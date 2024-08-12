Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7800X3D – почему процессоры AMD нового поколения плохо продаются
Новая серия процессоров AMD вызвала широкие дебаты среди экспертов. Если обратить внимание на цены, то новинки кажутся чуть ли не идеальными, но есть ещё фактор производительности. И вот здесь хороших новостей мало. Выяснилось, что Ryzen 7 9700X опережает Ryzen 7 7700X в играх не более чем на 10%. Но это если вам очень повезёт, ведь иногда разницы может не быть совсем. Точно такая же ситуация и с Ryzen 5 9600Х, который далеко не всегда демонстрирует заметный отрыв от Ryzen 5 7600Х. Всё это вызывает некоторое разочарование, ведь AMD выпускает процессоры каждые два года, а значит нам придётся довольствоваться минимальным приростом до 2026 года.
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Пока неясно, чем на всё это ответит Intel. У компании достаточно проблем, а в итоге возникают сомнения, сможет ли вообще руководство выпустить новую линейку процессоров в 2024 году. Некоторые эксперты указывают, что более быстрые процессоры рынку не нужны. Всё просто, ведь бутылочным горлышком требовательных игр становятся именно видеокарты, ну а процессоры достигли своего апогея. Возможно, что всё обстоит именно так, но до тех пор, пока мы не увидим Core Ultra 9 285K, подобные заявления останутся бессмысленными. Давайте оставим философские вопросы без внимания и перейдём к более понятным вещам. Сегодня на повестке дня тестирование, проведённое на канале Testing Games. Авторы взяли новый Ryzen 7 9700X и сравнили его с одним из самых быстрых игровых процессоров Ryzen 7 7800X3D. Использовалась видеокарта GeForce RTX 4090, а разрешение дисплея было установлено на отметку 1080р, что позволило выжать максимум из всех предложенных комплектующих.
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Начнём с хороших новостей: Ryzen 7 9700X умудряется в большинстве игр догонять Ryzen 7 7800X3D. Вырваться вперёд не выходит, но в данном случае этого и не требуется. Получается, что AMD без лишнего шума смогла нарастить производительность процессора за 359 долларов, добившись паритета с геймерским Ryzen 7 7800X3D. Ранее в сети можно было увидеть тесты, в рамках которых Ryzen 7 9700X демонстрирует примерно 10-15% прирост производительности по сравнению с Ryzen 7 7800X3D в синтетических тестах, а всё это делает новый камень очень неплохим. По крайней мере так кажется, пока мы не обратим внимание на цены, а не сделать этого мы не можем, ведь именно конечная стоимость того или иного продукта определяет спрос.
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Как видите, за Ryzen 7 7800X3D в российском магазине просят меньше 40 тысяч рублей. А между тем это самый быстрый игровой процессор на рынке. Да, Ryzen 7 9700X очень неплох, но в данном случае не очень понятно, сколько в таком случае должен этот камень стоить на старте продаж? Пожалуй, ответить на этот вопрос нам поможет американская розница. Смотрите, Ryzen 7 9700X там предлагается за рекомендованные 359 долларов, что в целом характерно для данного рынка. Ryzen 7 7800X3D на 7 долларов дороже, что вполне понятно, ведь данный камень всё же немного быстрее. Ну а за Ryzen 7 7700X просят всего 277 долларов. Если перевести эту сумму в российскую валюту, то получится 25 тысяч рублей, а это очень приличная скидка.
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К сожалению, в России такой щедростью никто не страдает. Процессоры здесь облагаются дополнительными налогами, а к цене добавляются риски, возникающие при доставке находящейся под санкциями продукции. В результате дешевле 33 тысяч встретить Ryzen 7 7700X сложно, а значит Ryzen 7 9700X точно будет дороже. Если по какой-то причине за новый камень начнут просить больше 40 тысяч, то предугадать его судьбу несложно. Спрос на Ryzen 7 9700X окажется небольшим, что уже можно заметить на рынке комплектующих в США. Если обратить внимание на скриншот, то можно сделать вывод, что в магазине Amazon Ryzen 7 9700X пользуется небольшим спросом. На первом месте остаётся Ryzen 7 7800X3D, ну а ни один из камней AMD нового поколения не попал в первые 10 наиболее самых популярных процессоров.
К примеру, на втором месте Ryzen 5 7600X, который сегодня в российской рознице вы можете купить за 19 тысяч рублей. В американской рознице стоимость почти не отличается, ну а это сделало этот процессор одним из самых популярных на рынке. Он способен обеспечивать отличные показатели в игровых сценариях, но намного дешевле 8-ядерного новичка. На третьем месте располагается Ryzen 5 5600X, который вышел в далёком 2020 году, но до сих пор продолжает интересовать рядовых пользователей. Стоит такой камень недорого, позволяя собрать вполне актуальный компьютер для решения повседневных задач. С играми Ryzen 5 5600X справляется не так хорошо, как Ryzen 5 7600X, но для запуска интернета и даже игр с недорогой видеокартой подойдёт идеально.
В число наиболее популярных попал и Ryzen 5 5500, самое главное преимущество которого кроется в цене. Рекомендовать такой камень мы можем только для офисных задач, но в целом он неплохо справится с построением рабочего места для школьника. За счёт возможности использования платформы АМ4 и низких требований системный блок на базе Ryzen 5 5500 будет стоить вам копейки. Вполне заслуженно в число наиболее популярных входит и Ryzen 7 5700X3D. Это один из самых быстрых игровых процессоров, подходящий для материнских плат с сокетом АМ4. В российской рознице камень обойдётся вам дороже, чем в США, но разница не очень большая. Если задуматься, то гораздо выгоднее инвестировать средства в покупку Ryzen 7 5700X3D, добавив мощную видеокарту, чем переплачивать за Ryzen 7 9700X. Повторимся, что официальных данных о продажах по всему миру процессоров серии Ryzen 9000 пока нет, но обычно результаты коррелируют со статистикой по Amazon.
Даже Core i7-12700KF умудрился войти в восемь самых популярных процессоров на американской площадке. Камень лишён проблем, присутствующих в серии Raptor Lake и демонстрирует в играх отличные показатели. Он примерно равен Ryzen 7 5700X3D, но за счёт более высокого TDP требует не самую бюджетную материнскую плату. Как видите, выбор огромен, а Ryzen 7 9700X пока плохо вписывается во всё это многообразие. Больше информации на эту темы мы получим после того, как процессоры нового поколения появятся в российской рознице. Пока же всё складывается не в пользу Ryzen 9000, ведь процессоры даже несмотря на существенные скидки на старте кажутся дорогими.
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