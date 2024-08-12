Новая серия процессоров AMD вызвала широкие дебаты среди экспертов. Если обратить внимание на цены, то новинки кажутся чуть ли не идеальными, но есть ещё фактор производительности. И вот здесь хороших новостей мало. Выяснилось, что Ryzen 7 9700X опережает Ryzen 7 7700X в играх не более чем на 10%. Но это если вам очень повезёт, ведь иногда разницы может не быть совсем. Точно такая же ситуация и с Ryzen 5 9600Х, который далеко не всегда демонстрирует заметный отрыв от Ryzen 5 7600Х. Всё это вызывает некоторое разочарование, ведь AMD выпускает процессоры каждые два года, а значит нам придётся довольствоваться минимальным приростом до 2026 года.

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Пока неясно, чем на всё это ответит Intel. У компании достаточно проблем, а в итоге возникают сомнения, сможет ли вообще руководство выпустить новую линейку процессоров в 2024 году. Некоторые эксперты указывают, что более быстрые процессоры рынку не нужны. Всё просто, ведь бутылочным горлышком требовательных игр становятся именно видеокарты, ну а процессоры достигли своего апогея. Возможно, что всё обстоит именно так, но до тех пор, пока мы не увидим Core Ultra 9 285K, подобные заявления останутся бессмысленными. Давайте оставим философские вопросы без внимания и перейдём к более понятным вещам. Сегодня на повестке дня тестирование, проведённое на канале Testing Games. Авторы взяли новый Ryzen 7 9700X и сравнили его с одним из самых быстрых игровых процессоров Ryzen 7 7800X3D. Использовалась видеокарта GeForce RTX 4090, а разрешение дисплея было установлено на отметку 1080р, что позволило выжать максимум из всех предложенных комплектующих.

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Начнём с хороших новостей: Ryzen 7 9700X умудряется в большинстве игр догонять Ryzen 7 7800X3D. Вырваться вперёд не выходит, но в данном случае этого и не требуется. Получается, что AMD без лишнего шума смогла нарастить производительность процессора за 359 долларов, добившись паритета с геймерским Ryzen 7 7800X3D. Ранее в сети можно было увидеть тесты, в рамках которых Ryzen 7 9700X демонстрирует примерно 10-15% прирост производительности по сравнению с Ryzen 7 7800X3D в синтетических тестах, а всё это делает новый камень очень неплохим. По крайней мере так кажется, пока мы не обратим внимание на цены, а не сделать этого мы не можем, ведь именно конечная стоимость того или иного продукта определяет спрос.

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Как видите, за Ryzen 7 7800X3D в российском магазине просят меньше 40 тысяч рублей. А между тем это самый быстрый игровой процессор на рынке. Да, Ryzen 7 9700X очень неплох, но в данном случае не очень понятно, сколько в таком случае должен этот камень стоить на старте продаж? Пожалуй, ответить на этот вопрос нам поможет американская розница. Смотрите, Ryzen 7 9700X там предлагается за рекомендованные 359 долларов, что в целом характерно для данного рынка. Ryzen 7 7800X3D на 7 долларов дороже, что вполне понятно, ведь данный камень всё же немного быстрее. Ну а за Ryzen 7 7700X просят всего 277 долларов. Если перевести эту сумму в российскую валюту, то получится 25 тысяч рублей, а это очень приличная скидка.

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К сожалению, в России такой щедростью никто не страдает. Процессоры здесь облагаются дополнительными налогами, а к цене добавляются риски, возникающие при доставке находящейся под санкциями продукции. В результате дешевле 33 тысяч встретить Ryzen 7 7700X сложно, а значит Ryzen 7 9700X точно будет дороже. Если по какой-то причине за новый камень начнут просить больше 40 тысяч, то предугадать его судьбу несложно. Спрос на Ryzen 7 9700X окажется небольшим, что уже можно заметить на рынке комплектующих в США. Если обратить внимание на скриншот, то можно сделать вывод, что в магазине Amazon Ryzen 7 9700X пользуется небольшим спросом. На первом месте остаётся Ryzen 7 7800X3D, ну а ни один из камней AMD нового поколения не попал в первые 10 наиболее самых популярных процессоров.

К примеру, на втором месте Ryzen 5 7600X, который сегодня в российской рознице вы можете купить за 19 тысяч рублей. В американской рознице стоимость почти не отличается, ну а это сделало этот процессор одним из самых популярных на рынке. Он способен обеспечивать отличные показатели в игровых сценариях, но намного дешевле 8-ядерного новичка. На третьем месте располагается Ryzen 5 5600X, который вышел в далёком 2020 году, но до сих пор продолжает интересовать рядовых пользователей. Стоит такой камень недорого, позволяя собрать вполне актуальный компьютер для решения повседневных задач. С играми Ryzen 5 5600X справляется не так хорошо, как Ryzen 5 7600X, но для запуска интернета и даже игр с недорогой видеокартой подойдёт идеально.

В число наиболее популярных попал и Ryzen 5 5500, самое главное преимущество которого кроется в цене. Рекомендовать такой камень мы можем только для офисных задач, но в целом он неплохо справится с построением рабочего места для школьника. За счёт возможности использования платформы АМ4 и низких требований системный блок на базе Ryzen 5 5500 будет стоить вам копейки. Вполне заслуженно в число наиболее популярных входит и Ryzen 7 5700X3D. Это один из самых быстрых игровых процессоров, подходящий для материнских плат с сокетом АМ4. В российской рознице камень обойдётся вам дороже, чем в США, но разница не очень большая. Если задуматься, то гораздо выгоднее инвестировать средства в покупку Ryzen 7 5700X3D, добавив мощную видеокарту, чем переплачивать за Ryzen 7 9700X. Повторимся, что официальных данных о продажах по всему миру процессоров серии Ryzen 9000 пока нет, но обычно результаты коррелируют со статистикой по Amazon.

Даже Core i7-12700KF умудрился войти в восемь самых популярных процессоров на американской площадке. Камень лишён проблем, присутствующих в серии Raptor Lake и демонстрирует в играх отличные показатели. Он примерно равен Ryzen 7 5700X3D, но за счёт более высокого TDP требует не самую бюджетную материнскую плату. Как видите, выбор огромен, а Ryzen 7 9700X пока плохо вписывается во всё это многообразие. Больше информации на эту темы мы получим после того, как процессоры нового поколения появятся в российской рознице. Пока же всё складывается не в пользу Ryzen 9000, ведь процессоры даже несмотря на существенные скидки на старте кажутся дорогими.



