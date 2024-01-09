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Игровой ПК за 85 000р для юного геймера – как мне не дали отдохнуть 6 января, и чем всё закончилось

История о том, как вместо того, чтобы отдыхать 6 января, я занимался подбором комплектующих для игрового компьютера
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В субботу 6 января мне было нечем заняться, и я хотел было сесть и написать какую-то интересную статью. Как вы сами понимаете, не факт, что у меня получилось бы то, что заинтересовало наших читателей, ведь далеко не всегда удаётся ухватить правильную тему за хвост. И всё же, я уже почти начал, как вдруг мне позвонил мой старый знакомый. Ввиду определённых обстоятельств я в настоящее время не живу в родном городе, поэтому в последнее время мои знакомые терзают меня намного реже, чем было раньше. И всё же, некоторые из них не оставляют попыток отвлечь меня даже в праздничные дни. 

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Причина звонка была банальна и заключалась в том, что начальник не успел завершить все дела до Нового года, а в результате заработная плата и премия пришли на карту отца семейства с некоторым запозданием. Дедушка Мороз принёс всем достаточно скудные подарки, а 12-летний отрок потребовал купить ему новый компьютер. Поскольку моему знакомому дали увесистую премию, то было решено не мучить ребёнка и заменить его старый ящик на что-то поприличнее. Кстати, парень страдал на старом Core i5-2500K, который когда-то его отец купил у меня, а в качестве видеокарты стояла древняя GeForce GTX 950. Словом, весьма посредственная комплектация, которая вызывает чувство полной безысходности у каждого уважающего себя геймера. 

Если бы зарплата пришла 30 декабря, то мне бы точно никто не стал звонить. Сын у моего знакомого бойкий, а значит уже рано утром он бы утянул всю семью в торговый центр, где ему предложили бы ноутбук с большой переплатой. К счастью, 6 января никто в округе нt работал, поэтому в семейном кругу начались дебаты относительно того, что же лучше купить. Монитор у парня есть, а всего было решено потратить на готовую систему 80 000 рублей. Не спрашивайте, откуда взялась такая странная сумма, ведь я и сам не знаю. Похоже, это плод долговременных переговоров, ну а обо мне вспомнили в последний момент. Оказывается, будущий владелец компьютера уже успел позвонить другу, которому недавно купили игровой ноутбук за те же деньги. Ясное дело, что владелец игровой машины обладает в глазах 12-летнего парня авторитет выше, чем собственный отец, поэтому решено было взять аналог процессора Core i5-12450H с видеокартой GeForce RTX 3050 Ti. И вот тут выяснилось, что сам парень ноутбук не хочет, а в продаже нет процессора Core i5-12450H и видеокарты GeForce RTX 3050 Ti. Споры длились несколько часов, после чего семейство решило обратиться ко мне. Я был не очень рад, но вспомнил, что смогу порадовать вас бюджетной сборкой, а это вполне оправданная цель, вынудившая меня потратить пару часов праздничного дня. 

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Давайте перечислим основные компоненты, которые я выбрал, а по каждой детали подведём итоге. Итак, идеально в такую сумму вписывается процессор Ryzen 7 5700X. Я бы предпочёл сэкономить немного на процессоре, купив более мощную видеокарту, но проблема в том, что компьютер в этой семье будет стоять как минимум 5 лет без замены ключевых комплектующих. В теории, видеокарту могут докупить, но процессор точно менять не будут. Именно поэтому экономить в данном случае не стоит, а Ryzen 7 5700X вполне годный продукт для начинающих. У него есть 8 ядер и приличный запас прочности на несколько лет вперёд. При желании можно будет заменить видеокарту, а камень не будет пасти задних, неплохо справляясь со своими задачами. Поскольку в комплекте не было кулера, то я предложил добавить DeepCool GAMMAXX 300. Разгонять систему никто не станет, поскольку не умеет, а данная система охлаждения точно справится со своими задачами. 

Gigabyte B450M K – точно не самая лучшая видеокарта на рынке. И всё же, она имеет все необходимые интерфейсы и стоит всего 7 тысяч рублей. Я имел дело именно с такой материнской платой, поэтому решил порекомендовать именно её, поскольку в данном случае мне понравилась система BIOS, а стабильная работа точно обеспечена. Первоначально я планировал взять материнскую плату на чипсете В550, но после решил, такую идею глупой. Так, денег на покупку скоростного твердотельного накопителя всё равно нет, как нет и смысла от подобной технологии. Игры всё равно работать быстрее не станут, а урезать другие расходы для получения высоких показателей в тестах – это не для меня. Смотреть в сторону сокета АМ5 изначально не приходилось, ибо стоимость материнской платы здесь ощутимо выше, как и цена оперативной памяти DDR5.

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Поскольку я уже собаку съел на сборках недорогих компьютеров, то тут же докинул в комплект оперативную память Kingston Fury Beast Black. Это две линейки по 8 Гб, а всего 16 Гб достаточно для любых потребностей нового владельца. Мне парень что-то мямлил по поводу желания поиграть в Человека-паука, ну а я посоветовал ему ещё несколько игр, которые отлично подходят для тех, кому нечем заняться долгими зимними вечерами. О разгоне геймер ничего не слышал (я лично его об этом переспросил), поэтому я абсолютно спокоен, ведь данную сборку никто не станет мучить экспериментами. 

Видеокарту решено было взять GeForce RTX 4060. Я специально забросил моему знакомому ссылку на тесты, где хвалёная мобильная GeForce RTX 3050 Ti оказывается примерно на 60% медленнее выбранной мной видеокарты. Для того, кто последние несколько лет страдал на GeForce GTX 950, данный графический чип будет настоящей бомбой, а в целом выбор явно не лучший. Если бы компьютер я собирал себе, то сразу же договорился бы со своим кошельком о необходимости взять Radeon RX 7700 XT. Увы, но в данном случае финансовая политика покупателя была против меня, ведь компьютер и так затянул на всю папину премию. Что до GeForce RTX 4060, то она подходит для любых игр, а неискушённый юный геймер будет неописуемо рад тому, что в разрешении 1080р ему удастся поставить разрешение на максимум. Кстати, GeForce RTX 4060 отличается крайне низким потреблением энергии, поэтому я позволил себе немного сэкономить на блоке питания, но об этом немного позднее. Я скинул новому владельцу ссылку на текст, где рассказывается о том, какие преимущества даёт технология DLSS 3.0, а парень планирует использовать эту фишку для повышения количества кадров в секунду. 

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А вот на твердотельный накопитель я решил основательно потратится. Всё дело в том, что ещё недавно в распоряжении юного геймера был жёсткий диск объёмом 4 Гб. По неизвестной мне причине HDD перестал работать. При этом новый владелец привык хранить на компьютере много фильмов и музыки, не говоря уже об играх. Бюджет был слишком маленьким, чтобы включить в него два накопителя, поэтому я решил обойтись одним ADATA Legend 800. Это SSD на 2 Тб, который полностью отвечает максимальным скоростным показателям выбранной материнской платы. 3500 МБ/с чтения и 2800 МБ/с записи – это очень даже немало. Ну а если сравнить со старым твердотельным накопителем форм-фактора 2.5 и максимальной скоростью записи 550 МБ/с, то ADATA Legend 800 будет просто летать. Я не стал делать акцент на то, что SSD довольно стойкий и проживёт много лет. Всё дело в том, что рассказывать такие вещи было просто не кому, ведь юный геймер не знает и не хочет знать такие подробности. 

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Блок питания мощностью 550 Вт точно хватит, а я выбрал DeepCool PF550. Оборудование надёжное и точно не подведёт. Присутствует поддержка сертификата 80 PLUS Standard, но в целом выбор хороший, а если в будущем парень не захочет купить дорогую видеокарту, то кажется мне оправданным. После подсчёта всех за и против у меня получилось ровно 82 тысячи рублей. Беда в том, что я не указал сам системный блок, а мать семейства наотрез оказывалась выделять на компьютер больше денег. В итоге дело решили полюбовно. У юного геймера была заначка размером 7 тысяч рублей. Не знаю, на что он планировал их потратить, но благодаря этой сумме появилась возможность не разбирать старый компьютер. Я предложил простенький корпус без излишеств за несколько тысяч рублей. Указывать его не буду, ведь это не имеет смысла. В нём есть 3 кулера, обеспечивающих доступ воздуха и вывод тепла и не одного стеклянного окошка. Поскольку комплектующие я выбрал не самые прожорливые, то внутри будет не жарко, ну а уже сегодня мой знакомый сделал заказ и ждёт поставку в течение этой недели. Собирать всё это буду не я, ну а в данном случае мне кажется, что вышла очень неплохая сборка, которая понравится начинающим геймерам и тем, у кого нет денег на игровое решение для энтузиастов. 

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