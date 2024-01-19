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Какие процессоры и видеокарты предпочитают российские геймеры, и почему рынок ПК сокращается

Основные тенденции статистики Steam можно заметить и на российском рынке, который живёт по своим собственным правилам
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Судя по всему, рынок полупроводников сокращается. Стремительный рост, который наблюдался в 2020 и 2021 годах, сошёл на нет, а сегодня потенциальные покупатели имеют достаточно электроники с запасом на несколько лет. Предполагается, что в 2024 рынок может незначительно вырасти, но восстановление ожидается только в 2025 году. Именно тогда многочисленные смартфоны, телевизоры и ноутбуки начнут терять актуальность, ну а сегодня производители вынуждены потуже затягивать пояса. При этом не у всех наблюдается застой, ведь пока Intel фиксирует падение доходов, у NVIDIA идут дела в гору. Незначительную потерю прибыли можно наблюдать у AMD, но в целом красные пока неплохо держатся за счёт серверного сегмента процессорного рынка. Ну а поскольку эти фундаментальные факторы продолжат влиять на решения руководства указанных выше компаний, то самое время изучить реальное положение на рынке процессоров и видеокарт к началу 2024 года. 

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Обратимся к статистике Steam, актуальной на 1 января. Прежде всего отметим, что реальные продажи процессоров и видеокарт могут отличаться, но нас с вами интересует игровой рынок, который для указанных выше компаний долгое время оставался основным. Неясно, насколько прибыльными в будущем окажутся технологии на основе ИИ, но геймеры стабильно тратят на развлечения огромные суммы и будут продолжать это делать и дальше. Начнём с процессоров. Как видите, Intel оставила за собой долю в 65%, тогда как AMD смогла получить только 34% рынка. Эксперты констатируют, что большая часть любителей компьютерных игр предпочитает придерживаться старых привычек, а в итоге более интересные решения красной команды проходит мимо многих геймеров. В настоящее время процессоры AMD превосходят оппонентов по всем ключевым характеристикам. Пожалуй, наиболее важным преимуществом является способность выпускать самый быстрый игровой камень не ранке. Здесь у красных полное преимущество, но многие пользователи продолжают покупать менее скоростные и более дорогие процессоры Intel.

Есть у красных преимущество и по показателю жизненного цикла платформы. Так, сокет АМ5 будет актуален вплоть до 2026 года, ну а уже в 2024 синие перейдут на новую платформу, вынуждая владельцев текущего поколения процессоров заменять материнскую плату во время апгрейда. Как уже было сказано выше, процессоры Intel в большинстве сегментов не только медленнее своих прямых конкурентов, но и дороже. Мало того, часто геймерам приходится инвестировать в компьютер немалые суммы, ведь для разгона требуется дорогостоящая материнская плата. У AMD всё проще, вот только менее технологичные решения прочно засели в головах потенциальных покупателей. Надежда на то, что красные потеснят синих на потребительском рынке, пока не оправдалась, также как не стал реальностью план вытеснения Intel с серверного рынка. Похоже, в настоящее время нет никаких предпосылок к значительным изменениям, поэтому ожидать стремительного увеличения быстродействия процессоров не приходится. В 2024 обе компании выпустят новые линейки. Теоретически, Intel должна перейти на 5-нм технологический процесс, тогда как AMD освоит 3-нм узел. Давайте запасёмся терпением, ведь даже инсайдеры не готовы ставить на то, кто выпустит в 2024 году самый быстрый игровой процессор. 

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Но если с процессорами у Лизы Су всё относительно неплохо, то с видеокартами дела обстоят просто ужасно. Как видите, по итогам года красные смогли получить около 16% рынка, тогда как NVIDIA положила в свою копилку почти 75%. Что любопытно, провальная первая серия видеокарт Intel позволила этой компании занять целых 8% игрового рынка. Это крайне странно, поскольку видеокарты Intel почти не были представлены на рынке и очень плохо продавались. У видеокарт наблюдались сложности с драйверами, а в итоге эксперты недооценили возможности синей команды. Что до AMD, то эта компания уже много лет пытается вернуть себе хотя бы 25% игрового рынка, но так и не смогла добиться желаемого. В итоге видеокарты от тётушки Су очень плохо представлены на основных рынках и интересуют только небольшую группу энтузиастов. Давайте изучим предпочтения российских геймеров, а после по каждому пункту сделаем выводы. 

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Как видите, на первом месте по продажам в Регарде (в большинстве магазинов РФ) расположился Core i5-12400F. 6-ядерный камень медленно устаревает, а на место ему уже скоро придёт Core i5-14400F. Инсайдеры не ожидают большого прироста быстродействия, но российским геймерам камень нравится. На третьем месте дорогостоящий Core i7-14700KF, тогда как более быстрый Ryzen 7 7800X3D занимает шестую позицию. Камень не вошёл в пятёрку самых популярных, ну а в целом мы видим, что Intel лидирует, получая преимущество во всех сегментах. Это отлично согласуется с опубликованной выше статистикой, ну а мы можем констатировать, что любители компьютерных игр явно плохо изучают тесты перед покупкой. Давайте сегодня обойдёмся без советов, но в целом положение не в пользу красной команды. Некоторые эксперты отмечают, что российский рынок в целом менее прибыльный для полупроводников, поскольку отечественные геймеры не могут позволить себе дорогостоящие комплектующие.

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С AMD видеокартами положение на российском рынке и вовсе плачевное. Обратите внимание, что Radeon RX 7800 XT занимает 12 место в списке. Ну а впереди 11 видеокарт NVIDIA, продающихся намного лучше, чем продукция AMD. На первом месте GeForce RTX 3060, которая имеет 12 Гб видеопамяти и расходится даже лучше, чем горячие пирожки у вокзала. Следом идёт GeForce RTX 4060, а в десятке популярных GeForce RTX 4070, GeForce RTX 3050 и даже GeForce RTX 3070. Сложно понять, чем мотивирована покупка видеокарты за 50 тысяч рублей, которая имеет невысокую производительность и всего 8 Гб видеопамяти. В списке наиболее популярных не представлены видеокарты Radeon RX 6650 XT и Radeon RX 6750 XT, которые имеют отличное соотношение между ценой и производительностью. При этом обе быстрее прямых конкуренток, но почти исчезли из розницы. Похоже, AMD выводит обе видеокарты с рынка, но оказалась неспособна предложить что-то взамен. Более новую Radeon RX 7600 встретить и вовсе почти невозможно, поэтому можно сделать вывод, что российские геймеры практически не покупают видеокарты AMD. Скорее всего процент проникновения продукции красных в отечественной рознице намного ниже, но таких данных в прессе нет. 

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