Вчера в продажу поступили два процессора AMD нового поколения. Кто-то называет релиз провальным, указывая Лизе Су на очевидные ошибки. Многие эксперты считают Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X победой разума над бессмысленной гонкой за попугаями в виртуальных тестах, но всё становится куда интереснее, если обратить внимание на ценовую политику. За 8-ядерный камень нового поколения в США будут просить всего 359 долларов, тогда как 6-ядерник оценён в 279 долларов. Таких низких цен мы не видели уже очень давно, ну а по этому показателю у Intel нет шансов.

реклама





Вчера мы изучали тесты Ryzen 7 9700X. Камень оказался действительно шустрым, предлагая приличную производительность в играх, но уступая Core i7-14700K в рабочих задачах. Несмотря на все заявления инсайдеров, в многоядерных сценариях процессоры AMD показывают себя посредственно, предлагая незначительный прирост по сравнению с прошлым поколением. Есть мнение, что больше и не нужно. Рядовой пользователь не использует высокий потенциал процессоров, запуская на них исключительно игры. Это значит, что никакого смысла делать дорогой камень нет, ведь вся его мощь будет простаивать без дела. Таким образом инженеры AMD смогли удешевить новую линейку, ну а сегодня мы как следует посмотрим на Ryzen 5 9600X, а после сделаем выводы.

реклама





Поскольку сценарии использования и настройки у каждого эксперты сильно разнятся, то итоговые показатели могут немного отличаться. Найти вменяемые тесты отдельно Ryzen 5 9600X нам не удалось (ссылка есть в конце материала и ещё один ролик от другой команды экспертов), поэтому обращайте внимание на то, что считаете для себя важным. Как видите, 6-ядерный камень не только не уступает наиболее дорогим и мощным процессорам Intel, но и демонстрирует почти аналогичные показатели с более дорогим Ryzen 7 9700X. С видеокартой уровня GeForce RTX 4090 камень обеспечивает пиковую производительность и не отлично справляется даже с требовательными играми. Ryzen 5 9600X немного не дотягивает до Core i5-14600K, но разница между процессорами меньше одного процента. Даже в синтетических тестах определить победителя сложно, ну а в реальных играх всё это списывается на уровень статистической погрешности.

реклама









Повторимся, тесты представлены самыми разнообразными командами. Есть фанаты Intel, считающие Core i9-14900K самым быстрым на планете, но в данном случае важно лишь то, что Ryzen 5 9600X отстаёт от флагмана на пару кадров в секунду. Если это не победа, то даже сложно представить, чем ещё должна была удивить геймеров Лиза Су. Представьте себе, что вы покупаете недорогую материнскую плату. Например, Asrock B650M-HDV/M.2, за которую просят чуть меньше 13 тысяч рублей. Благодаря поддержке интерфейса PCIe 4.0 вы можете рассчитывать на установку скоростного твердотельного накопителя уровня Samsung 980 PRO. Скорость чтения и записи на этом SSD приближается к максимальным значениям, доступным для данного стандарта, а значит вы получите больше, чем сможете задействовать в реальных задачах. При желании можно взять бюджетный Kingston NV2 скорость которого в несколько раз ниже. В играх оба твердотельных накопителя будут работать аналогично, но в синтетических тестах с Samsung 980 PRO можно внушать трепет всем знакомым, приходящим в ваш дом.

реклама





Тесты доказывают, что процессоры AMD нового поколения сильно зависимы от тактовой частоты оперативной памяти. Берём 32 Гб Team Group стандарта DDR5-6400 и наслаждаемся играми без ограничений. Нужно ещё купить видеокарту и другие комплектующие, но в данном случае дело не в этом. Суть сводится к тому, что вам не потребуется дорогая материнская плата, ну нужен разгон и мощная система охлаждения. Ryzen 5 9600X укладывается в теплопакет 65 Вт, а значит никогда не будет перегреваться. К слову, TDP Ryzen 7 9700X также составляет 65 Вт, ну а это очень хорошая новость для тех, кто планировал собрать новый компьютер. И всё же, у процессоров есть несколько минусов. Прежде всего они не подходят для апгрейда. Согласитесь, что с момента выхода серии Ryzen 7000 прошло целых два года, но за это время никакого значительного прироста производительности в играх и рабочих задачах не наблюдается. AMD повысила эффективность во всех сценариях, но не стала прыгать выше головы.

Обычно, прирост быстродействия между поколениями у красных был выше, но сегодня мы наблюдаем очень необычный феномен. Смотрите, если вы обратите внимание на результаты Ryzen 5 7600X и Ryzen 7 7700X, то сможете убедиться в том, что процессоры прошлого поколения отстают от новинок примерно на 10%. Нет никаких сомнений, что цены на линейку Ryzen 7000 скоро пойдут вниз, ну а очень многое будет зависеть от того, насколько большими станут скидки. Так, сегодня за Ryzen 5 7600X просят всего 22 тысячи рублей, ну а Ryzen 5 9600X будет в лучшем случает предлагаться за 30 тысяч. Скорее всего, цены на новинку стартуют с 35 тысяч, а это значит, что он окажется неконкурентным на фоне процессоров прошлого поколения. При этом Ryzen 5 7600X всего на 10% медленнее в играх.

Для тех, кому хочется больше ядер, в наличии Ryzen 7 7700X. За 33 тысячи вы получите очень быстрый и современный камень, под который подойдёт указанная выше материнская плата и дополнительные комплектующие. Если Ryzen 7 9700X появится в магазинах за 40 тысяч, то это станет настоящей победой. Вот только в этом случае он затеряется на фоне Ryzen 7 7800X3D, который всё ещё остаётся самым быстрым процессором для игр на рынке. Эксперты констатируют, что перед нами вполне жизнеспособное поколение процессоров, но забывают, что камни могут стать жертвой слишком низких цен на серию Ryzen 7000. Если бы всё тот же Ryzen 5 9600X обеспечивал +15-20% прироста в играх и столько же в рабочих задачах, логика в переплате оставалась бы. Вот только эксперты с трудом получают заявленные 10%. Во многих сценариях нет и этого, что делает камни далеко не самыми выгодными на рынке. В российской рознице Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X пока нет. Скорее всего, они появятся в ближайшие дни, но количество их будет сильно зависеть от спроса. Многие геймеры научились смотреть тесты перед покупкой, ну а пока перспектив для возникновения бешеного спроса мы не видим.



