Большая часть геймеров по всему миру предпочитает недорогие процессоры и видеокарты. Чаще всего графический чип стоит до 400 долларов, что позволяет запускать игры в разрешении 1080р без особых проблем. При помощи технологии масштабирования удаётся опробовать даже 2К, но для нашего материала эта информация не имеет решающего значения. Что до процессоров, то лучше всего продаются камни до 200 долларов, тогда как флагманы интересны небольшому количеству энтузиастов. И всё же, даже среди наших читателей есть геймеры, которые готовы тратить солидные суммы на развлечения.

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Наиболее состоятельные любители компьютерных игр считают для себя обязательным покупать процессор и видеокарту каждые два года, но есть и те, кто уверен в ценности инвестиций. Якобы, если вы здесь и сейчас купите самый мощный ПК, то сможете много лет наслаждаться ультимативной графикой без компромиссов. Сегодня мы с вами попробуем понять, насколько такие утверждения правомерны, и есть ли вообще смысл в выборе флагманов. Ну а поможет нам в этом нелёгком деле тестирование, проведённое командой TheSpyHood. Блогеры взяли два рабочих игровых комплекта. В первом трудился процессор Core i5-14400F с видеокартой GeForce RTX 4060 Ti, тогда как второй состоял из Core i9-9900K и GeForce RTX 2080 Ti. Напомним, старый флагман поступил на прилавки магазинов в конце 2018 года и стоил от 55 тысяч рублей. Видеокарта стала доступна примерно в это же время, но купить её за рекомендованные 80 тысяч было невозможно, поскольку цены начинались с 95 тысяч рублей.

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Представьте, что вы в конце 2018 или в начале 2019 стали счастливым обладателем сразу двух флагманов. Для понимания происходящего важно учитывать, что процессор требовал очень солидную материнскую плату, а видеокарта не обошлась без мощного блока питания. Таким образом комплект игрового компьютера стоил вам не меньше 250 тысяч рублей, что в переводе на американскую валюту равнялось 3000 долларов и выше. Если вы изучите тесты, то обнаружите, что за 5 лет ваш компьютер ультимативного уровня превратился в обычную посредственность. Обойдёмся без глубокого анализа результатов. Отметим, что комплект из Core i5-14400F + GeForce RTX 4060 Ti оказывается примерно на 5-10% быстрее Core i9-9900K + GeForce RTX 2080 Ti, ну а с таким компьютером покорять вершины в разрешении 2К можно только с определёнными условиями. Трассировка лучей строго запрещена, тогда как настройки графики в требовательных новинках придётся выставить на средневысокие.

Такова судьба всех флагманов, ведь даже большие инвестиции в компьютер рано или поздно превращаются в старое медленное железо. Пока флагманская сборка начала 2019 года всё ещё актуальна, ну а мы посмотрим, сколько стоит комплект из более дешёвых процессоров и видеокарт здесь и сейчас. Например, вы можете купить Core i5-12400F, который немногим уступает более новому Core i5-14400F. Если взять указанную выше видеокарту GeForce RTX 4060 Ti, то разница в играх и вовсе будет отсутствовать. Кстати, авторы теста использовали модель с 16 Гб видеопамяти. Разницы в быстродействии между версии с 8 Гб и 16 Гб нет, а вот цена выше за счёт дополнительной видеопамяти. Именно поэтому мы берём наиболее доступный вариант. Всего процессор с видеокартой будут стоить около 60 тысяч рублей, а вам не понадобится дорогая материнская плата или блок питания повышенной мощности.

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Аналогом Core i9-9900K сегодня является Core i9-14900K, ну а этот процессор стоит больше 70 тысяч рублей. Позволить его себе могут только сумасшедшие миллионеры с плотно набитыми наличностью карманами. Не забывайте, что Core i9-14900K горячий и нуждается в дорогой материнской плате и максимально эффективной системе охлаждения. Без этого ваш камень будет работать нестабильно, а в некоторых случаях даже потребуется снизить напряжение, что тут же приведёт к потере быстродействия в играх. Прямой наследницей GeForce RTX 2080 Ti считается GeForce RTX 4080 SUPER, ну а комплект из самого быстрого процессора и флагманской видеокарты обойдётся вам почти в 200 тысяч рублей. Почувствуйте разницу, ведь указанный выше игровой комплект из Core i5-14400F + GeForce RTX 4060 Ti в 3 раза дешевле. А между тем уже через 4 года самая быстрая сборка окажется наравне с народной, что явно не порадует фанатов ультимативных игровых компьютеров. Как уже указывалось выше, флагман ещё и нуждается в соответствующей материнской плате, оперативной памяти и блоке питания, тогда как для Core i5-14400F + GeForce RTX ничего подобного не потребуется.

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На закуску изучим несколько альтернативных предложений. Например, очень неплохо себя покажет Ryzen 7 5700X3D, к которому можно поставить видеокарту уровня Radeon RX 7700 XT. Процессор ощутимо быстрее Core i5-14400F в играх, ну а видеокарта обходит GeForce RTX 4060 Ti с огромным отрывом. При этом версия графического чипа NVIDIA с 16 Гб видеопамяти стоит дороже, но смысла в подобной покупке нет никакого. Не забывайте, что Ryzen 7 5700X3D интересен ещё и тем, что под него можно найти недорогую материнскую плату на сокете АМ4, что также снизит цену на оперативную память. Вы сможете несколько лет запускать все игры в разрешении 2К, ну а после усилить систему за счёт более мощной видеокарты или же купить весь комплект. Даже в этом случае подобное решение будет выгоднее, чем брать за 200 тысяч флагманскую сборку, поскольку спустя 5 лет даже самое мощное игровое железо превращается в тыкву.

Для бюджетного компьютера можно купить Ryzen 5 7500F. Данный процессор интересен по целому ряду показателей. Во-первых, он современный о такой же быстрый, как и более дорогой Core i5-14400F. Во-вторых, он ощутимо дешевле, а в-третьих – имеет высокий потенциал для апгрейда. За счёт использования сокета АМ5 можно усилить производительность системы даже спустя 3-4 года, тогда как процессор Intel без покупки новой материнской платы уже не заменить. Для многих геймеров именно эта переменная является решающей. Всё дело в том, что на компьютере со временем может содержаться много разнообразных игр. Ну а переустановка операционной системы в результате смены материнской платы приводит к утере сохранений. Согласитесь, что просто заменить Ryzen 5 7500F, получив буст в играх и полную сохранность прохождения – это весомый аргумент в пользу процессоров AMD.

Как альтернативный вариант для GeForce RTX 4080 SUPER можно рассмотреть Radeon RX 7900 XT. Как вы уже поняли, покупка флагмана не является оптимальным решением для инвестиции средств, но иногда голос разума слушать не хочется. В этом случае видеокарта AMD будет в самый раз. Она намного дешевле, предлагает больше памяти и почти такая же быстрая. В игровых тестах разница между GeForce RTX 4080 SUPER и Radeon RX 7900 XT не превышает 10%, что позволяет запускать даже самые требовательные новинки в 4К на максимальных настройках графики. Говорить о преимуществе видеокарты NVIDIA с использованием трассировки лучей не стоит, поскольку сегодня даже GeForce RTX 4090 не способна тянуть блокбастеры в разрешении 4К с RTX-ON. А между тем флагман NVIDIA предлагается за 270 тысяч рублей и дороже. За такие деньги можно собрать один из самых быстрых игровых компьютеров, установив туда флагманскую видеокарту и процессор AMD.



