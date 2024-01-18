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Bublik1
Intel заняла 1 место на рынке полупроводников, хотя не смогла освоить даже 7-нм техпроцесс
Похоже, чтобы быть первым, нужно завалить рынок процессорами с максимальной маржой

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По мнению аналитиков, рынок полупроводников ждут серьёзные изменения, в результате которых действующие лидеры могут потерять значительную часть своих доходов. Главная причина происходящего кроется в агрессивной экспансии со стороны китайских компаний. Правительство КНР инвестировало в полупроводники до 1 триллиона долларов, а такие огромные деньги позволят построить десятки заводов для выпуска чипов. Что любопытно, китайцы намерены подмять под себя прежде всего массовый сегмент, основанный на 28-нм технологических нормах. Сегодня большая часть чипов выпускается по зрелым узлам, а уже совсем скоро мы станем свидетелями ценовой войны. Samsung и TSMC планомерно поднимали цену на свои услуги в последние несколько лет, ну а холодный душ будет крайне болезненным для лидеров рынка. Также отмечается, что в ближайшие несколько лет китайские инженеры освоят 5-нм и 3-нм технологические нормы, что подорвёт позиции указанных выше компаний. Неясно, насколько подобные прогнозы соответствуют реальности, но сегодня в сети появилась крайне любопытная информация. Похоже, чтобы стать лидером полупроводникового рынка не обязательно выпускать чипы по самым продвинутым узлам, о чём свидетельствует опыт Intel.

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Согласно опубликованному отчёту, американская компания за 2023 год заработала 48.7 миллиарда долларов, заняв 9% рынка полупроводников. Это позволило Intel обойти южнокорейскую Samsung, которая заработала 39.9 миллиарда долларов и может похвастать долей в 7.5% рынка полупроводников. Напомним, Intel и Samsung владеют личными фабриками по производству процессоров. Эксперты напоминают, что в настоящее время у американской компании нет возможности выпускать процессоры по самым современным техническим процессам. Новая серия, которая поступила в продажу несколько месяцев назад, создана на основе 10-нм норм и называется Intel7. В свежий рейтинг Gartner включены многие компании, которые не имеют собственного производства и полагаются на указанные выше Samsung и TSMC. Отдельно уточняется, что Intel уже достаточно давно пытается бороться с конкуренцией со стороны Samsung. В 2022 году выручка Intel составила 58.4 миллиарда долларов, а доля рынка достигала 9.7%. По итогам того же года Samsung смогла заработать 65.6 миллиарда долларов, отхватив 10.9% рынка. Сегодня можно констатировать, что американская компания смогла занять первое место не благодаря своим усилиям, а за счёт резкого сокращения продаж со стороны главного конкурента. 

Статистика Gartner показывает общее снижение выручки производителей чипов за последние три года. У Samsung выручка уменьшилась на 10.4% в 2022 году и на 37.5% в 2023 году. У Intel падение составило 19.5% и 16.7% соответственно. Qualcomm заняла третье место в рейтинге Gartner, заработав 29 миллиардов долларов, что на 16.6% меньше, чем годом ранее. В то время как компания AMD потеряла около 5.6% выручки в 2023 году. А вот доходы NVIDIA растут, ведь зелёные умудрились подняться с двенадцатого места на пятое, получив прибыль в размере 24 миллиарда долларов или на 56.4% больше, чем годом ранее. В целом аналитики фиксируют общее падение производства полупроводниковых изделий. В настоящее время высокий спрос сохраняется только не графические чипы для обучения нейросетей, тогда как в других сферах наблюдается застой. На этом фоне намного выгоднее не инвестировать в современное производство, а выпускать процессоры по старым техническим нормам, как это делает Intel. При этом американская компания планирует совершить значительный рывок, обойдя конкурентов не только по показателю доходности, но и выпустив чипы на базе 2-нм узла. 

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Случится это должно уже в 2025 году, хотя пока аналитики настроены скептически. Напомним, Intel первой смогла освоить производство чипов по 14-нм технологическому процессу, а после много лет топталась на месте. Переход на 10-нм нормы нельзя назвать рекордным, но этого оказалось достаточно, чтобы закрепиться на первом месте. Всё это только подтверждает озвученные в первом абзаце опасения аналитиков, ведь большая часть полупроводниковых изделий не нуждается в современных нормах. Как только Китай возьмёт под контроль массовый 10-нм и 7-нм узлы, местные производители смартфонов могут легко отказаться от услуг TSMC, Qualcomm и Mediatek, наладив выпуск чипов самостоятельно. Флагманы всё ещё потребуют самых быстрых процессоров на планете, но основная масса пользователей смотрит в сторону не самых быстрых решений на рынке. 

#intel #полупроводники
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