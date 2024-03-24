Вчера мы с вами обсуждали видеокарты NVIDIA и AMD в разных ценовых диапазонах и пришли к выводу, что зелёные жадничают, предлагая геймерам меньше видеопамяти и более скромные характеристики. При прочих равных стоимость решений от тётушки Су ниже, а комплектация почти всегда выше. Это позволяет надеяться на более длительный жизненный цикл и высоко ценится экономными геймерами. Вот только подобные выводы нравятся далеко не всем нашим читателям, многие из которых готовы порвать на себе последнюю рубаху, отстаивая интересы дядюшки Хуанга.

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К сожалению, глава NVIDIA не оценит такого акта самопожертвования, поэтому мы всё же советуем фанатам зелёных придержать коней. Ну а поскольку предметные доказательства всегда лучше бесцельных споров, то сегодня мы предлагаем вашему вниманию довольно необычный эксперимент. Давайте представим себе двух человек, которые хотят собрать игровой компьютер ультимативного уровня. У обоих есть достаточно денег, но первый покупает видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 тысяч рублей, а второй Radeon RX 7900 XTX, за которую просят всего 140 тысяч. И вот здесь и начинается самое интересное.

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Итак, видеокарты куплены, а мы с вами знаем, что флагман NVIDIA примерно на 15% быстрее флагмана AMD. Согласимся с этой информацией, вот только фанаты дядюшки Хуанга, как правило, предпочитают инвестировать в прокачанные модели, цены на которые стартуют с 280 тысяч рублей. Очевидно, что речь идёт о людях, которые могут себе позволить подобные траты, но мы предположим, что Radeon RX 7900 XTX купил разумный геймер, который привык считать деньги. Он посмотрел на довольную мину владельца GeForce RTX 4090 и решил за те же 240 тысяч рублей собрать полноценный игровой компьютер. Считаем: видеокарта стоит 140 тысяч рублей, а значит нам нужно уложиться в 100 тысяч, добавив в корзину не самые дешёвые комплектующие. Приступим.

Как вы уже догадались, без Ryzen 7 7800X3D здесь не обойтись. Данный процессор стоит дешевле аналогов Intel и предлагает ультимативный уровень производительности. Он способен на равных соперничать даже с прокачанным Core i9-14900KS, что делает Ryzen 7 7800X3D одним из самых востребованных решений на рынке. При этом данный камень не нуждается в водяном охлаждении и работает в полную силу из коробки. Главное не забыть нанести термопасту. Поскольку процессор не подлежит разгону, то можно сосредоточиться на не самой дорогой материнской плате. Указанная выше на изображении Asrock на чипсете В650 прекрасно впишется в нашу сборку. Энтузиасты заявят, что она слишком простая, и будут правы. Если вы хотите использовать разгон, то лучше взять материнскую плату от 25 тысяч рублей, но мы говорим о разумном выборе. Давно известно, что при лучшем раскладе при помощи разгона можно получить всего несколько процентов к конечной производительности, ну а результат окажется заметен только в синтетических тестах. Выбранная материнская плата справится с нашим процессором и предлагает достаточно интерфейсов для подключения дополнительных комплектующих.

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Бесцеремонно экономить на оперативной памяти мы не будем, но и тратить на прокачанные комплекты с высоким потенциалом слишком много также не следует. Именно поэтому берём комплект G.Skill, предлагающий 6000 МГц из коробки за скромные 13 тысяч рублей. Две линейки по 16 Гб позволят не беспокоиться о нехватке памяти, а в итоге системе обеспечена стабильная работа. Скорее всего, с настройкой таймингов могут возникнуть проблемы, поскольку на материнской памяти нет расширенных инструментов для этого, а сама ОЗУ не располагает к экспериментам. Ну а поскольку мы всё же пытаемся уложиться в 100 тысяч рублей, то останавливаться на дорогостоящих твердотельных накопителях не станем. Покупаем Kingston NV2, который славится своей надёжностью и предлагает довольно неплохие скоростные показатели. На самом деле в играх разницу в скорости чтения между 7000 МБ/с и 3500 МБ/с отследить невозможно, поэтому в данном случае считаем экономию оправданной. Если вдруг вам в будущем захочется себя побаловать скоростным SSD, то на материнской плате есть второй слот М.2, а пока Kingston NV2 отлично подойдёт для разумного геймера. Полагаем, что ёмкости 2 Тб будет достаточно для хранения домашнего архива, сериалов и нескольких игр даже требовательным энтузиастам.

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Энтузиасты обязательно скажут, что под такую систему нужен блок питания стоимостью 20 тысяч рублей. Что же, мы не против, если вы купите именно такой блок питания, но в данном случае предлагаем остановиться на Deepcool PK850D. Он имеет мощность 850 Вт, что будет достаточно для полноценной работы нашей системы. Также он поддерживает сертификат энергоэффективности 80PLUS Bronze, что обеспечивает высокий КПД всего компьютера. Повторимся, что можно взять блок питания и дороже, но мы не видим ни одной причины платить больше за то, чем невозможно реально воспользоваться. Что до системного блока, то недорого стоит приличный корпус производства MSI. Он просторный и красивый. Насчёт привлекательности можно поспорить, но это не так важно, ведь вы всегда можете убрать системный блок под стол или отключить вентиляторы. Некоторых геймеров вращающиеся огоньки сильно раздражают, не говоря уже о гудящем под носом корпусе, который постоянно отвлекает внимание. Ну а если мы попытаемся прибавить все наши затраты на комплектующие, то получим 95 тысяч рублей. После покупки системы охлаждения для процессора выйдет ровно 100 тысяч, ну а именно столько мы и предполагали потратить изначально.

Ну а теперь давайте подумаем. Первый геймер получил видеокарту GeForce RTX 4090, которая пусть и быстрее, но потребует не меньше 100 тысяч рублей инвестиций на остальные комплектующие. Для миллионеров такие растраты не являются проблемными, но даже среди блогеров нашего сайта есть владельцы флагмана NVIDIA. Эти ребята тратят заработную плату за несколько месяцев (или полгода, в зависимости от ставки и эффективности) на GeForce RTX 4090 и не принадлежат к числу мажоров. С нашей точки зрения покупка Radeon RX 7900 XTX более оправдана, ну а выше мы с вами убедились, что за цену GeForce RTX 4090 можно собрать приличную игровую систему. Здесь у вас будет 32 Гб современной оперативной памяти, качественный твердотельный накопитель объёмом 2 Тб. Приличный блок питания и вместительный корпус. Всё это счастливому владельцу GeForce RTX 4090 только предстоит купить, а мы уложились в 240 тысяч рублей.