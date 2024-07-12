Стоит признать, что хорошие видеокарты выходят очень нечасто. Последний раз большой прорыв был ознаменован появлением на рынке GeForce GTX 1080 Ti, а с тех пор графические чипы стали существенно дороже. Рост цен можно было бы списать на сложность производства чипов по актуальным технологическим процессам, но в эту теорию плохо укладывается замедление прироста быстродействия между поколениями. Десять лет назад мы видели стабильные 60% каждые пару лет, ну а сегодня даже за 2000 долларов можно получить не выше 50%. На самом деле многие геймеры видят прирост количества кадров в секунду только в тестах в интернете, тогда как на самом деле реальные показатели оказываются более скромными.

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Простой пример, вы решили заменить видеокарту, оставив процессор без изменений. Если у вас стоит старый Ryzen 5 1600Х, то даже самый мощный графический чип будет демонстрировать крайне низкие показатели. Авторы тестов делают всё, чтобы условия были максимально близки к идеальным, ну а в результате выбираются флагманские процессоры для видеокарт и наоборот. Каждый раз, когда вы изучаете тесты, стоит внимательно смотреть на то, какие комплектующие использовал автор. Сегодня мы изучим любопытное тестирование двух видеокарт, но принимать результаты на веру всё же не стоит, ведь далеко не все геймеры могут себе позволить процессор Ryzen 7 7800X3D. Но давайте ближе к теме.

Авторы TheSpyHood взяли для сравнения GeForce RTX 4070 SUPER и GeForce RTX 2070 SUPER, пытаясь оценить прирост быстродействия за четыре с половиной года. Напомним, GeForce RTX 4070 SUPER поступила в продажу в январе 2024, тогда как GeForce RTX 2070 SUPER вышла на рынок в далёком 2019. В момент релиза за GeForce RTX 2070 SUPER просили 500 долларов, тогда как GeForce RTX 4070 SUPER предлагалась за 600 долларов. Как видите, даже за последние два поколения видеокарты данного сегмента подорожали на 100 долларов, а ведь раньше подобные решения стоили ещё дешевле. Мы оставим скриншоты за кадром, предлагая вам изучить тестирование самостоятельно. Если суммировать итоги теста, то можно сделать вывод, что новинка оказывается примерно на 60% быстрее в разрешении 2К, тогда как в 4К разница снижается до 50%. Что любопытно, GeForce RTX 2070 SUPER была примерно на 50% быстрее GeForce GTX 1070 Ti, ну а мы с вами становимся свирелями фундаментальных перемен.

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Производители уже не могут наращивать быстродействие на 50% каждые два года, используя целый арсенал технологий в маркетинговых целях. К примеру, на днях мы видели результаты теста, в которых проводилось сравнение между GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 4060. Авторы подошли к делу творчески, запустив трассировку лучей и технологию масштабирования. Поскольку у более нового графического чипа обе технологии ушли далеко вперёд, то удалось получить всё тот же 60% прирост между двумя поколениями. Если вы на своём компьютере проведёте аналогичное тестирование, то получите более скромные цифры. В зависимости от быстродействия процессора можно рассчитывать до 30%, что далеко от эталонных результатов. В противостоянии между GeForce RTX 2070 SUPER и GeForce RTX 4070 SUPER использовался процессор Ryzen 7 7800X3D, что не совсем корректно. Представьте себе, если бы вы собрали новый компьютер в 2019 году, а сегодня просто заменили видеокарту. Даже если бы у вас стоял довольно неплохой по меркам 2019 года Ryzen 7 3700Х, то против Ryzen 7 7800X3D у такого процессора не было бы шансов. Разница между видеокартами не превысила бы 40%, ну а это совсем не те цифры, что мы видим в тесте.

Вообще, даже GeForce RTX 2070 SUPER неплохо справляется с играми. В разрешении 4К такую видеокарту лучше не гонять, ну а во всём остальном перед нами вполне жизнеспособное решение. Если NVIDIA продолжит топтаться на месте, то жизненный цикл видеокарт значительно увеличится, что пойдёт на руку пользователям. По крайней мере так кажется, ведь у данной проблемы есть и другая сторона медали. Так, если видеокарты прогрессируют медленно, то разработчики видеоигр не станут внедрять новые технологии. Флагманы есть у 1-2% геймеров, а значит массовый пользователь всё равно не увидит ультимативной графики. GeForce RTX 4070 SUPER нельзя назвать плохой видеокартой, но существуют решения, предлагающие более значительный прирост между поколениями. К сожалению, стоят такие видеокарты дорого. В любом случае, если вы планируете увидеть разницу между поколениями, то самое время обратить внимание на флагманы.

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Прежде всего рассмотрим видеокарты AMD. В текущем поколении красные не предложили существенно прироста быстродействия, но оказались выгоднее за свои деньги. Очень неплохо смотрится Radeon RX 7900 XT. Видеокарта получила 20 Гб видеопамяти и будет оставаться актуальной ещё много лет. Проблем с запуском новых игр в 4к у вас не будет ещё пару лет, ну а после придётся снижать настройки графики и переходить в 2К. Radeon RX 7900 XT должна была играть в более высоком ценовом сегменте, но что-то пошло не так. Эксперты пишут, что инженеры допустили ряд ошибок, что оказало негативное влияние на производительность. Видеокарта неплохая, но рекордной производительностью здесь и не пахнет. А вот Radeon RX 7900 XTX способна заинтересовать самых придирчивых энтузиастов. За свои деньги – это лучшее решение для 4К, позволяющее забыть о следующем походе в магазин за видеокартой на 4 года. Флагман AMD отличается феноменальным быстродействием, но всё равно уступает самым быстрым решениям NVIDIA.

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Если вы предпочитаете продукцию от дядюшки Хуанга, то самое время купить GeForce RTX 4080 SUPER. Эта видеокарта не имеет проблем с нехваткой памяти и обладает мощностью, превышающей все скромные требования актуальных игр. Дороже только GeForce RTX 4090, но 240 тысяч рублей есть далеко не у каждого зажиточного геймера. С точки зрения логики выгоднее купить Radeon RX 7900 XTX, но очень часто разум не играет никакой роли в выборе видеокарты. GeForce RTX 4090 позволяет получить максимальную производительность, ну а цена уже не так важна. Даже в США купить GeForce RTX 4090 дешевле 2000 долларов проблематично, ну а это говорит о том, что в мире наблюдается определённый дефицит флагманов. NVIDIA таких видеокарт выпускает меньше, чем рынок может поглотить, что формирует высокую цену и гарантирует приличную маржу всем участникам цепочки. В выигрыше остаются продавцы, производители и сам Дженсен Хуанг, тогда как геймеры платят всё больше, с каждым новым поколением получая всё меньше.



