Буквально вчера мы с вами разбирали итоги крайне любопытного тестирования команды Testing Games. Блогеры рассматривали прирост быстродействия на видеокартах среднего ценового сегмента за 10 лет. В тесте участвовала старушка GeForce GTX 760 и новая GeForce RTX 4060. Как выяснилось, актуальная видеокарта оказывается примерно в 4 раза быстрее в стандартных сценариях без активации трассировки лучей и технологии масштабирования. Многие геймеры полагают, что за 10 лет могло быть и больше, справедливо указывая на то, что только GeForce GTX 1060 прибавила порядка 80% по сравнению с GeForce GTX 960.

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Если бы каждые два года мы видели прирост быстродействия хотя бы на 50%, то за 10 лет видеокарты стали бы быстрее в 7.5 раза. Увы, но в реальности всё не так радужно, как в теории, ведь производители сталкиваются с массой сложностей и имеют собственные приоритеты. К примеру, 5-нм полупроводниковый технологический процесс TSMC оказался слишком дорогим, что вынудило NVIDIA идти на компромиссы. В результате было принято решение ограничить быстродействие GeForce RTX 4060, поскольку иначе пришлось бы повышать цены. В теории Дженсен Хуанг мог бы субсидировать часть стоимости или отказаться от сверхдоходов, но речь идёт о бизнесе, а значит такие глупые мысли в голову руководству полупроводниковых гигантов не приходят.

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Эксперты пишут, что последние 2 поколения сильно разочаровывают. Известно, что после GeForce RTX 2060 больших прорывов не было, но на самом деле не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. Если вы смотрели презентацию новых графических чипов, то могли заметить, что Дженсен Хуанг приводит совсем не те цифры, что мы с вами видим в тестах. При этом пресса не сильно возмущена, поскольку отчасти глава NVIDIA прав, ведь всё зависит от того, с какой стороны на вопрос тестирования посмотреть. Сегодня мы попытаемся понять логику дядюшки Хуанга и изучим новое тестирование команды Testing Games. Идея заключалась в том, чтобы сравнить GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 4060, используя максимально сложные сценарии. Кроме того, были задействованы все возможные преимущества новой видеокарты, что привело к самым неожиданным результатам.

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Выше вы можете увидеть скриншоты с графиками, где преимущество GeForce RTX 4060 кажется более впечатляющим, чем можно увидеть на домашнем компьютере. Всё дело в том, что тесты проведены с активной трассировкой лучей и включённой технологией масштабирования. Графический чип нового поколения оказывается как минимум на 30% быстрее, а иногда выходит вперёд на целых 60%. Даже в этом случае мы имеем скромные 40% за 4 года, что кажется крайне несерьёзным. И всё же, если вы купите GeForce RTX 4060, а после чего включите DLSS 3.0, то получите заметную разницу с предыдущей версией технологии масштабирования второго поколения на GeForce RTX 2060. Нужно учитывать, что после активации DLSS 3.0 картинка потеряет в качестве. Появятся неприятное размытие, мешающее игровому процессу. Благодаря технологии масштабирования удастся повысить фрамрейт, ну а более старая видеокарта по этому показателю уступает новинке.

В сети есть тесты без трассировки лучей и дополнительных технологий. Многие эксперты отмечают, что рядовые геймеры запускают игры именно в стандартном режиме, а значит попытки приукрасить реальную ситуацию некорректны. Вполне возможно, что данное тестирование далеко от реальности, но при желании каждый владелец GeForce RTX 4060 и вправду может получить 40% преимущество над тем, у кого до сих пор работает GeForce RTX 2060. Добавим, что тесты проведены на процессоре Core i7-14700K, тогда как обычно владельцы видеокарт за 300 долларов не могут себе позволить такие дорогие решения. Эта переменная также снижает реалистичность тестирования, демонстрируя максимальный потенциал обеих видеокарт. Бытует мнение, что у AMD дела идут лучше, но на самом деле это не так. Лиза Су не контролирует рынок и не способна влиять на ценообразование. Мало того, графические чипы последней серии оказались неудачными, что не позволило добиться поставленных целей.

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Простой пример, Radeon RX 7600 стала очередным переизданием Radeon RX 6650 ХТ, предлагая сравнимую с GeForce RTX 4060 производительность. Если запустить игры с трассировкой лучей и использовать технологию масштабирования, то продукция NVIDIA окажется быстрее. В остальных сценариях наблюдается паритет. Впрочем, как вы видите, цена на видеокарты почти не отличается. Незначительный прирост быстродействия по сравнению с прошлым поколением наблюдается и у видеокарты Radeon RX 7700 XT. Учитывая, что сегодня она стоит меньше 50 тысяч долларов, то смысл в покупке остаётся. Radeon RX 7700 XT неплохо справляется с играми в 2К, но могла быть намного быстрее, если бы рынок находился в состоянии конкурентной борьбы.

Ничем не лучше дела идут у GeForce RTX 4060 Ti. Данная видеокарта мало чем отличается от предыдущей серии и предлагает всего 8 Гб памяти. В интернете есть тесты, свидетельствующие о том, что сегодня для 2К требуется больше 10 Гб видеопамяти. В итоге мы видим, что Дженсен Хуанг экономит на мелочах, а логика заключается в том, чтобы снизить жизненный цикл видеокарт, находящиеся в руках у геймеров. Скорее всего, через 2 года GeForce RTX 4060 Ti будет задыхаться в требовательных сценариях, где без технологии масштабирования уже не обойтись. Видеокарта уступает указанной выше Radeon RX 7700 XT по количеству кадров в секунду и не может рекомендоваться для покупки.

Ну и совсем всё плохо в нижнем ценовом сегменте. Здесь есть GeForce RTX 3050 и Radeon RX 6600, жизненный цикл которых стремительно завершается. Сегодня обе видеокарты ещё могут тянуть игры в 1080р, но практически не предлагают прироста фрамрейта по сравнению с прошлыми поколениями. Мало того, в новой серии NVIDIA и вовсе решила не выпускать наследницу GeForce RTX 3050, пытаясь заставить геймеров переходить на более дорогие решения. Фактически, сегодня для комфортной игры нужно покупать видеокарту за 30 000 рублей и дороже. Если пытаться экономить, то можно получить значительную потеряю быстродействия. Как видите, даже вполне неплохая GeForce RTX 2060 оказывается на 40% медленнее GeForce RTX 4060 после включения технологии масштабирования. А между прочим именно DLSS позволит увеличить жизненный цикл видеокарты. Увы, но маркетологи NVIDIA прекрасно знают своё дело, ведь GeForce RTX 2060 не может работать с версией DLSS 3.0, что сильно ограничивает потенциал старой видеокарты.



