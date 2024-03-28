Несколько дней назад мы публиковали любопытный материал, в рамках которого собрали полноценную игровую систему на базе видеокарты Radeon RX 7900 XTX. Конечная стоимость компьютера была ограничена 240 000 рублей, а задача состояла в том, чтобы собрать игровой ПК по цене одной видеокарты GeForce RTX 4090. Итог оказался ожидаемым, ведь за те же деньги, что обходится флагман NVIDIA можно рассчитывать на покупку довольно мощной видеокарты, одного из самых быстрых процессоров на рынке и других продвинутых комплектующих.

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Не обошлось без критики. Кто-то из наших читателей требовал заменить материнскую плату, тогда как другие настаивали на том, что без системы жидкостного охлаждения никак не обойтись. Некоторые заявляли о необходимости покупки отдельного твердотельного накопителя с буфером обмена. При этом по непонятной причине указывалась модель на 512 Гб. Не иначе, эти ребята планируют записать на основной диск все самые популярные программы. Оставим критиков и дальше негодовать, ведь опыт показывает, что многие из них сидят на старом компьютере своей бабушки и только мечтают о скромном процессоре Core i5-12400F. Так вот, суть выводов сводится к тому, что разница между видеокартами GeForce RTX 4090 и Radeon RX 7900 XTX минимальная, тогда как деньги на кону стоят немаленькие.

В то же время мы писали исключительно о теоретической стороне вопроса, тогда как сегодня предлагаем вам оценить разницу в видеокарте за 260 тысяч рублей и 65 тысяч рублей в одной из самых новых игр. В конце материала вы можете найти тестирование команды TheSpyHood. Блогеры изучили показатели нескольких популярных видеокарт в Horizon Forbidden West, ну а мы кратко рассмотрим результаты, а после сделаем выводы. Прежде всего обратимся к GeForce RTX 4090. Начнём с того, что все видеокарты тестировались в разрешении 4К без активной трассировки лучей и технологии масштабирования. Так вот, флагман NVIDIA выдаёт солидные 140 кадров в секунду на самых высоких настройках графики. Ожидаемо, никаких проблем с картинкой нет, а игровой процесс идёт максимально плавно. Владельцам GeForce RTX 4090 можно только позавидовать, поскольку по показателям 1% Low количество кадров за всё время теста ниже 88 не опускалось.

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Довольно неплохо чувствуют себя те, кто купил GeForce RTX 4080 SUPER. С такой видеокартой можно рассчитывать на стабильные 105-110 кадров в секунду, при этом 1% Low держится выше 60 fps. С видеокартой GeForce RTX 4080 можно получить около 100 кадров в секунду и около 55 fps в крайне редких явлениях 1% Low. Это всё ещё отличный результат, ведь на качество картинки удешевление видеокарты никак не влияет. Около 90 кадров в секунду можно получить в случае использования GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Это всё ещё отличный результат, которого можно добиться путём довольно высокой экономии. 80 кадров в секунду генерирует GeForce RTX 4070 Ti. Здесь картинка также остаётся стабильной, а в 1% Low можно получить чуть выше 50 fps. Небольшое падение фрамрейта наблюдается на видеокарте GeForce RTX 4070 SUPER, где удалось набрать около 75 fps. Это всё ещё очень неплохо, ведь показатель стабильности 1% Low не выходит ниже 45 кадров в секунду. Ну и последней тестировалась GeForce RTX 4070. В данном случае выжать больше 65 fps не вышло, а показатель 1% Low остановился на 35 кадрах в секунду.

Добавим, что ни одна видеокарта не демонстрировала троттлинга, а в итоге даже на самой недорогой участнице тестирования можно наслаждаться стабильным фрамрейтом. Очевидно, что количество кадров на GeForce RTX 4070 оказалось почти в 2 раза ниже, чем на GeForce RTX 4090, но и стоит такая видеокарта ощутимо дешевле. Давайте перейдём к ценовой политике. Как видите, за флагман NVIDIA просят 265 тысяч рублей. Это не самая дорогая модель в серии, но и не самая дешёвая, а значит при желании можно сэкономить 20 тысяч рублей, остановившись на продукции Palit. У Gigabyte получилась сбалансированная модель, которая не сильно греется и оказывается не сильно шумной под высокими нагрузками. За GeForce RTX 4080 SUPER придётся выложить 136 тысяч рублей, ну а это почти в 2 раза дешевле, чем просят за флагман. Вот только такой значительной разницы во фрамрейте обнаружить не удалось, ведь GeForce RTX 4090 выдаёт 145 fps, тогда как даже 110 кадров в секунду на GeForce RTX 4080 SUPER гарантируют полное погружение в сюжет.

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GeForce RTX 4070 Ti SUPER нам удалось найти за 106 тысяч рублей, а это просто праздник щедрости, учитывая указанные выше результаты этой видеокарты. Пожалуй, это оптимальный вариант для энтузиастов, которые хотят добиться ультимативной графики с высоким фрамрейтом. Не менее выгодна и GeForce RTX 4070 SUPER, которую в российской рознице можно найти за 70 тысяч рублей. Как вы могли убедиться выше, количество кадров в секунду на этой видеокарте крайне высокое, что позволяет использовать её в 4К на максимальных настройках графики. Неплохо смотрится и GeForce RTX 4070, но стоимость этой видеокарты явно завышена. Если вы не планировали тратить 100 тысяч рублей на развлечения, то сегодня именно GeForce RTX 4070 SUPER является самым разумным выбором. Если воспользоваться простой математикой, то можно прийти к выводу, что GeForce RTX 4090 оказывается в 3.7 раза дороже GeForce RTX 4070 SUPER. В переводе на рубли это означает, что вы можете сэкономить 200 тысяч, которые стоит потратить на что-то более важное. Добавим, что уже сегодня есть игры, в которых GeForce RTX 4070 SUPER не позволит вам получить стабильные 60 кадров в секунду в разрешении 4К. Что поделать, требования растут, а уже совсем скоро в продажу поступит новое поколение графических чипов. И всё же, мы видим всё меньше логики в том, чтобы отдавать на 200 тысяч рублей больше за видеокарту, которая обеспечивает примерно такое же качество изображения. Было бы понятно, если бы специально для GeForce RTX 4090 придумали какой-то особый ультимативный режим. Увы, его нет, а включение трассировки лучей тут же вынуждает геймеров переходить в разрешение 2К. Скорее всего, GeForce RTX 5090 на какое-то время решит эту проблему, вот только стоимость нового флагмана от дядюшки Хуанга снова будет заоблачной. Это значит, что нужно мыслить реально, выбирая видеокарты не только по своему кошельку, но и по потребностям. На этом у нас по данной теме всё.



