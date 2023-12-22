2023 год подходит к концу, поэтому на профильных ресурсах всё чаще появляются так называемые итоги по тем или иным категориям продуктов. Вчера мы с вами изучали список лучших процессоров, которые можно купить в магазинах. Материал был написан по мотивам блога ScatterVolt, а в целом нужно признать, что автор оказался прав, представив довольно логичный взгляд на рынок процессоров конца 2023 года. Мы не во всём согласны с мнением блогера, ну а изучить тему с пристрастием вы можете по ссылке.

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В данном материале мы разберём лучшие видеокарты, которые вы только можете купить за деньги. При этом остановимся на наиболее удачном соотношении между стоимостью и производительностью, а в основе материала лежит ролик блогеров Hardware Unboxed. Посмотреть видео вы можете ниже, ну а мы разберём не только названия тех или иных видеокарт, но и попытаемся понять, достойны ли они права называться лучшими. Кроме того, добавим несколько собственных вариантов и подведём итоги. Авторы предлагают выбрать оптимальное решение в той или иной категории, а мы начнём с представителей начального уровня.

Итак, лучшей видеокартой в категории недорогих значится Radeon RX 6600. Важно понимать, что речь идёт об американских блогерах, которые делают выводы на основании цен в магазинах США. Именно поэтому мы будем рассматривать видеокарты под немного другим углом, указывая на некоторые несоответствия в общей оценке. В российских магазинах стоимость Radeon RX 6600 стартует с 25 тысяч рублей, тогда как в США за видеокарту просят меньше 200 долларов. Различия заметны, но стоит признать, что в последние годы начальный сегмент сильно прирос в стоимости. Если раньше к такой категории относились решения до 150 долларов, то сегодня здесь фигурирует Radeon RX 6600. Ожидаемо, GeForce RTX 3050 осталась за бортом. Эта видеокарта стоит столько же, но оказывается примерно на 10-15% медленнее Radeon RX 6600. Ну а других конкурентов нет, поэтому видеокарта AMD заслуженно уносит медаль лучшей в данной категории.

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Как уже было сказано выше, градация сегментов претерпела значительных изменений, поэтому совершенно неожиданно приз за лучшую бюджетную видеокарту достаётся GeForce RTX 4060. Похоже, ребята из Hardware Unboxed принадлежат к категории мажоров, а иначе объяснить сделанные выводы невозможно. Неясно, как можно вообще причислять видеокарту стоимостью от 300 долларов и дороже к бюджетным, ведь именно столько платят за игровые решения обычные геймеры. Что любопытно, блогеры сравнивают GeForce RTX 4060 только с Radeon RX 7600, указывая на преимущества видеокарты от дядюшки Хуанга. Указывается на наличие технологии DLSS 3, а также лучшую трассировку лучей, вот только совершенно игнорируются две другие видеокарты. Прежде всего стоит помнить, что сегодня самой продаваемой остаётся GeForce RTX 3060. Она имеет 12 Гб видеопамяти и почти не уступает по скоростным показателям GeForce RTX 3060. Но даже такой подход не до конца точен, ведь в продаже есть Radeon RX 6650 ХТ, которая не уступает GeForce RTX 4060 по скоростным показателям, но стоит ощутимо дешевле. Как видите, мы не согласны с выводами блогеров в данном сегменте.

Каким чудом видеокарта за 450 долларов попала в средний ценовой сегмент, нам неведомо. И всё же, если следовать логике блогеров, то Radeon RX 7700 XT стала самым лучшим решением для большинства геймеров. В российской рознице за такую видеокарту просят 50 тысяч рублей, что слегка дороже рекомендованной стоимости. В целом, Radeon RX 7700 XT действительно достойна своего статуса, правда должна была попасть в средневысокий сегмент. А вот GeForce RTX 4060 Ti@16 Гб точно не может считаться лучшей, с чем согласны блогеры Hardware Unboxed. Они считают, что 500 долларов за такую видеокарту – это слишком много, ну а версия на 8 Гб сильно проигрывает Radeon RX 7700 XT.

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Давайте позволим себе немного самоуправства, добавив промежуточную категорию. Оставим её без названия, но суть в том, что здесь есть беспрекословный лидер в виде Radeon RX 7800 XT. Видеокарта стоит чуть дороже 60 тысяч и предлагает лучшее соотношение между ценой и быстродействием для владельцев мониторов с разрешением 2К. Видеокарта имеет 16 Гб видеопамяти и легко тянет игры даже в 4К. Некоторые эксперты рассказывают о том, что GeForce RTX 4070 лучше, но мы с такими выводами не согласны. Начнём с того, что видеокарта NVIDIA незначительно быстрее, но ощутимо дороже и имеет на 4 Гб видеопамяти меньше. FSR 3.0 уже начала появляться в новых играх, а выход её запланирован на сотнях проектов с поддержкой технологии масштабирования от AMD второго поколения.

Удивительно, но лидером в сегменте субфлагманов стала Radeon RX 7900 XT. В отечественной рознице за такую видеокарту просят 100 тысяч рублей, а единственным конкурентом значится GeForce RTX 4070 Ti. Вторая стоит примерно столько же, но имеет целый ряд недостатков. Начнём с того, что данный сегмент представляет собой компромисс, а обе видеокарты созданы для тех, кто планирует играть в разрешении 4К. Именно поэтому GeForce RTX 4070 Ti, имеющая 12 Гб видеопамяти, плохо вписывается в требования к ультимативным игровым решениям. Radeon RX 7900 XT имеет 20 Гб видеопамяти и широкую 320-битную шину. Не забывайте, что GeForce RTX 4070 Ti ещё и медленнее, что можно назвать важным фактором во время выбора. Мы советуем вам как следует думать, когда вы планируете тратить на видеокарту 100 тысяч рублей, ведь только глупец будет брать продукт, который имеет ограничения и существенные недостатки.

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Для бескомпромиссных геймеров существует только одна видеокарта, и это GeForce RTX 4090. Здесь всё понятно, ведь ничего быстрее на рынке нет, а для многих энтузиастов цена не имеет значение. Флагман NVIDIA пользуется высоким спросом, а инсайдеры не уверены, что Дженсен Хуанг не перенесёт выход архитектуры следующего поколения на 2025 год. Ранее ходили слухи о скором выходе GeForce RTX 4090 Ti, но пока таких планов нет, поскольку подобное решение могло бы стать ответом на теоретическую Radeon RX 7950 XTХ. Вот только Лиза Су не планирует устраивать сражение за сегмент флагманов, поэтому ждать GeForce RTX 4090 Ti не стоит.

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Как вы уже поняли, мы только частично согласны с выбором блогеров Hardware Unboxed. Ребята мыслят здраво, но решительно забыли о существовании промежуточного сегмента между видеокартами за 450 и 800 долларов. Здесь отличные показатели демонстрирует Radeon RX 7800 XT, а в целом продукция AMD продолжает удерживать лидирующие места в рейтинге. Если посчитать, то 3 из 5 место в рейтинге Hardware Unboxed за красной командой. Мы же отдали тётушке Су 5 мест, поскольку видеокарты от дядюшки Хунга всегда имеют какие-то недостатки. У них меньше видеопамяти, они медленнее и превосходят оппонентов только в головах у фанатов NVIDIA. Мы не станем вас агитировать, рассказывая о необходимости покупать видеокарту здесь и сейчас, ведь 2023 год был довольно сложным. На глобальном рынке видеокарты дешевели, но российские геймеры этого не заметили, поскольку курс рубля сильно просел. В итоге стоимость видеокарт сегодня даже выше, чем была в начале года, а многие позиции стали недоступны. Если вы не согласны с нашим мнением, обязательно пишите об этом в комментариях, ну а мы предлагаем на этом поставить точку.