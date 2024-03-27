На прошлой неделе в продажу поступил процессор Core i9-14900KS. Это представитель ограниченной серии, получивший тактовую частоту 6.2 ГГц из коробки. При этом на такой высокой тактовой частоте будут работать сразу 3 быстрых ядра, тогда как остальные 5 функционируют на 5.9 ГГц. В сети уже есть тесты, а энтузиасты добились определённых успехов. При помощи системы водяного охлаждения удаётся поднять все ядра до 6.2 ГГц, а в будущем мы увидим немало более впечатляющих рекордов.

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И всё же, данный процессор служит очередным доказательством несостоятельности стратегии Intel. Каким бы мощным и дорогим Core i9-14900KS не оказался, ему всё равно не удаётся обойти Ryzen 7 7800X3D в играх. При этом процессор AMD намного дешевле и не потребует у вас дорогую материнскую плату, способную выдерживать экстремальные перегрузки. Вообще, дорогие процессоры пусть и привлекают внимание рядовых пользователей, но чаще всего считаются предметом роскоши, тогда как большая часть геймеров предпочитает камни попроще. Именно поэтому мы сегодня остановимся на продукции AMD, пытаясь найти наиболее интересные решения в российской рознице.

Пожалуй, оптимальным процессором для перспективной сборки в 2024 году может стать Ryzen 5 7500F. Камень принадлежит к последнему поколению и сочетает лучшее из двух миров. Здесь доступны 6 ядер с максимальной тактовой частотой 5 ГГц. По сравнению с флагманами не впечатляет, но в данном случае всё сводится к доступности и высокому потенциалу. Прежде всего это процессор, который поддерживает новые материнские платы и оперативную память DDR5. Таким образом в будущем вам не придётся менять ключевые компоненты системы, отделавшись покупкой одного процессора. Ryzen 5 7500F имеет теплопакет не выше 65 Вт, что позволяет не тратиться слишком много, ведь в продаже есть материнские платы на чипсете А620. Кроме того, камень обладает отличной производительностью в играх, а при необходимости может раскрыть видеокарту как для 1080р, так и 2К.

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Не все наши читатели могут себе позволить компьютер за 80 тысяч рублей, поэтому давайте обратим внимание на Ryzen 5 5600. Это лучший процессор для недорогой сборки. Под него вам потребуется самая дешёвая материнская плата на сокете АМ4 и недорогая оперативная память. Видеокарту выбирайте в соответствие с доходами, ну а итоговая стоимость система на базе Ryzen 5 5600 окажется существенно ниже, чем указанная выше на базе Ryzen 5 7500F. Для Ryzen 5 5600 ещё не всё потеряно, ведь этот камень хорошо себя показывает в тестах и будет ещё долго тянуть все игры. Помните о том, что в продаже много альтернативных решений, о которых многих потенциальные покупатели не догадываются. Например, вместо указанного выше Ryzen 5 7500F можно купить Ryzen 7 5700X. Как видите, стоимость обоих процессоров аналогична, но за счёт использования сокета АМ4 конечная стоимость системы на базе Ryzen 7 5700X будет ниже. Помните, что за всё нужно платить, а в результате ваш компьютер будет сложно усилить в будущем, но зато здесь и сейчас вы сэкономите как минимум 15 тысяч рублей. Быстродействие Ryzen 7 5700X позволяет не переживать о нехватке мощности в играх, а 8 ядер отлично себя показывают в любых пользовательских программах.

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А вот AMD Ryzen 7 7700 может заинтересовать тех, кто готов немного потратиться и хочет получить 8 полноценных ядер. Процессор демонстрирует впечатляющие результаты в любых тестах, а значит под него вы можете купить действительно быструю видеокарту за 50-60 тысяч рублей и даже дороже. Как уже было сказано выше, наличие сокета АМ5 потребует дополнительных инвестиций, а значит вам придётся делать выбор осознанно. Если вы намерены сэкономить немного денег сегодня, то стоит обратить внимание на Ryzen 7 5700X, тогда как Ryzen 7 7700 позволит вам усилить готовую систему через несколько лет путём простой замены процессора. В продаже есть и более быстрый Ryzen 7 7700X, но стоимость его откровенно завышена. Мы не рекомендуем покупать данный камень, поскольку есть и более интересные решения.

Например, вы можете обратить внимание на Ryzen 7 5700X3D. Да, стоимость этого процессора назвать низкой не поворачивается язык, но сегодня это один из самых выгодных камней, если говорить о соотношении между ценой и производительностью. Ryzen 7 5700X3D чрезвычайно быстрый и может стать основой для самого дорогого компьютера. За счёт того, что он построен на сокете АМ4, вам не придётся тратиться на материнскую плату и ОЗУ, добавив несколько десятков тысяч рублей к видеокарте. Пожалуй, это лучший выбор до 30 тысяч, который только можно встретить в российской рознице.

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Было бы неверно забыть о существовании Ryzen 7 5700G. Если вы играете в ГТА 5, Контр Страйк и другие шутеры, обходя новые блокбастеры стороной, то с таким процессором можно очень неплохо сэкономить на видеокарте. Встроенный графический чип вытянет любую из указанных выше игр, а стоимость компьютера окажется крайне низкой. В будущем, если возникнет желание поиграть в требовательные новинки, всегда можно купить отдельную видеокарту, которую 8-ядерный Ryzen 7 5700G вытянет без особых проблем.

Материала был бы неполным без упоминания Ryzen 7 7800X3D. Это один из самых быстрых процессоров, который только сегодня доступен на рынке. Он может на равных тягаться в играх даже с Core i9-14900KS, предлагая высокую энергоэффективность и стабильность. Просто купите хорошую видеокарту. В данном случае всё зависит от вашего кошелька, ведь Ryzen 7 7800X3D одинаково хорошо справится с GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4090. Первая стоит всего 60 тысяч рублей, тогда как за вторую просят все 240 000. Добавим, что в настоящее время самым быстрым игровым процессором считается Ryzen 9 7950X3D. Здесь есть 16 ядер с высокой тактовой частотой и невероятный уровень производительности. При этом камень демонстрирует очень высокие показатели в рабочих задачах, где может тягаться даже с Core i9-14900KS. Стоимость флагмана AMD находится за пределами разумного, поэтому мы советуем обратить внимание на Ryzen 7 7800X3D. Всё дело в том, что Ryzen 9 7950X3D больше понравится тем, кто не только играет в игры, но и использует компьютер для сложных вычислений. Ну а с подобными задачами Ryzen 7 7800X3D справляется посредственно.

Некоторые эксперты советуют обратить внимание на высокопроизводительные процессоры AMD прошлого поколения. Например, на Ryzen 9 5950X. Увы, но высокая стоимость делает такой камень неактуальным, поскольку в играх он уступает менее дорогому Ryzen 7 7800X3D, а в рабочих задачах оказывается значительно медленнее Ryzen 9 7950X3D. В итоге 16-ядерный камень прошлого поколения уже не может рекомендоваться для новой сборки, а подойдёт только тем, кто делает апгрейд системы и хочет получить максимум из возможного здесь и сейчас.