Точные сроки пока не называются

Новая серия процессоров AMD Ryzen 9000 оказалась не такой, как ожидали эксперты. Рост IPC далёк от обещанных 16%, а в некоторых приложениях разницу заметить вообще невозможно. Пока точных цифр о продажах по всему миру нет, а значит остаётся только строить предположения. Предполагается, что спрос на Ryzen 9000 будет существенным, поскольку AMD получила широкое окно возможностей, чем обязательно воспользуется. Начнём с того, что на этот раз релиз состоялся на несколько месяцев раньше привычных сроков. За счёт этого Лиза Су получит приличную фору и сумеет продать немало процессоров. Неясно, сколько именно времени в запасе у красных, ведь на прошлой неделе появились удручающие слухи. Сообщалось, что мероприятие Innovation 2024 отменено, а с ним решено отказаться от выпуска серии настольных процессоров на архитектуре Arrow Lake.

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Инсайдеры утверждали, что Intel сможет наладить выпуск процессоров только в 2025 году, что нанесёт ещё более серьёзный урон по доходам и репутации компании. Похоже, не всем слухам стоит доверять, ведь сегодня представители чипмейкера выступили с официальным опровержением. Точная дата релиза серии Arrow Lake названа не была, но зато представители Intel чётко сигнализировали, что процессоры Core Ultra точно появятся в продаже в 2024 году. Всем потенциальным покупателям советуют набраться терпения, ведь анонс уже не за горами. Обычно подобные заявления без оснований не публикуются, а значит Intel всё же выпустит новую серию настольных процессоров. Инсайдеры писали, что на получение достаточного количества процессоров от TSMC уйдёт больше времени, чем изначально ожидалось. Решение передать выпуск Arrow Lake на откуп контрактного производителя из Тайваня имеет положительные и отрицательные стороны.

Из хорошего: удастся перейти на новые технологические процессы раньше, чем инженеры Intel смогут освоить всё это на собственных мощностях. Такой шаг позволит догнать и даже обогнать AMD, что в настоящее время крайне важно. Хотя, с тем, чтобы догнать конкурента у Intel могут возникнуть проблемы. Всё дело в том, что инженеры Intel всегда использовали собственные мощности для выпуска процессоров. Технологии TSMC сильно отличаются от того, что задействует в производстве Intel, а значит архитектура Arrow Lake может разочаровать рядовых пользователей и экспертов. Стоит напомнить, что в рамках новой линейки настольных процессоров было принято решение отказаться от технологии многопоточности. Hyper-Threading по непонятной причине перестала интересовать руководство Intel, ну а это может дать в руки AMD дополнительные козыри. Добавим, что первоначально в продажу попадут всего 3 процессора. Это Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K и Core Ultra 5 245K. Немногим позднее станут доступны полные аналоги без встроенной графики, ну а эксперты полагают, что использование дорогостоящего 3-нм узла TSMC окажет негативное влияние на доходность Intel. Управлять ценообразованием станет не так просто, а значит и здесь AMD, которая выбрала 4-нм и более дешёвые нормы TSMC, окажется в выигрыше.