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GeForce RTX 3050 vs Black Myth: Wukong – на что способна бюджетная видеокарта NVIDIA осенью 2024г

GeForce RTX 3050 порядком устарела, но при правильных настройках способна тянуть даже такую новую игру, как Black Myth: Wukong
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Black Myth: Wukong стала настоящим откровением для миллионов геймеров по всему миру. Внезапно выяснилось, что китайская студия создала настоящий шедевр, который по своему уровню не уступает лучшим представителям жанра. Игра уже поставила целый ряд рекордов в Steam, обходя с большим отрывом популярные блокбастеры. Разработчики пишут, что проект уже окупился, но впереди ещё впечатляющие дополнения, способные привлечь сотни тысяч геймеров. 

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Для того чтобы поиграть в Black Myth: Wukong на минимальных настройках графики, достаточно старого процессора и бюджетной видеокарты. На средних новинка пойдёт на не самом скоростном Ryzen 5 5500, а получить стабильные 60 кадров в секунду удастся с видеокартой уровня Radeon RX 5700 XT. Проблема в том, что такая видеокарта не выпускается, а на руках у геймеров находятся сильно потрёпанные майнерами решения. Это значит, что вам потребуется что-то из магазина, ну а сегодня мы подумаем о том, какую видеокарту купить, чтобы получить приличное количество кадров в секунду в Black Myth: Wukong.

Обратимся к тестированию, проведённому на канале zWORMz Gaming. Автор начал с GeForce RTX 3050, пытаясь оценить её потенциал в одном из самых высокотехнологичных проектов последних лет. Как выяснилось, с такой видеокартой получить стабильные 60 кадров в разрешении 1080р невозможно даже на средних настройках графики. Фрамрейт стабильно держится на отметке 41 fps, но в целом картинка кажется вполне нормальной. Просадок ниже 40 кадров в секунду почти не наблюдается, ну а в итоге можно смело заявить, что самый бюджетный графических чип NVIDIA ещё актуален. С автоматическими настройками не всё гладко, но на средних можно комфортно играть. Использование трассировки лучей без технологии масштабирования невозможно, но после активации такой связки картинка не становится лучше. Фамрейт уходит выше 60 fps, ну а визуальная составляющая из-за применения DLSS 2.0 становится немного хуже. Попытки выжать из видеокарты более приличную графику с помощью более щадящих настроек технологии масштабирования приводят к падению фрамрейта, ну а в целом с GeForce RTX 3050 лучше не экспериментировать. Получить стабильное количество кадров в секунду и нормальную картинку можно только без активации трассировки лучей, а в этом случае DLSS уже не понадобится. 

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Ощутимо лучше в Black Myth: Wukong себя показывает GeForce RTX 3060. Даже на автоматических настройках видеокарта демонстрирует немногом выше 60 кадров в секунду. Автор попытался запустить игру в разрешении 2К, но в этом случае визуальная составляющая почти не выиграла, тогда как фрамрейт заметно снизился. При помощи технологии масштабирования удаётся улучшить положение, но даже в этом случае не обходится без ухудшения качества картинки. Трассировку лучей без DLSS запускать не рекомендуется, но в данном случае подобные технологии дают минимальный эффект. Возможно, если бы речь шла о видеокарте за 100 тысяч рублей, то логика в волшебных лучах оставалась, но решения за 30 тысяч похвастать высокой производительностью не могут. 

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Как видите, в российской рознице за GeForce RTX 3050 просят 24 тысячи, тогда как более мощная GeForce RTX 3060 продаётся за 31 тысячу. Доплатить придётся 7 тысяч рублей, ну а для многих геймеров – это слишком значительная сумма. Тесты доказывают, что даже GeForce RTX 3050 неплохо справляется с Black Myth: Wukong, а значит будет ещё несколько лет тянуть требовательные новинки в разрешении 1080р. Покупать GeForce RTX 3060 для разрешения 2К нет никакого смысла. Такая видеокарта не способна справляться с такими сложностями, тогда как в народном разрешении она чувствует себя очень неплохо. Технологии масштабирования и трассировки лучей лучше оставить в покое, но в данном случае это ваш выбор. Тесты доказывают, что графика после активации DLSS становится только хуже, тогда как даже на средних настройках можно получить стабильные 60 кадров в секунду. 

Рекомендовать менее дорогие видеокарты мы не станем, поскольку требования то и дело увеличатся, а вот присмотреться к Radeon RX 7700 XT было бы неплохо. Эта видеокарта в тесте не участвовала, но в сети можно найти результаты, доказывающие наличие высокого игрового потенциала. Radeon RX 7700 XT будет тянуть Black Myth: Wukong в разрешении 2К на максимальных настройках графики, обеспечивая стабильные 60 кадров в секунду без дополнительных технологий. Как уже было сказано выше, для запуска окажется достаточно и процессора Ryzen 5 5500, но покупать сегодня такой камень строго не рекомендуется. Мало того, что серия Ryzen 5000 вышла 4 года назад, так Ryzen 5 5500 ещё и принадлежит к числу наиболее бюджетных моделей. Возможно, сегодня он всё ещё на что-то способен, но уже завтра потребует замены. 

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Именно поэтому остановимся на Ryzen 5 7500F. Это довольно шустрый камень AMD прошлого поколения, соотношение между стоимостью и производительностью у которого считается очень высоким. 6-ядерный процессор подойдёт тем, кто не готов тратить на новый компьютер слишком много денег, но хочет получать систему с максимальным жизненным циклом. Согласно официальным заявлениям AMD, платформа АМ5 будет поддерживаться и после 2027 года, а значит вы сможете усилить свой компьютер заменив только один процессор. Ситуация такова, что материнские платы под сокет АМ5 стоят немного дороже, чем под указанный выше Ryzen 5 5500, но здесь уже ничего поделать нельзя. Также придётся немного доплатить за оперативную память DDR5, а в целом вы всё равно потратите не слишком много денег, получив приличную мощность и высокий потенциал. Такого процессора будет достаточно не только для запуска Black Myth: Wukong, но и для игр, которые только появятся в продаже в 2025 году. Ключевое значение имеет видеокарта, ну а благодаря тестам можно понять, какой графический чип остаётся актуальным в 2024 году. Учитывайте, что жизненный цикл у GeForce RTX 3050 окажется ощутимо меньше, чем у GeForce RTX 3060, тогда как Radeon RX 7700 XT сможет запускать требовательные новинки ещё на пару лет дольше. Дело только в цене, ну а вы сами способны принять решение о том, сколько денег нужно платить за игровую видеокарту в начале осени 2024 года. 


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Теги

видеокарты оптимальные ценовые предложения тесты geforce rtx 3050 black myth: wukong
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