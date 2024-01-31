Принято считать, что Германия представляет собой рай на земле, где высокие технологии тесно переплетены с заботой об экологии, а всё это обеспечивает высокий достаток для каждого жителя страны. На самом деле только часть из этих фактов правдива, поскольку реальность оказывается не совсем такой, как пишут в прессе. Прежде всего нужно понимать, что Германия неоднородна. Существует депрессивные регионы, в которых наблюдаются низкие заработки, а покупательская способность ниже, чем в России. При этом власти знают о проблеме, поэтому даже в небольших городках вас не бросят на произвол судьбы. Если у человека нет работы, то ему обязательно её найдут. В случае, если заработная плата окажется низкой, то за квартиру заплатит дядюшка Шольц, а налоги и вовсе скостят. Вы непременно могли читать, как стремительно загнивает Германия, а народ нищает. Похоже, в дело снова вступили пропагандисты, которые активно рассказывали жителям СССР о том, как плохо быть частью капиталистического мира. Сегодня это можно, а поделать с этими ребятами ничего нельзя.

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Именно поэтому стоит смотреть на вещи реалистично, но это не значит, что в Германии нет своих проблем. Скорее всего, власти скоро договорятся с фермерами и изыщут миллиарды евро для Украины, но решить проблему бюрократии не удаётся уже много десятилетий. Так, в Германии всё ещё предпочитают отправлять всю важную пересылку между ведомствами и гражданами при помощи обычных бумажных писем. Местные жители привыкли к тому, что письма теряются, ну а сонные бюргеры неспешно отправляют корреспонденцию из провинции в столицу. Ответ может идти чуть ли не месяц, а некоторые политики призывают выбросить старую систему и заняться цифровизацией. Возможно, так и будет, но совершенно неожиданно выяснилось, что с новыми технологиями у немцев тоже не всё в порядке.

Как стало известно, немецкая железнодорожная компания выложила на сайте кадрового агентства GULP объявление о вакансии системного администратора, который должен обладать знаниями операционных систем Windows 3.11 и MS-DOS. Никаких продвинутых навыков программирования не требуется, а речь идёт об операционных системах, появившихся на рынке больше тридцати лет назад. Судя по всему, специалист получит в своё распоряжение компьютер с древним процессором, тактовая частота которого не превысит 166 МГц, а оперативной памяти и вовсе будет всего 8 Мб. Такое количество кажется современным пользователям удивительным, ведь сегодня каждый второй смартфон имеет на борту в 1000 раз больше оперативной памяти. Ну а поскольку указанные выше операционные системы пользовались популярностью больше 30 лет назад, то найти специалиста будет трудно. Похоже, сотрудник будет пожилого возраста, ведь сегодня программисты не интересуются старыми ОС. Кстати, MS-DOS и вовсе была выпущена 43 года назад, а знакомые с ней эксперты уже давно ушли на пенсию. Разместившая вакансию компания занимается системой электронного информирования машинистов и передаёт данные, необходимые для безопасного движения. При этом система остаётся востребованной и охватывает почти всю территорию Германии.

Эксперты признают, что подобные системы устарели, но называют простую причину, по которой в Германии всё ещё функционирует оборудование 30-летней давности. Прежде всего речь идёт об экономии. Немцы бы никогда не стали состоятельными, если бы выбрасывали компьютеры каждые несколько лет. Кроме того, здесь действует принцип «работает – не трогай». Система отлично справляется со своими задачами, хотя и в десятки раз уступает по производительности современным смартфонам. Среди задач нового сотрудника будет поддержка программного обеспечения, отображающего информацию в кабине машиниста. Это включает показ технических данных в реальном времени. Обе операционные системы давно не поддерживаются производителем. MS-DOS считалась актуальной целых 25 лет. Она была выпущена в 1981 году и продержалась до 2006 года. Windows 3.11 получала обновления с 1992 по 2001 год, а значит рабочее место нового сотрудника будет откровенно уязвимым к хакерским атакам. Спасает то, что сегодня даже хакеры не знают старых операционных систем, а вирусы оказываются несовместимы с MS-DOS и Windows 3.11. Сообщается, что система оповещения машиниста на базе старых ОС Microsoft используется в немецких поездах ICE 1 и ICE 2. Эксперты приходят к мнению, что она продолжит эксплуатироваться ещё долго, а менять её не станут даже после 2030 года. Кстати, ICE 1 может разгоняться до 300 км/ч. Подробности об указанных выше поездах читайте ниже.

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ICE 1 – первый в своём роде высокоскоростной поезд, был представлен в 1991 году. С момента своего запуска, этот поезд стал воплощением высоких технологий и монументальности, наряду с высочайшим стандартами безопасности и комфорта. Семейство ICE было расширено после выхода на линию поезда ICE 2. Знаковое событие произошло в 1996 году, а сам поезд привнёс в систему высокоскоростного движения ещё больше инноваций. Это улучшенные системы управления энергопотреблением, а также революционные технологии в области управления пассажирскими потоками. Обычно пассажиры видят только преимущества в передвижении по стране на подобных видах транспорта, ну а эксперты называют ещё и недостатки:

Преимущества.

Безопасность первого класса. Обновлённые ICE 1 и ICE 2 внедрили усовершенствованные системы безопасности, обеспечивая высокий уровень защиты для пассажиров.

Комфортные поездки. Улучшенное расположение салона с удобными сиденьями создаёт более приятную атмосферу для пассажиров, обеспечивая комфорт во время длительных поездок.

Экологическая эффективность. Системы энергоснабжения были также улучшены, что помогает снизить выбросы и сделать поезда более экологичными.

Современные развлекательные возможности. Пассажиры могут наслаждаться новыми развлекательными системами и высокоскоростным интернетом, что делает поездки более увлекательными.

Улучшенный процесс бронирования. Внедрение искусственного интеллекта упростило процесс бронирования билетов, обеспечивая более удобный выбор маршрута.

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Недостатки.