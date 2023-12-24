Первой моей игровой приставкой была 8-битная Денди. На самом деле это был очередной китайский клон, который мог запускать все совместимые игры, а в тот момент в продаже уже была более мощная Сега. Денег на такую невероятно крутую вещь в семье не было, но мне хватало и 8-битных шедевров. В продаже можно было найти десятки картриджей, стоимость которых была крайне высокой, но спасала возможность обмена. Я приносил купленный картридж с игрой, а мне давали за него другой с небольшой доплатой. На неделю хватало, а там можно было сэкономить денег на булочках из столовой. С Сегой (когда она у меня всё же появилась) была такая же история, но к тому времени, как я купил 16-битную приставку, картриджи ощутимо подешевели. Вообще, большую часть времени я играл в Mortal Kombat, поэтому не сильно переживал из-за отсутствия разнообразия. Следом пришли более дорогие приставки, а моё знакомство с консолями прервалось после покупки персонального компьютера. До этого у меня побывала PlayStation 2 со всеми её невероятными эксклюзивами, но большая часть моего игрового опыта была получена на компьютере.

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В те далёкие времена в ходу были пиратские диски, благодаря чему цены на игры сильно упали. Пока интернет не стал высокоскоростным, можно было купить двухсторонний или двухслойный DVD-диск, на котором уменьшалось 4-8 игр в сильно сжатом виде. Бывало, что не все они устанавливались, поскольку износ в ходе обмена никто не отменял, а мой путь к лицензионному контенту был долог и тернист. Пожалуй, если бы не было Steam, то я бы так и продолжил пиратствовать, но удобство игрового магазина, в котором было всё и сразу, оказались настолько привлекательными, что какое-то время я честно покупал все интересующие меня новинки. Так было, пока цены на игры на стали стремительно расти. Сегодня новый блокбастер стоит от 70 долларов, а аппетиты студий растут. То и дело высокопоставленные представители игровых студий рассказывают, как им трудно живётся, а 70 долларов и миллионные продажи не окупают сложную разработку.

Если судить по заработным платам этих ребят, то дела идут отлично, а дело в обычной жадности, ведь современные игры перестали быть продуктом творчества команды энтузиастов и превратились в обычный бизнес-план. Шедевры выходят крайне редко, ну а я в итоге перестал покупать лицензионные игры. Большую часть заметных новинок 2023 года я прошёл, а времени в последнее время не так много, чтобы тратить его на покупку и тестирование сомнительных проектов. Я стал очень требовательным, а иногда удаляю скачанную игру через пару часов после безуспешных попыток её освоить. Например, мне ужасно не понравилась Elden Ring. Я не знаю, что миллионы геймеров в ней нашли. Игра генерирует постоянные страдания, когда нужно полчаса бить здоровенного монстра, а после прятаться в кустах от любого проходящего мимо противника, потому что жизни осталось слишком мало. Но проблема даже не в этом, ведь у игры просто нет карты. Похоже, разработчики полагают, что мы должны запоминать дорогу, попутно убивая постоянно воскрешающихся монстров. Словом, поскольку я Elden Ring не покупал, то мог через полгода дать игре второй шанс, а нечто подобное было проделано в отношение Cyberpunk 2077.

Я купил эту игру ещё по предзаказу, но столкнулся с артефактами изображения, невозможностью пройти некоторые сюжетные линии и уже после нескольких часов мучений вернул деньги. Спустя год, когда багов стало меньше, я просто скачал игру с торрента и без удовольствия её прошёл. Обе указанные выше игры стоили больше 60 долларов, но по итогу оказались мне неинтересны. Я не сомневаюсь, что есть геймеры, которые исходили Elden Ring вдоль и поперёк, но в данном случае могу сказать лишь: каждому своё. Кстати, The Witcher 3: Wild Hunt я честно купил, а потом ещё добрал два дополнения одним пакетом. Сама игра без дополнений через сервис GOG обошлась мне чуть дороже 20 долларов, а в те времена выходило множество проектов, которые стоили недорого, но были куда лучше современных новинок. Мало того, борьба с пиратским контентом стала ещё более бескомпромиссной, а команд, которые способны взламывать новинки, становится всё меньше. Возможно, когда у меня не останется выбора, то я даже задумаюсь о том, чтобы вернуться к лицензионному контенту, но пока кажется, что этот период ушёл из моей жизни надолго. Некоторые напишут, что игру всегда можно вернуть, если она не понравилась. Возможно это и так. А если я купил игру в понедельник, но добрался до неё только к субботе. Мало того, среди недели мне даже удалось её запустить, а после пришлось уйти на несколько часов. В результате предварительный срок, во время которого возможен возврат, проходит, а я остаюсь с сомнительным творчеством ленивых игроделов.

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И это не выдумки, ведь со мной такое случалось два раза, после чего я решил запускать игры только тогда, когда имеют как минимум 3 часа свободного времени. Вообще, если вы живёте в Казахстане, Армении или любой другой стране СНГ (ну или выехали на ПМЖ в другое государство), то не представляете, как сложно стало покупать лицензионный контент. Довольно долго игровые и голливудские студии лоббировали те или иные законопроекты, позволяющие защищать правообладателей на территории России. Все нужные правила приняли, а обычные геймеры даже начали покупать игры за рубли, но тут пришли санкции. Все усилия и деньги, потраченные на убеждение граждан России в необходимости покупать только лицензионный контент, сгорели, а в последние полтора года решения руководства крупных игровых студий я не могу назвать взвешенными. Вначале они запретили россиянам покупать игры напрямую, а после начали бороться с региональными ценовыми различиями. Если раньше геймеры покупали новинки через Турцию, то теперь новинки там жутко дорогие, что стало неприятным сюрпризом не только для российских, но и турецких геймеров.

А ведь есть проблема не только с ценами и отвратительным качеством контента с многочисленными багами и сырым сюжетом, но и откровенная жадность со стороны Дженсена Хуанга. Глава NVIDIA буквально выжимает из любителей компьютерных игр все деньги, ведь видеокарты постоянно дорожают. И вот в такой ситуации, когда рядовой любитель компьютерных игр заплатил за GeForce RTX 4070 больше 60 тысяч рублей, ему ещё предлагают докинуть 70 долларов за новую игру. Мне кажется, что это обычный грабёж. Доходы населения растут медленно, а производители игрового контента и геймерского оборудования считают своих покупателей миллионерами. Как видите, причин не покупать лицензионные игры множество, а в последнее время меня не убеждают даже рассказы о том, что от пиратского контента страдают рядовые программисты. Всё дело в некоторых фактах, когда руководство студий получает десятки и даже сотни миллионов долларов, но при этом регулярно увольняет сотрудников. Бобби Котик получал столько, что мог прокормить штат их нескольких тысяч программистов пару лет, но это всего лишь один пример. Даже если я и тысячи других геймеров купят новую игру за 70 долларов, рядовым разработчикам от этого лучше не стане. И вообще, с чего вдруг нам волноваться о судьбе тех, кто вводит против нас санкции? Кстати, если я вдруг и решу купить парочку новых игр, то только на дисках. В последнее время издатели совсем обнаглели и имеют право забрать у вас любую игру, которую вы уже купили. Полный беспредел, поэтому я пока посижу на пиратском контенте, либо буду покупать физические носители.

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Забыл рассказать, что 4 года назад мне на день рождения подарили PlayStation 4. В комплекте шёл эксклюзив от Sony, а я даже купил пару знаковых проектов со скидками. Поскольку мою версию приставки было невозможно взломать, я так и оставил её лежать на полке и уже больше года не включал. Нужно было продать, но я решил, что она мне ещё пригодится. Не пригодилась.