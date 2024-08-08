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Если ли смысл покупать Ryzen 7 9700Х для апгрейда, и почему AMD снова разочаровала экспертов

Мнения относительно Ryzen 7 9700Х разделились, ведь часть экспертов называет серию Ryzen 9000 настоящим успехом Лизы Су
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Сегодня в продажу поступили два процессора AMD нового поколения. Это 8-ядерный Ryzen 7 9700Х и 6-ядерный Ryzen 5 9600Х. Оба камня основаны на архитектуре Zen 5 и полагаются на сокет АМ5. Это значит, что владельцы материнских плат могут заменить процессоры прошлого поколения без переплат. Могут, но в данном случае возникает вопрос: а есть ли вообще смысл обновляться, или же новые процессоры не предлагают ничего такого, чего бы не было на рынке здесь и сейчас? 

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В сети есть несколько различных тестов от именитых команд. Все они приходят к примерно аналогичным результатам, но по непонятной причине делают самые различные выводы. Кто-то называет серию Ryzen 9000 провальной, рассказывая об упущенных возможностях. Неясно, что такого упустила Лиза Су, и как нужно было поступить, чтобы понравиться экспертам. Возможно, к подобным обсуждениям мы ещё вернёмся, а пока давайте составим мнение о том, какой получилась новая серия, и есть ли вообще смысл обновляться. 

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Начнём с того, что Ryzen 7 9700X действительно демонстрирует весьма скромные показатели в синтетических тестах. Увы, но чуда не случилось, а значит процессоры Intel выгоднее покупать тем, кто планирует не только играть, но и работать. Уже не так важно, сколько таких людей наберётся, ведь в данном случае AMD действительно села в лужу. Производительность 8-ядерного Ryzen 7 9700X в рабочих задачах слишком низкая, а разрыв с Core i7-14700K в некоторых сценариях может превышать 50%. Возможно, именно поэтому камень AMD на старте стоит всего 359 долларов, что делает его выгодным на фоне более дорогого Core i7-14700K. Подчеркнём, что примерно аналогичные результаты получили все известные эксперты, а значит сомневаться в сделанных выводах не приходится. Добавим, что если Ryzen 7 9700X сравнивать с Ryzen 7 7800X3D, то можно заметить, что в сложных задачах новый процессор оказывается впереди с небольшим отрывом. 

Ну а поскольку значительная часть потенциальных владельцев Ryzen 7 9700X планирует использовать его для создания игровой станции, то мы разберёмся, насколько камень хорош именно в этом сценарии. При желании вы можете посмотреть тесты в разрешениях 1080р и 4К самостоятельно, ну а мы определимся с тем, как ведёт себя камень в наиболее перспективном 2К. И вот здесь и начинаются проблемы, ведь сразу же заметно, что разница между процессорами здесь минимальная. Виной всему видеокарта GeForce RTX 4090, которая обладает пиковой производительностью и уравнивает даже самые недорогие процессоры с флагманами. К примеру, не самый скоростной Ryzen 5 7600Х выдаёт примерно 146 кадров в секунду, тогда как у Ryzen 7 9700X в стоке всего 148 кадров в секунду. Самым быстрым в рейтинге остаётся Ryzen 7 7800X3D, но и здесь фреймрейт не рекордный и зафиксирован на отметке в 156 fps. 

Это значит, что вы можете купить бюджетный Ryzen 5 7600Х, получив почти такую же производительность в играх, как и с самым прокачанным флагманом. В тестах TechPowerUp Ryzen 7 9700X показал в играх такую же скорость, как и Ryzen 7 7700X, ну а всё это делает апгрейд бессмысленным. Да, некоторые изменения есть, но они почти незаметные. По тестам можно сделать вывод, что намного выгоднее вложиться в мощную видеокарту. Покупать флагман NVIDIA – это уже чересчур, но даже с видеокартой за 60 тысяч рублей вы будете себя отлично чувствовать во всех играх. Можно с уверенностью заявить, что наступило время, когда ждать прироста быстродействия за счёт смены процессора не стоит. Да, если сравнить Ryzen 7 9700X с первым или вторым поколением Ryzen, то разница будет, но с каждым годом причин для дорогого апгрейда становится всё меньше. О чём говорить, если даже Ryzen 7 5800X3D, работающий на старом сокете АМ4, отстаёт от нового камня всего на половину кадра в секунду. Именно так, зрение вас не подводит. В ход пошли части fps, а всё это выглядит удручающе. 

Многие эксперты делают вывод, что новое поколения процессоров можно назвать успешным. Судя по всему, всё обстоит именно таким образом. Мы получили не самые высокие цены, пиковую производительность и отличный потенциал. Тот факт, что Ryzen 7 9700X уступает в рабочих задачах Core i7-14700K, волнует только фанатов Intel. На самом деле спрос на этот камень крайне низкий, ведь производитель до сих пор не исправил проблему со стабильностью. Core i7-14700K может у вас благополучно сгореть, а сам он потребляет намного больше, чем Ryzen 7 9700X. Новый камень AMD вы можете установить в бюджетную материнскую плату, получив актуальную сборку за скромные деньги. И всё же, для апгрейда такой процессор не годится. Будем ждать выхода следующей серии, поскольку пока потенциал платформы АМ5 остаётся не раскрыт. 

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amd процессоры тесты ryzen 9000 ryzen 7 9700х
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