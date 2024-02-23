К сожалению, достаток российских геймеров не всегда соответствует запросам, поэтому многие любители компьютерных игр вынуждены использовать довольно посредственные видеокарты. Некоторые берут кредиты, выплачивая за доступ к требовательным новинкам с каждой зарплаты, тогда как другие годами сидят на низких настройках. Согласитесь, если в кармане есть лишние 100 тысяч рублей, то выбор становится куда проще. Но если таких денег в запасе нет, то на помощь всегда приходит вторичный рынок. Как показывает практика, продавцы на российских (и зарубежных) площадках не всегда честны, а в результате вам может прийти вместо видеокарты кирпич, деньги за который уже уплачены. Именно поэтому эксперты рекомендуют покупать бывшие в употреблении видеокарты только при личной встрече. Даже в этом случае избежать всех подводных камней бывает трудно, но это уже какая-никакая гарантия того, что продавец окажется относительно честным.

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Вообще, 100% гарантию вам дадут только на новую видеокарту, которую вы можете купить по полной цене в рознице. Даже в этом случае случаются неприятные эксцессы, когда приходится обращаться в сервис. Чаще всего проблема решается путём замены или возврата средств, но неприятный осадок всегда остаётся. И всё же, если вы стеснены в средствах, но хотите купить видеокарту по приемлемой стоимости, то самое время обратиться туда, где продают подобные продукты системно. На Авито цены могут быть ниже, но сегодня мы заглянем на «Яндекс Маркет». Повторимся, что проблемы могут возникнуть везде, но здесь вы хотя бы защищены, тогда как доверять незнакомому человеку с другого конца страны крайне непредусмотрительно. Давайте оценим несколько наиболее интересных вариантов и сделаем выводы.

Увы, но не все предложения одинаково выгодны. Например, Radeon RX 5700 за 19 тысяч рублей, это не самый лучший выбор для бывшей в употреблении видеокарты. Продавец указывает, что продукт ранее принадлежал другому пользователю. После этого была произведена чистка и замена термопасты, а также проведена диагностика. Даётся гарантия, но точное количество времени не указано. Присутствует полный комплект, а сама отлично справляется с любыми играми. Вот только такая видеокарта с высокой долей вероятности работала на ферме, где могла в значительной степени исчерпать свой резерв. С точки зрения доступности игр предложение хорошее, но учитывая тёмную историю самой видеокарты, мы бы рекомендовали несколько раз подумать, прежде чем делать выбор. Вообще, мы выбирали только видеокарты с серьёзными скидками, тогда как в прайсе присутствуют товары, стоимость которых почти не отличается от новых. В этом случае речь идёт о слегка повреждённой коробке, что снижает товарный вид. Никакой выгоды от покупки видеокарты со скидкой в 500 рублей нет.

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GeForce GTX 1050 Ti стоит всего 10 тысяч рублей, но мы советуем от идеи покупки такой видеокарты отказаться. Всё дело в том, что она не тянет новые игры в 1080р, а значит вы изначально платите за то, что не отвечает вашим запросам. Даже на момент своего выхода GeForce GTX 1050 Ti считалась бюджетной, а сегодня может использоваться только для вывода изображения на дисплей. Для любителей онлайн-шутеров достаточно, но новинки последних лет окажутся вам недоступны, помните об этом. Карта поставляется без упаковки и принадлежала другому геймеру. Указывается, что состояние отличное, а следов использования почти нет.

Немного спорно выглядит GeForce GTX 1660 Ti. Теоретически, за 16 тысяч рублей такая видеокарта смотрится интересно, но только в том случае, если её не использовали для майнинга. Поскольку проверить подобные домыслы невозможно, то у нас тут же закрадываются подозрения. Упаковки нет, а продавец пишет, что видеокарта не вскрывалась. Это может означать, что термопасту не снимали, поэтому со временем провести подобную процедуру придётся самостоятельно. GeForce GTX 1660 Ti была тщательно протестирована, а в итоге удалось выяснить, что температура держится в норме даже после длительных нагрузок, что слегка обнадёживает.

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А вот Radeon RX 470 за 5 тысяч рулей смотрится интересно. Как вы уже поняли, играть в требовательные новинки не выйдет, но зато перед вами открывается широкий спектр проверенных временем тайтлов. Стрелялки, запустятся без проблем, а на средних настройках графики заработает даже ГТА 5. Похвастаться такой видеокартой среди друзей точно не выйдет, но перед нами бюджетное решение, имеющее всего 4 Гб видеопамяти. Это точно лучше, чем указанная выше GeForce GTX 1050 Ti за 10 тысяч. Продавец сообщает, что карта в нормальном состоянии и обещает вернуть деньги, если новый владелец решит её вернуть.

Если вы не разбираетесь в видеокартах, спросите совета у знакомых или изучите тему в интернете. За пару часов можно провести полный ликбез, а главное здесь – это желание. Всё это мы говорим к тому, что не нужно бросаться на красивые ценники, ведь продавцы часто завышают размер скидки. В качестве примера можно привести GeForce RTX 3060. 60 тысяч такая видеокарта стоила только в 2021 году, а сегодня купить новую в магазине можно за 33 тысячи. Учтите, что данный экземпляр уже кому-то принадлежал, где мог работать на ферме или сутками на пролёт эксплуатироваться в требовательных играх. Даже если все эти годы старый владелец держал её на полке, то сегодня платить за неё 30 тысяч мы вам не советуем. Это столько же, как в магазине, поэтому лучше присмотреться к чему-то поинтереснее.

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Например, к Radeon RX 590. За 8 тысяч вы получите не самую быструю видеокарту, но точно лучшее предложение, из найденных нами на данный момент. Здесь 8 Гб видеопамяти, а быстродействия хватит для запуска требовательных игр на средних настройках в 1080р. Видеокарта находится в конце своего жизненного цикла, но это не помешает вам снижать настройки графики и разрешение дисплея. Если с деньгами туго, то Radeon RX 590 позволит пару лет подкопить. Видеокарта также была в употреблении, но очень сомнительно, что на ферме. Данный графический чип горячий и потребляет много энергии. Для дома это окажется незаметно, тогда как для фермы недопустимо.

Довольно спорно выглядит Radeon RX 6800 за 49 тысяч рублей. На самом деле цена очень выгодная, ведь графические чипы с аналогичной производительностью стоят порядка 70 тысяч рублей. Вот только перед нами побывавшее в чужих руках решение, а мы сюда пришли в поисках бюджетной видеокарты. Не у каждого есть 50 тысяч на развлечения, а многие предпочтут менее скоростную, но новую видеокарту. В этом смысле Radeon RX 6800 вызывает сомнения, но если отбросить этот момент, то решение очень выгодное и позволит 3 года играть во все игры в разрешении 2К на высоких настройках графики. Такого новые видеокарты за 50 тысяч вам точно не предложат.

Ну и поставим точку на GeForce RTX 2060 SUPER. Это совершенно новая видеокарта, которая может и должна заинтересовать геймеров. Она не так быстра, как Radeon RX 6800, но стоимость здесь ниже. По своим характеристикам GeForce RTX 2060 SUPER примерно соответствует GeForce RTX 3060. Как вы помните, новая такая видеокарта стартует с 33 тысяч рублей, ну а здесь настоящий подарок судьбы. У GeForce RTX 2060 SUPER 8 Гб видеопамяти и 256-битная шина. Она отлично тянет все игры в 1080р и при помощи технологии масштабирования может себя опробовать даже в 2К. Пожалуй, это лучшее предложение, которые мы сегодня нашли, ну а вы могли заметить, что не все видеокарты одинаково выгодные. Учитывайте это как при выборе новой, так и бывшей в употреблении видеокарты.