 8 миллиардов долларов токен выглядит очень серьёзно. Настоящим откровением для рынка стал рост мусорного токена Pepe, капитализация которого сегодня оценивается в 3 миллиарда долларов, а сам он расположился на 25 позиции. В 50 самых дорогих входит и dogwifhat, общая капитализация которого составляет 1.7 миллиарда долларов. Аналитики считают последние две монеты сильно недооценёнными. Ожидается, что после начала сезона альткоинов именно эти два токена покажут рекордный рост. Как будет на самом деле, сказать сложно, но долгосрочные прогнозы обычно верны. Вполне возможно, что в этом году Bitcoin продолжит топтаться на месте, но всё идёт к тому, что в 2025 он непременно подорожает. Причина кроется в механизме халвинга, ведь монет на рынке становится всё меньше, а спрос будет только повышаться. Майнеры во многим исчерпали свои запасы, поэтому большого притока ВТС на рынок не ожидается. Уже совсем скоро могут проснуться инвесторы, а с ними придёт и крупная рыба. Киты ещё недавно фиксировали прибыль, но обязательно захотят поучаствовать в очередном ралли, во главе которого будут стоять ETF-фонды, предлагающие своим клиентам спотовые Bitcoin с простым доступом к торгам со смартфона. 

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