Представьте себе, что вы выпекаете каждый день 100 булочек и продаёте их на вокзале. Работа не самая престижная, но она приносит прибыль, а выбора у многих людей просто нет. Предположим, что прибыль на каждой реализованной булочке составляет 20 рублей, что позволяет медленно расширять поле деятельности. Без значительных финансовых инвестиций последующие 100 лет вы будете наращивать количество булочек до 1000, а значит попытки удешевить производство окажут минимальный эффект на прибыльность предприятия. Например, вы нашли способ заменить изюм, или кладёте меньше сахара, используя химический эквивалент. Способов множество, но в конечном итоге вместо 20 рублей чистой прибыли за каждую булочку вы будете иметь 22 рубля.

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Если количество продукции меняться не будет, то это не окажет решающего влияния на бизнес, но, когда речь идёт о крупном производстве, даже экономия одного процента толкает людей на самые сомнительные действия. По информации автора сайта Igorslab, почти все крупные производители видеокарт экономят на термопасте. Если вы уже сталкивались с заменой этого расходного материала, то могли заметить, что термопаста стоит недорого по сравнению с ценой самой видеокарты. Если покупать банку побольше, то себестоимость товара снижается, ну а в промышленных масштабах термопаста обходится в сущие копейки. И всё же, Игорь Валлосек приходит к разочаровывающим выводам. Анализируя несколько типов проводящего материала, он зафиксировал там наличие крупных частиц оксида алюминия. Первоначально такая термопаста обладает отличной теплопроводимостью, но со временем становится слишком густой, что приводит к повышенному нагреву.

В результате графический чип и видеопамять греется больше, чем положено, ну а это чревато сбоями и снижениям жизненного цикла видеокарты. Игорь Валлосек утверждает, что такой странной экономией страдают даже ведущие производители и призывает подобные компании одуматься. Подобные действия не идут на пользу имиджу, а сэкономить слишком много всё равно не удастся. Судя по всему, это не первый и не последний раз, когда крупные компании экономят на нас с вами. Если предположить, что таким образом компания может сэкономить десять центов на каждой видеокарте, то в масштабах миллионов единиц сумма становится впечатляющей. Давайте рассмотрим некоторые варианты и посмотрим на другие способы экономии. Особенно в этом плане страдает продукция NVIDIA. Простой пример, на смену GeForce RTX 3060 пришла GeForce RTX 4060, вот только геймеры не заметили никакого прироста быстродействия между поколениями. Мало того, новая видеокарта оказалась вершиной жадности, предлагая 8 Гб памяти, тогда как решение прошлого поколения могло похвастать наличием 12 Гб. Как уже было сказано выше, выбора у геймеров нет, поэтому приходиться покупать то, что продаётся в рознице.

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И вот здесь самое время обратить внимание на бренды. Как видите, самая бюджетная GeForce RTX 4060 производства Palit обойдётся вам в 32 тысячи рублей. Хотелось бы меньше, но ценовая политика NVIDIA пока шансов пользователям не оставляет. Ну а за 44 тысячи в наличии всё тот же графический чип, но уже выпущенный на фабриках GigaByte. Если представить себе, что обе компании используют недорогую термопасту, то логики от переплаты нет. В тестах обе видеокарты будут демонстрировать сходную производительность, а наличие более мощной системы охлаждения позволяет GigaByte существенно увеличить маржу.

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Ну или посмотрим в сторону GeForce RTX 4060 Ti. Видеокарта от Palit стоит 43 тысячи рублей, тогда как всё та же GigaByte просит за более агрессивную версию на графическом чипе GeForce RTX 4060 Ti больше 57 тысяч. А между тем речь о не самой мощной видеокарте, которая кроме разочарования не вызывает никаких эмоций. NVIDIA также настроена на экономию, поэтому внутри вы найдёте всего 8 Гб видеопамяти. В продаже есть версия, получившая 16 Гб, но скорость в играх останется без изменений. Дженсен Хуанг делает упор на технологиях, рассказывая о том, как хорошо DLSS 3.0 справляется с требовательными новинками. Проблема в том, что такая технология оказывает негативное влияние на качество картинки, ну а всё это ещё одна попытка сэкономить на мелочах. Раньше видеокарта за 400 долларов позволяла не прибегать к помощи уловок, тогда как сегодня все производители привыкли к сверхприбылям и не хотят отказываться от бескомпромиссной экономии.

Согласитесь, что видеокарта за 60 тысяч рублей могла бы иметь 16 Гб памяти. GeForce RTX 4070 SUPER получила рекомендованную цену в 600 долларов, но даже близко не подобралась к флагманам. В настоящее время больше 12 Гб вам не потребуется, но это не значит, что у геймера не должно быть запаса прочности. GeForce RTX 4070 SUPER упирается в максимальные требования для 2К, но уже не способна тянуть игры в 4К на самых высоких настройках графики. А между тем отдельные производители полагают, что использование улучшенных систем охлаждения позволяет им повышать конечную цену на десятки процентов. MSI просит за прокачанную версию GeForce RTX 4070 SUPER больше 90 тысяч рублей, но никогда не расскажет вам, что в тестах такая же от Palit показывает точно такое же количество кадров в секунду в играх.

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Когда речь заходит о флагманах, то экономии места уже не находится. Сложно сказать, используется ли дешёвая термопаста в GeForce RTX 4090, но в данном случае в дело вступает бескомпромиссный маркетинг. Многие пользователи верят, что более дорогие модели обладают отличным разгонным потенциалом. На самом деле разгонять GeForce RTX 4090 и не нужно, ведь в домашних условиях она обеспечивает максимальное качество картинки даже в разрешении 4К, но ASUS никогда не против заработать больше денег. Как видите, модель производства Palit оказывается на целых 100 тысяч рублей дешевле. Возникает вопрос: что такого ASUS сделала с системой охлаждения, после чего видеокарта стала на 1000 евро дороже? Вопрос риторический, ведь в тестах обе демонстрируют почти идентичный фрамрейт. Данная информация никак не поможет вам в выборе видеокарты, ведь альтернативы есть только у AMD. На самом деле и там фиксируется множество проблем, ну а покупатели продукции NVIDIA почти всегда сталкиваются с компромиссом. Только флагманы позволяют забыть о тех или иных ограничениях, но цены на подобную продукцию поражают воображение, а сами видеокарты доступны всего нескольким процентам пользователям на планете.