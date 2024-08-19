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Кому сегодня нужен HDD на 14 Тб, и нужно ли отказываться от жёстких дисков в 2024 году

В большинстве случаев достаточно твердотельного накопителя ёмкостью 1 Тб, но выгода от покупки жёсткого диска очевидна
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Поскольку до 1 сентября осталось совсем немного, то всё больше материалов посвящается покупке нового компьютера или ноутбука. Согласимся, что дело это важное, но сегодня мы изучим один из компонентов любого ПК, который незаслуженно остаётся лишён внимания пользователей. Речь о накопителях, которые позволяют хранить наши данные, обеспечивают стабильную работу системы и в целом без них было бы невозможно даже запустить Windows. 

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Если вы обращали внимание на новые сборки, то могли заметить, что жёсткие диски встречаются крайне редко. В игровых ноутбуках обнаружить HDD и вовсе сложно, хотя многие модели оснащают довольно посредственным SSD ёмкостью на 512 Гб. Владелец такого устройства вынужден постоянно экономить пространство, ведя борьбу за файлы с растущими аппетитами операционной системы, программами и играми, с каждым новым годом требующими всё больше свободного места. Многие владельцы старых компьютеров и ноутбуков полагают, что выбора у них всё равно нет, ну а сегодня мы разберёмся, нужен ли вам вообще жёсткий диск, и когда приходит время установить скоростной твердотельный накопитель. 

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Начнём с жёсткого диска объёмом 1 Тб производства Seagate. Использовать его в качестве системного строго воспрещается, ну а в качестве долговременного хранилища такой накопитель не имеет особого смысла. Многочисленные тесты в интернете доказывают, что новые игры крайне плохо себя чувствуют на жёстких дисках, загружая уровни на порядок дольше, чем это делают SSD. Самая главная особенность данного HDD кроется в низкой стоимости, ну а больше у него нет ничего хорошего. Бюджетный SSD Kingston NV2 того же объёма обойдётся вам значительно дороже, но разница в данном случае не только в скорости. Когда дело заходит о повседневном использовании ПК, то экономия не имеет смысла, ведь за дополнительные 3 тысячи рублей вы получаете максимум от своего компьютера. 1 Тб недостаточно для записи и долговременного хранения информации, но точно хватит для игр и решения повседневных задач. Для тех, у кого старый компьютер или ноутбук, подойдёт Apacer, подключаемый через интерфейс SATA 3. Даже в этом случае разница по сравнению с жёстким диском будет колоссальная, позволяя оживить ПК не первой свежести. 

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Жёсткий диск производства Western Digital и ёмкостью 2 Тб обойдётся вам в 7000 рублей. На самом деле даже такого объёма для создания долговременного хранилища недостаточно. Хотя, если вы не планируете скачивать фильмы и сериалы, то для личных видео и фото точно хватит. Это значит, что такой HDD вы можете купить в качестве дополнительного, если сильно ограничены в средствах. За 10 600 того же производителя доступен жёсткий диск WD объёмом 4 Тб, ну а это уже вполне неплохо даже для рабочих задач. Не самый дорогой SSD Samsung 970 EVO Plus купить дешевле 16 тысяч будет сложно, хотя есть и более дешёвые модели от той же Kingston. В данном случае это не так важно, ведь теперь мы видим, какая большая разница вырисовывается между двумя типами накопителей. При этом Samsung 970 EVO Plus трудно назвать высокотехнологичным, поскольку он поддерживает максимальную скорость для интерфейса PICe 3.0. 

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Для настоящих экстремалов существует Apacer, созданный в соответствие с технологиями пятого поколения. За счёт этого скорость чтения здесь достигает 12 Гб/с, но и цена соответствующая. Рекомендовать такой SSD мы вам не станем, но знать о существовании подобных комплектующих всё же полезно. Многие пользователи полагают, что потратили слишком много, переплатив пару тысяч рублей за виртуальную скорость. Что же, владельцу скоростного Apacer такие глупости в голову не приходят. Есть ещё более ёмкие SSD, но ситуация обстоит таким образом, что цены на них растут в зависимости от объёма. Проще говоря, сэкономить за счёт оптовой покупки не получится, ну а мы предлагаем взглянуть на Samsung ёмкостью 4 Тб. На рынке есть накопители такого же объёма от менее именитых производителей за 32 тысячи рублей, но даже в этом случае сумма будет всё равно очень большая. Для коллекции видео такая скорость не нужна, ну а вы просто не закачаете так много игр, чтобы занять 4 Тб.

А вот выгода от покупки жёсткого диска большого объёма однозначна. Например, HHD производства Seagate и ёмкостью 8 Тб вы можете отхватить за 18 тысяч рублей, ну а примерно столько же стоил указанный выше Samsung на 2 Тб. При желании можно купить жёсткий диск и на 22 Тб, но мы ограничимся скоромными 14 Тб. Пожалуй, для создания домашней коллекции видео будет достаточно, ну и цены за более объёмные HDD уже не кажутся народными. А между тем Seagate Exos X16 на 14 Тб вы можете купить всего за 29 тысяч рублей. Согласимся, что такие деньги есть не у каждого пользователя, но ведь и накопитель такого объёма требуется далеко не всем. Создание домашней коллекции видео обходится недёшево, ну а жёсткий диск объёмом 14 Тб способен вместить лучшие произведения мирового кинематографа. Можно сделать вывод, что обе технологии находят своё место на рынке. Важно знать, что вам нужно в данный момент времени, а значит при определённых условиях даже сверхъёмкому жёсткому диску найдётся место. 

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