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Bublik1
Intel отменила мероприятие Innovation 2024 и может отложить релиз процессоров Core Ultra 200
Инсайдеры полагают, что ожидать появления настольных процессоров на архитектуре Arrow Lake в 2024 году не стоит

Прежде чем приступать к обсуждению плачевного положения, в котором оказалась Intel, было бы неплохо взглянуть на курс акций, отражающий настроения инвесторов и мнения аналитиков. И здесь всё очень плохо. Как видите, с начала капитализация компании рухнула на более чем 58%, что стало результатом "эффективной" работы руководства и ошибок, допущенных много лет назад. Многие эксперты полагают, что Intel продолжит падать, поскольку хороших новостей пока нет. Вчера сообщалось, что производители материнских плат уже совсем скоро начнут рассылать микрокод BIOS, включающий исправления процессоров последних двух поколений, но пока эта информация не подтверждается. Флагманы всё ещё подвержены сбоям, а решить проблему разработчики не могут много месяцев. Ходят слухи, согласно которым найти решение инженерам Intel не удастся, а представители компании уже признали, что вернуть к жизни повреждённые процессоры нет никакой возможности. 

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Intel намерена предложить расширенную гарантию, а также готова заменить все сгоревшие процессоры без долгих разбирательств. В некоторых странах (например, в США) достаточно сфотографировать процессор, а после отослать его по почте, чтобы получить компенсацию от производителя. Что примечательно, Intel готова возвращать полную стоимость без проверки и наличия гарантийного талона, что говорит о действительно бедственном положении, в котором оказалась компания. Похоже, всё ещё хуже, чем писали аналитики. Как стало известно, принято решение отменить конференцию Innovation 2024, которая должна была состояться в ближайшее время. Представители Intel подтвердили, что решение окончательное и намерены перенести ключевое событие на 2025 год. В качестве причины указывается сложная финансовая ситуация, в которой оказалась компания. Квартальная прибыль разочаровала инвесторов. В результате принято не самое популярное и очень сложное решение. 

На этом официальные комментарии заканчиваются и инсайдеры уже начали бить тревогу. Всё дело в том, что в рамках Innovation 2024 должен был состояться релиз процессоров семейства Arrow Lake. Напомним, настольные процессоры выпускаются на мощностях TSMC в рамках 3-нм технологического процесса. Ожидался выход нескольких высокопроизводительных чипов линейки Core Ultra 200. Потенциальных покупателей ожидала не только смена названия, но и совершенно новая платформа. В продажу должны были поступить материнские платы с сокетом LGA1851, но всё это теперь под большим вопросом. Эксперты полагают, что релиза не будет, а главная причина лежит не в финансовой отчётности, а в многочисленных проблемах, с которыми столкнулся разработчик. 

Ранее инсайдеры писали, что ошибку в процессорах семейства Raptor Lake не только не удалось устранить, но она также присутствует и в архитектуре Arrow Lake. Слухи не были подтверждены официально, но после отмены Innovation 2024 всё больше походят на правду. Авторы Videocardz полагают, что ждать настольные процессоры серии Core Ultra 200 придётся до 2025 года и всё это приведёт к ещё более печальным для Intel последствиям. Курс акций компании может пойти вниз, а череда сокращений продолжится. Напомним, на прошлой неделе на дверь указали 15 000 сотрудникам, что стало настоящим антирекордом и снизит эффективность работы целого ряда подразделений. Аналитики пишут, что под нож попали работники наименее прибыльных направлений, многие из которых занимались научной деятельностью. Разработки могли помочь Intel получить преимущество в будущем, но сегодня денег у американской компании на подобные глупости нет. Очевидно, что всё это пойдёт на пользу AMD. Вчера в продажу поступили первые два процессора линейки Ryzen 9000. Камни не отличаются высокими скоростными показателями, но зато стоят недорого. Обычные покупатели предпочитают экономить, а это прекрасный шанс для Лизы Су, ведь на этот раз конкурент самоустранился. 

#intel #процессоры #arrow lake #core ultra 200
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