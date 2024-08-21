Разработчики предлагают изменить настройки, что позволит исключить большую часть вылетов и снижение количества кадров в секунду

Согласно недавнему отчёту Valve, во втором квартале 2024 года Counter-Strike 2 стала не только одной из наиболее популярных, но и самых прибыльных игр на платформе Steam. Ни одна однопользовательская игра подобных успехов достичь не смогла, хотя определённые победы демонстрировали Cyberpunk 2077 и Elden Ring. Похоже, не всё так однозначно, о чём свидетельствуют рекордные результаты продаж Black Myth: Wukong. За первые 24 часа с момента своего появления в Steam новая китайская игра стала самой популярной одиночной игрой в истории и была одновременно запущена на 1.95 миллиона компьютерах. Эксперты отмечают, что статистика не включает платформу Tencent WeGame. Речь о китайском аналоге Steam, пусть и не обладающем такой же высокой популярностью. Кроме того, не учитываются онлайн на PlayStation 5, а значит общее количество геймеров, может оказаться до двух раз выше. Напомним, Black Myth: Wukong – это RPG, работающая в жанре экшена и тесно связанную с традиционной китайской мифологией. Геймеры уже отметили отличную графику и захватывающий сюжет, но не обошлось без проблем.

По данным разработчиков, добиться стабильности на процессорах Intel оказывается непросто. Серия Raptor Lake стала настоящим вызовом для геймеров, приводя к досадным сбоям в Black Myth: Wukong. В Steam пишут об утечке видеопамяти, ну а эксперты пришли к выводу, что ошибки возникают во время компиляции шейдеров. Поскольку игра вышла только 20 августа, то официальный патч с исправлением выпустить не удалось. Именно поэтому разработчики рекомендуют простое решение данной проблемы. Проще всего компиляцию шейдеров отключить во внутренних настройках, что снизит вероятность сбоев до минимума. Даже в этом случае разработчики не могут гарантировать стабильную работу Black Myth: Wukong на процессорах Intel. Специалисты советуют всем владельцев таких процессоров обновить свою версию BIOS на материнской плате. Не так давно производитель начал распространять новую прошивку, которая должна избавить пользователей от скачков напряжение. Пока неясно, удалось ли инженерам Intel добиться цели, а особенно подвержены сбоям флагманы. Разработчики работу Black Myth: Wukong уверяют, что работают в тесном сотрудничестве с производителем процессоров, но пока ничего утешительного сказать геймерам не могут.

Больше повезло геймерам, обладающими процессорами AMD, либо прошлыми сериями Intel. Согласно системным требованиям, новая игра будет отлично работать на не самом свежем Core i7-9700, а значит даже Core i5-12400 обеспечит картинку максимального качества. В качестве альтернативы предлагается бюджетный Ryzen 5 5500. Не слишком высокие требования и к видеокарте. Игре достаточно GeForce RTX 2060 или Radeon RX 5700 XT для получения стабильных 60 кадров в секунду в разрешении 1080р. Очевидно, что для выхода на более сложные разрешения понадобиться более мощный процессор и видеокарта, но большинстве геймеров обходятся народным разрешением. Добавим, что критики высказывают противоречивые заявления относительно нового шедевра китайских игроделов. Рядовым геймерам Black Myth: Wukong понравилась, но прошло слишком мало времени, поэтому нужно подождать хотя бы неделю, пока больше игроков завершат прохождение истории.

Обычно больше интересных фактов фанаты подобных игр раскрывают в рамках повторного прохождения, тогда как рядовые геймеры активно ищут ответы на возникающие вопросы на форумах и публичных пабликах. Инструкций пока слишком мало, ну а сама Black Myth: Wukong недешёвая. Цена за цифровую копию в Steam стартует с 60 долларов, ну а расширенная версия обойдётся в 70 долларов. Что до пиратов, то порадовать вас пока нечем. Игра имеет встроенную систему защиты Denuvo, ну а разработка взлома может занять много месяцев. Учитывая тот факт, что ранее активно взламывающая новинки хакерша под именем EMPRESS заявила о прекращении войны с Denuvo, взлома Black Myth: Wukong можно вообще не ждать. Ходят слухи, что знаменитую Императрицу убедили отказаться от противозаконной деятельности, хотя точных подробностей всё равно никто не знает.