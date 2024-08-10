Два новых процессора AMD серии Ryzen 9000 ещё не доехали до России, но уже успели засветиться в магазинах Европы и многих других регионов. Пока неясно, насколько высоким или низким спросом пользуются камни, но есть все основания как для оптимизма, так и для пессимизма. В качестве сильной стороны можно назвать тот факт, что процессоры действительно стали быстрее в играх по сравнению с прошлым поколением. Порадуют пользователей и цены, оказавшиеся довольно низкими, но на этом плюсы заканчиваются, ведь прирост быстродействия оказался не таким значительным, как писали инсайдеры, а в результате новинки вызывают слишком много вопросов.

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За последние несколько дней большая часть популярных изданий технического характера уже представила тесты, но куда интереснее взглянуть на результаты, полеченные независимыми командами. Блогеры не имеют финансовых обязательств перед тем или иным производителем и часто показывают более честные результаты. Сегодня мы разберём тестирование команды Testing Games. Авторы изучили быстродействие нового Ryzen 7 9700Х, сравнив его с Core i7-14700K. Тесты проводились только в разрешении 1080р с использованием видеокарты GeForce RTX 4090. Давайте взглянем на несколько скриншотов, а после попробуем сделать выводы.

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Как видите, в большинстве игр процессор Intel выходит вперёд. В некоторых случаях Ryzen 7 9700Х удаётся занять первое место, а иногда сократить разрыв до минимума, но о победе речь не идёт. Таким образом процессор нового поколения, выход которого ждали два года, не смог обойти камень Intel, представленный в конце 2023 года. Сам факт кажется удивительным, ведь в каждом новом поколении AMD предлагала значительный прирост, но в данном случае села в лужу. Если почитать аналитику по этому поводу, то всё становится не так очевидно. Причин здесь несколько, поэтому придётся разобрать каждую. Начнём с того, что оба процессора демонстрируют почти пиковые показатели в играх. В данном тестировании этого заметить невозможно, поскольку представлены только два участника, но существуют более обширные базы, где все актуальные процессоры упираются в потолок. Судя по всему, процессоры сильно ограничены производительностью видеокарт, поэтому не способны продемонстрировать истинный потенциал.

Не исключено, что в паре с флагманом NVIDIA следующего поколения Core i7-14700K покажет ещё более сильный отрыв от Ryzen 7 9700Х, но пока ответов на этот вопрос мы не получим. Осенью Intel должна была представить новую серию процессоров на архитектуре Arrow Lake. Учитывая тот факт, что чипы выпускаются на 3-нм технологическом процессе, от серии Core Ultra 200 ожидали большого прорыва. Даже если предположить, что новые камни окажутся всего на 10% быстрее текущего поколения, то наследник Core i7-14700K будет обходить Ryzen 7 9700Х на целых 15%, а это очень плохая новость. В теории, так и будет, но вчера стало известно, что у Intel проблемы с запуском новой серии, а в результате Core Ultra 200 поступят в продажу только в 2025 году. Предполагается, что это будет январь или февраль, но точных данных на этот счёт нет. Получается, что следующие полгода серия Ryzen 9000 получит полную монополию, предлагая более выгодные цены и очень неплохую производительность. Не стоит забывать, что флагманы Intel всё ещё подвержены поломкам и могут выходить из строя на ровном месте.

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Если подходить к вопросу рационально, то Core i7-14700K можно назвать слишком дорогим процессором, который нужен только владельцам видеокарты уровня GeForce RTX 4090. Всем остальным такая мощность не требуется, а мы фанатам Intel мы можем порекомендовать Core i7-12700KF. Этот камень отлично показывает себя в играх и отстаёт от Core i7-14700K не более чем на 10%. В тестах он уступает Ryzen 7 9700Х, но, учитывая низкую цену, может стать настоящим бестселлером. Очевидно, что после появления в российских магазинах новые процессоры AMD не будут дешёвыми. Таким образом новый Ryzen 7 9700Х точно не станет дешевле Core i7-14700K, но продать его за такие деньги окажется сложно.

Всё просто, ведь за 38 тысяч здесь и сейчас вы можете купить Ryzen 7 7800X3D. Ну а это один из лучших процессоров на рынке, который не только обходит все указанные чипы, но и доступен без мучительных ожиданий. Получается, что оба процессора займут одну и ту же ценовую нишу, а значит шансов у Ryzen 7 9700Х против Ryzen 7 7800X3D не будет. Ну а поскольку всего несколько процентов геймеров могут себе позволить видеокарту за 250 тысяч рублей, то остальным вообще нет смысла смотреть в сторону новинок. Даже если скидок на процессоры прошлого поколения не будет, то Ryzen 7 7700X выглядит отлично. В тестах он показывает себя всего на 10% слабее нового 8-ядерного камня и прямо сейчас лежит в магазине за 33 тысячи рублей. Стоит учитывать, что у Ryzen 7 9700Х есть всё же небольшое преимущество, ведь он укладывается в TDP 65 Вт, что позволяет сэкономить на материнской плате.

Если обратить внимание на указанные по ссылке тесты, то можно заметить, что даже Ryzen 5 7600X способен отлично показывать себя в играх. Как уже отмечалось, видеокарта за пару тысяч евро по карману далеко не всем, а в паре с Radeon RX 7800 XT любой актуальный процессор окажется примерно равен Ryzen 7 9700Х. Найти некоторые различия экспертам удаётся только в разрешении 1080р, вот только владельцы указанных выше процессоров и видеокарт предпочитают 2К или даже 4К. В 2К отставание между процессорами почти незаметно, тогда как в 4К разница скатывается до уровня статистической погрешности. Выходит, что сегодня все процессоры упираются в видеокарту, а поскольку прирост быстродействия на рынке графических чипов движется крайне медленно, то гнаться за дорогими Core i7-14700K и даже Ryzen 7 9700Х мы не рекомендуем. Купите лучше Ryzen 7 7700. Теплопакет этого камня равен 65 Вт, а сам он отлично покажет себя с видеокартой Radeon RX 7800 XT. При желании вы сможете играть даже в 4К, но более правильным будет использовать разрешение 2К. Благодаря такому комплекту можно рассчитывать на картинку максимального качества, но стоить всё это будет гораздо дешевле, чем если бы вы купили новенький Ryzen 7 9700Х.



