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Стоит ли доверять статистике Steam, и почему ничего более точного у геймеров пока нет

Статистика Steam имеет массу недостатков, но у неё есть одно неоспоримое достоинство: альтернативных решений не существует
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Давайте представим себя в роли учёных. Предположим, что перед нами стоит задача выявить процент тревожных детей в школах России в возрастной группе от 9 до 12 лет. Очевидно, что тестировать несколько миллионов человек никто не станет, поэтому в дело вступает понятие выборки. Если у вас есть время и средства, то вы изучите определённое количество детей из нескольких российских регионов, а после подсчитаете среднее количество тревожных детей по стране. Если бюджет солидный, а перед вами стоит задача общероссийского масштаба, то вы определите не только среднее по возрастному принципу, но и подсчитаете количество мальчиков и девочек. Мало того, поскольку половое созревание у девочек случается раньше, чем у мальчиков, то вам следует учитывать фактор возраста в общих подсчётах. В итоге первый исследователь может прийти к выводу, что число тревожных детей в возрастной группе от 9 до 12 лет не превышает 15% (цифра взята с потолка), тогда как второй докажет, что в том или ином регионе показатели ниже или выше, чем в среднем по России. Ну а более исследование придёт к выводу, что показатели тревожности становятся выше у девочек в период полового созревания, тогда как у мальчиков данной возрастной категории никаких значительных изменений не наблюдается. 

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Если уделить исследованию ещё больше времени, то можно выяснить, что тревожность растёт после перехода в старшую школу, а всё это говорит о существовании высокой корреляции между исходным количеством данных и конечными выводами. Чем больше условий, тем сложнее получить результат, но тем точнее он будет. Вообще я не планировал писать на данную тему статью, но регулярно встречаюсь с критикой статистики Steam среди наших читателей. Проблема заключается в упрямости определённых людей, а также в неспособности делать простые выводы, о чём мы с вами и поговорим в данном материале. Что же, если вы хотите узнать процентное соотношение видеокарт NVIDIA и AMD на рынке, то достаточно данных общей статистики. Скорее всего, в той или иной стране среднее будет выше или ниже, но в целом значительных различий вы не заметите. Это важно понимать. Бывают и исключения. Например, в небольшую страну завезли только видеокарты от дядюшки Хуанга. Постарались менеджеры NVIDIA, но в данном случае продажи десяти тысяч графических чипов не делают погоды в мировом масштабе. 

В случае же, если вам требуется понять, насколько популярна видеокарта GeForce RTX 3060, то без расширенной статистики не обойтись. Увы, но NVIDIA не предоставляет такой информации, ну а единственным источником, который позволяет узнать больше по нашему вопросу, является игровой магазин Steam. Подсчёты ведутся уже очень много лет, но производятся на добровольной основе. При регистрации у пользователя спрашивают, готов ли он делиться статистикой с системой, а только после этого включают данные в итоговую таблицу. На самом деле подробности работы системы знают только избранные представители Steam, поэтому считать данные на 100% достоверными нельзя. Научный подход предполагает, что любая методика должны быть верифицирована. Проще говоря, если умники из Steam доказали, что Radeon RX 7900 ХТ не пользуется спросом и не входит в число 200 наиболее продаваемых видеокарт, то любой человек должен иметь возможность проверить всё это самостоятельно. Например, используя методику Steam популярный блогер может провести опрос, получив примерно такие же показатели. Если результаты совпадут, то вопросов к методике не возникнет. Ну а если показатели будут сильно отличаться, то одна из сторон предоставила недостоверные данные. Проще говоря, вводит людей в заблуждение.

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Как уже было сказано выше, Steam не делится процедурой подсчёта, поэтому мы не знаем, насколько результаты точны. Писать на основании общей статистики диссертацию я бы вам не рекомендовал, а вот реферат или статью – вполне можно. Популярный формат не требует точных доказательств и обходится общими выводами. Статистика Steam позволяет понять, что видеокарты AMD продаются плохо, ну а это согласовывается с выводами крупных аналитиков и официальными финансовыми отчётами. По поводу популярности той или иной видеокарты можно поспорить, но спор актуален только в том случае, если вам жизненно необходимы точные результаты. Поскольку диванная аналитики не требует такого формата, то статистика Steam полностью удовлетворяет авторов новостей. На сайте магазина пишут, что сбор идёт во всех странах, а значит мы имеем дело с самой большой выборкой на планете. Мы с вами не знаем, сколько человек ежемесячно разрешают собирать такие сведения, но можно предположить, что их миллионы. 

Ни у кого другого столько нет, ну а придраться к показателям можно только в том случае, если вы хотите увидеть данные по той или иной стране. Увы, но Steam не расскажет вам о возрастных предпочтениях геймеров, ровно как не предложит информацию о гендерных различиях и других подробностях. Причина в том, что собрать такие данные крайне сложно, а доказать или опровергнуть их точность невозможно. Пользователь может соврать о своём возрасте, а подсчитать количество врунишек не представляется возможным. Именно поэтому статистика Steam крайне плоская и однобокая. Лично мне она не нравится, но ничего лучше у нас с вами нет. Если предположить, что некий блогер возьмётся за более точные подсчёты, то ситуация может измениться в лучшую сторону, но есть масса препятствий, стоящих на пути вычисления реального положения дел. Прежде всего нужно, чтобы месячная аудитория уникальных просмотров блогера (или технологического ресурса) превышала несколько миллионов человек. Также нужно попросить у читателей называть свой точный возраст и пол, а это уже большая проблема, ведь в США и ряде других стран вопрос о гендерной принадлежности может привести к сандалу. Мало того, существует ещё и языковой барьер, а значит даже при хорошем раскладе в опросе не будут учтены голоса представителей большинства стран. 

Как вы уже поняли, статистика Steam неточная и имеет крайне сомнительные показатели валидности. Её невозможно верифицировать, а результаты вызывают вопросы, поскольку иногда наблюдаются резкие перепады из месяца в месяц. Часто положение дел не соответствует законам логики, но критики Steam должны понимать, что перед нами лучшее из доступного. Никто не готов провести более глубокое исследование, в котором учтены не только страны и регионы, но и многие другие составляющие. Но даже если крупная компания, популярный сайт или блогер решится на такой опрос, то данные будут актуальны в моменте. Вряд ли кто-то станет тратить уйму времени каждый месяц, ну а свежие показатели Steam рисуют изменчивую картину рынка игровых видеокарт. Именно поэтому, когда вы в следующий раз решите разразиться в сторону статистики очередной бредовой критикой, подумайте о полном отсутствие альтернативных решений. На этом всё, спасибо за внимание. 

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