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Как не попасться на удочку NVIDIA и собрать игровой ПК с Radeon RX 7900 XTX по цене GeForce RTX 4090

Флагман NVIDIA стоит 270 тысяч рублей, ну а мы соберём игровой компьютер ультимативного уровня на базе Radeon RX 7900 XTX, цена которого окажется равна одной лишь видеокарте
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С 1 апреля в России перестали действовать ранее введённые нормы беспошлинного провоза товаров на сумму до 1000 евро. Возможность покупать смартфоны и другую электронику с минимальными ограничениями была позитивно воспринята обществом, а многие полагали, что на время ведения СВО нормы останутся без изменений. Что же, сегодня можно провозить без налогов товары до 200 евро, ну а особенно бурной оказалась реакция некоторых маркетплейсов. 1 апреля ценя там пошли вверх, что неприятно удивило потенциальных покупателей. Казалось бы, реальных причин для роста стоимости не было, поскольку бизнес не имел возможности пользоваться беспошлинным провозом товаров в Россию. 

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Как бы там ни было, но с тех пор на маркетплейсах подорожали компьютерные комплектующие, а цены иногда оказываются даже выше, чем в официальной рознице. Хорошие предложения всё ещё есть, ну а особой популярностью пользуются видеокарты. Флагманы и без того стоили дорого, ну а сегодня за не самую дорогую GeForce RTX 4090 придётся выложить 270 тысяч рублей. Для некоторых такая сумма кажется незначительной, вот только большая часть любителей компьютерных игр смотрит на подобные предложения с удивлением. А ведь под эту видеокарту вам потребуется процессор, блок питания, оперативная память и многое другое. Получается, что конечная цена системы достигнет 400 тысяч рублей. Что же, если вы действительно имеет на руках 270 тысяч и присматриваетесь к хорошей видеокарте, то сегодня самое время взять себя в руки и купить AMD. 

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Флагман NVIDIA хорош, вот только Radeon RX 7900 XTX стоит намного дороже, но уступает GeForce RTX 4090 в играх не больше 15%. Обе отлично справляются с самым высоким разрешением и выдают аналогичную по качеству картинку. Многие геймеры не осознают, что платят за воздух в вентиляторах, наполняя бездонные карманы Дженсена Хуанга. Если вам нравится спонсировать жадность NVIDIA, то берите GeForce RTX 4090, ну а мы соберём полноценный и очень даже мощный компьютер с видеокартой Radeon RX 7900 XTX, который обойдётся нам не дороже 270 тысяч рублей. 

Брать процессор Intel для игр мы не будем, поскольку продукция этой компании дорогая и страдает от проблем со стабильностью. Именно поэтому остановимся на Ryzen 7 7800X3D, который не только демонстрирует ультимативные скоростные характеристики, но и стоит чуть выше 43 тысяч рублей. Учтите, что процессор ещё и обладает уникальным потенциалом для апгрейда, а в целом продукция AMD признаётся экспертами более оптимальной для покупки здесь и сейчас. Ryzen 7 7800X3D чрезвычайно хорош в играх, но может разочаровать тех, кто использует компьютер для работы. Увы, но идеальных предложений не существует, ну а мы собираем систему для разумного геймера, поэтому покупаем именно Ryzen 7 7800X3D. 

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Предположим, что потенциальный покупатель игрового ПК хочет уделить немного внимания разгону. Усилить процессор не выйдет, а вот оперативная память способна выдать дополнительные 5%. Решайте сами, хотите ли вы тратить время на то, чтобы вместо 100 кадров в секунду во всех играх получить целых 105 fps. Разницу удастся увидеть только в тестах, но на нашем сайте достаточно оверклокеров, поэтому предлагаем взять материнскую плату Msi PRO B650-S WIFI. Это не самый идеальный вариант для разгона, но вы получите отличную возможность для экспериментов. Плата содержит все актуальные интерфейсы, включая 2 слота под твердотельные накопители форм-фактора М.2. Есть поддержка беспроводного интернета и других технологий. Можно было бы сэкономить, купив плату дешевле, но мы ведь собираем очень мощный игровой компьютер, поэтому не станем мелочиться.

Именно поэтому остановимся на оперативной памяти производства G.SKILL. Тесты доказывают, что 16 Гб ОЗУ позволяют не испытывать проблем, но мы будем ориентироваться на потенциал, поэтому купим две линейки общим объёмом 32 Гб. DDR5-6400 будет весьма кстати и буквально создана для экспериментов. Помните, что перед вами не самый дорогой вариант, поэтому подходите к разгону без фанатизма. Иногда удаётся снизить завышенные тайминги, но в целом как поступить с данным комплектом ОЗУ – это уже ваш выбор. 

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Ну а поскольку современный игровой компьютер не может обойтись без скоростного твердотельного накопителя, то мы добавим в корзину невероятной быстрый KINGSTON Fury Renegade. Скорость чтения достигает 7300 МБ/с, что в разы превышает потребности обычного пользователя. С таким SSD ваши игры будут устанавливаться за несколько минут, что вместе с правильной видеокартой позволит забыть о длительной загрузке уровней. Переходы между локациями и вовсе сократиться до минимума, ну а указанные выше комплектующие помогут ускорить этот процесс. 2 Тб ёмкости достаточно для любых игр, но что делать тем, кто хочет использовать компьютер для хранения коллекции видео? Ответ есть, и это жёсткий диск Seagate Exos X16. За скромные 23 тысячи рублей вы получите целых 16 Тб свободного пространства. Пожалуй, этого будет достаточно даже для фанатов сериалов, ведь на накопитель поместится больше, чем вы сможете посмотреть за 10 лет. Идеальный комплект для тех, кто опасается отключения интернета или других катаклизмов. 

Для хорошей игровой сборки нужен надёжный блок питания. Можно было бы поставить внутри что-то за 25 тысяч рублей, но в данном случае такие растраты не окупятся. Берём Deepcool PM850D, в котором качество соседствует с солидным запасом мощности до 850 Вт. Этого будет достаточно для нашего комплекта, ну а в большинстве сценариев блок питания порадует вас едва заметным гулом кулера. Поддерживается стандарт энергоэффективности 80 PLUS Gold, что свидетельствует о высоком качестве сборки данного устройства. 

Мы решили не усердствовать с выбором корпуса, остановившись на системном блоке Cougar Airface RGB Black. Конструкция большая и не подходит для расположения на рабочем столе. Что же, собранный комплект требует много свободного пространства, ну а встроенные вентиляторы будут эффективно отводить горячий воздух наружу. Если подсчитать, то у нас осталось чуть меньше 10 тысяч рублей, а значит мы потратили на одну из самых быстрых игровых сборок 260 тысяч. Можете израсходовать эти деньги на вечеринку, порадовав знакомых горячительными напитками. Ну или докупите ещё несколько корпусных кулеров. Radeon RX 7900 XTX не славится горячим нравом, но это всё равно флагман, а на носу лето, поэтому такая инвестиция будет весьма кстати. Как видите, мы без труда выбрали игровую сборку за 270 тысяч рублей, которая предлагает ультимативную скорость и стоит столько же, сколько просят за GeForce RTX 4090. Учтите, что флагманы NVIDIA ещё и часто горят, а значит ваша видеокарта за 270 тысяч рублей может выйти из строя на ровном месте. Если вы пытались экономить, купив GeForce RTX 4090 за 250 тысяч у перекупщиков, то придётся ремонтировать видеокарту за свои средства. Многие эксперты считают, что Radeon RX 7900 XTX была незаслуженно обделена внимание энтузиастов, но ситуацию уже не исправить. К счастью, разумные геймеры умеют извлекать выгоду там, где другие видят только проблемы, ну а мы предложили один из вариантов, позволяющих максимально эффективно инвестировать 270 тысяч в игровой компьютер. 

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nvidia видеокарты оптимальные ценовые предложения geforce rtx 4090 radeon rx 7900 xtx
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Колючка
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Как не попасться на удочку NVIDIA и собрать игровой ПК с Radeon RX 7900 XTX по цене GeForce RTX 4090
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