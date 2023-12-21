Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Выбираем лучшие процессоры 2023 года – почему нам не удалось найти идеальный процессор

Почему в продаже нет идеальных процессоров, и какой камень можно назвать лучшим в 2023 году
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Как определить лучший или худший процессор года? Пожалуй, есть несколько простых способов, позволяющих прийти к тому или иному выводу. Проще всего посмотреть на рейтинг продаж, где обычные пользователи голосуют рублём. Существуют региональные рейтинги, а также общемировые. Первые сильно зависят от экономической ситуации внутри той или иной страны. Например, российские покупатели не избалованы высокими заработными платами, поэтому в топе находятся откровенно бюджетные камни. В Германии положение иное, а в итоге пользователи могут себе позволить что-то более солидное. Всё это значит, что единого мнения нет и не может быть, а сегодня мы рассмотрим позицию автора популярного канала ScatterVolt. Блогер проанализировал актуальные тенденции и готов назвать несколько процессоров, которые считается наиболее оптимальными для покупки в конце 2023 года. Мы не останемся в стороне, давая по каждому процессору собственные комментарии.

реклама



Самым лучшим процессором уходящего года считается Ryzen 7 7800X3D. Если представить, что у потенциального покупателя нет проблем с финансами, то мы полностью согласимся с выбором блогера. Данный процессор входит в тройку самых быстрых на планете, но стоит ощутимо дешевле флагманов. Ryzen 7 7800X3D обладает отличным соотношением между ценой и производительностью и может полностью раскрыть свой потенциал даже на недорогих материнских платах. Он построен на платформе АМ5, которая будет поддерживаться ещё несколько поколений, поэтому покупка компьютера на базе Ryzen 7 7800X3D – это очень неплохая инвестиция в будущее. 

И всё же, Ryzen 7 7800X3D слишком дорогой для большинства геймеров, поэтому блогер предлагает остановить свой выбор на Ryzen 5 7500F. 6-ядерный камень может предложить тактовую частоту до 5 ГГц и стоит всего 180 долларов. На самом деле в России его цена выше, но в данном случае нас интересуют тенденции, а не региональные особенности. Не стоит забывать, что большая часть геймеров покупает видеокарты до 350 долларов, поэтому не нуждается в Ryzen 7 7800X3D. Такой камень будет простаивать без дела, ну а Ryzen 5 7500F в полной мере раскроет потенциал видеокарты типа Radeon RX 7700 XT. Ну а поскольку многие геймеры не в состоянии себе позволить даже такую видеокарту, то Ryzen 5 7500F можно брать с запасом на 4-5 лет вперёд. 

А вот выбор относительно неплохих процессоров вызывает удивление. По мнению блогера, к таковым стоит относить Core i5-13600K и Core i5-12600K. Оба принадлежат к прошлому и позапрошлому поколению, но предлагаются с минимальными скидками. При этом Core i5-13600K немногим быстрее Ryzen 5 7500F в реальных играх, а разница заметна только с использованием видеокарты уровня GeForce RTX 4070 Ti и выше. Соотношение между стоимостью и производительностью отвратительное, а жизненный цикл платформы уже завершён. Проще говоря, владелец Ryzen 5 7500F сможет усилить свой компьютер через 3 года путём покупки нового камня, что для платформы Intel уже невозможно. Не лучше выглядят Ryzen 5 7600 и Ryzen 5 7600X. Блогер пишет, что оба камня имеют неплохое сочетание между ценой и быстродействием, но забывает важный факт. А вернее даже два факта. Во-первых, материнские платы с поддержкой сокета АМ5 дорогие, а значит покупка бюджетного процессора себя не оправдывает. Во-вторых, потенциальному покупателю ещё и придётся инвестировать в оперативную память стандарта DDR5. В итоге Ryzen 5 7600X сам по себе может и не очень дорогой, но сборка на его основе окажется невыгодной и точно не бюджетной. 

реклама



Среди лучших бюджетных решений значатся Ryzen 5 5600 и Core i3-12100F. Оба действительно позволят собрать недорогой компьютер, если не считать, что первый ощутимо быстрее второго. Пожалуй, здесь больше подойдёт Core i5-12400F, но этот процессор блогер не считает оптимальным. Вообще, у процессоров прошлого поколения есть два ощутимых минуса. Во-первых, они уже не обладают потенциалом для апгрейда. Во-вторых, низкие тактовые частоты не позволяют соревноваться с решениями текущего поколения. В качестве оптимального называется Ryzen 7950X3D, но с нашей точки зрения это уже перебор. Есть крайне мало сценариев, где вам может потребоваться такая мощь, ну а для игр куда выгоднее купить Ryzen 7 7800X3D.

Есть у блогера категория, которую он называет крепкие середняки. Тужа причисляются Ryzen 7 7700, Ryzen 7 7700X, Core i5-13700K и даже Ryzen 5800X3D. Пожалуй, последний стоило бы относить к одним из лучших процессоров в своей ценовой категории, поскольку он обеспечивает очень высокую производительность и раскроет потенциал даже дорогих видеокарт. Сборка на его основе окажется недорогой за счёт использования платформа АМ4, поэтому в данном случае мы с автором ролика всё же не согласимся. Что до Ryzen 7 7700, Ryzen 7 7700X, то оба обладают отличным потенциалом, а второй примерно равен по скорости с Ryzen 5800X3D. Если вы готовы инвестировать деньги в потенциал платформа АМ5, то берите Ryzen 7 7700X, ведь это увеличит жизненный цикл компьютера. Как уже было сказано выше, такой выбор чреват дополнительными растратами. Что до Ryzen 5 5500, Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5700X, которые блогер также относится к середнякам, то стоит понимать, что речь о довольно старых процессорах, которые сильно отстают по скорости от новинок и обладают только одним преимуществом: низкой стоимостью. Для сборки бюджетного ПК подойдёт, но рассматривать такие камни для других целей уже не стоит.

Ну и довольно странным решением можно назвать негативное отношение к процессорам Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G. Блогер указывает, что уже вскоре выйдут гибридные Ryzen 8000G, но забывает, что новинки окажутся не только быстрее, но и дороже. Пожалуй, если вы собираете компьютер для школьника и хотите сэкономить, то лучше Ryzen 5 5600G вообще ничего не найти. Да, он не сможет запускать новые игры, но популярные стрелялки пойдут без проблем, а подростки обычно играют в Контр Страйк, GTA и тому подобные проекты. Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G имеют неплохой запас прочности, но годятся только для бюджетных сборок. За счёт наличия встроенного графического чипа они могут быть интересны широкому кругу пользователей, поэтому ставить на них крест преждевременно. 

Как уже было сказано выше, идеальных процессоров не существует. Многое зависит от целей и финансового положения потенциального покупателя. Именно поэтому составить такой список, который бы удовлетворял всех наших читателей, нет никакой возможности. Но и заявлять, что все процессоры хороши в своём ценовом диапазоне, довольно глупо. Если вы собираете недорогой компьютер, то стоит заменить Ryzen 5 5500 на Ryzen 7 5700X. Это обойдётся вам в 10 тысяч рублей, но даст серьёзный прирост быстродействия. Будет печально, если через пару лет вы начнёте испытывать нехватку мощности, но вынуждены будете страдать из-за неверного выбора. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы


реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

процессоры лучшие процессоры 2023
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
2
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
4
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
21
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
8
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
21
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Месторождение-гигант запустят в России в 2024 году
2
Индия взыщет с немецкой компании, присвоившей активы «Газпрома», убытки в размере 2-3 млрд долларов
6
Россия предлагает ограничить деятельность Starlink на глобальном уровне – как тебе такое Илон Маск
6
У Илона Маска появился сильный конкурент – спутниковый интернет HughesNet быстрее и дешевле Starlink
3
КнААЗ готовит к передаче в войска эскадрилью Су-57
1
Искусственный интеллект в баре Kirin создает новые напитки
2
В Москве достроят самый высокий жилой небоскреб на континенте
7
Сообщается, что ремонтные работы над десантным кораблём "Александр Шабалин" завершились
+
Шойгу: число контрактников увеличат до 745 тысяч до конца 2024 года
1
Китайский космический самолет выпустил в космос загадочные объекты
1
В 2024 Дальняя авиация ВКС России получит боевые самолёты с новыми качествами
2
Defence24: новый немецкий танк KF51 Panther будет производиться в Венгрии
2
Инсайд: AirPods четвёртого поколения будут иметь новый дизайн и функции Pro-версии
+
Представлен самый мощный робот-гуманоид за 150 000 долларов - разбираемся на что он способен
6
6 бесплатных игр в Steam
+
MSI представила PCIe 5.0 накопители Spatium M570 Pro Frozr с крупным пассивным охлаждением
+
Президент Украины заявил о просьбе Генштаба ВСУ призвать полмиллиона человек
13
Acer представила ноутбук Swift Go 14 с поддержкой искусственного интеллекта
1
Ученые создали искусственную ДНК с новыми строительными блоками
4
В Индонезии заявили, что коррупцию среди чиновников развели их жёны
1

Популярные статьи

На самом краю Солнечной системы может скрываться планета, похищенная нашей звездой 5 млрд лет назад
7
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
94
Чудо-частица: Аксионы могут объяснить не только темную материю и темную энергию, но и кое-что еще
5
Между Китаем и США разгорается война за редкоземельные металлы Вьетнама
1
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Декабрь)
15
The Day Before - история обмана
3
"Дурная кровь": очень неплохой фильм про очень плохую девочку...
3
Почему действия Китая в Южно-Китайском море вызывают у Запада обеспокоенность
+
Какие игры для ПК чаще всего скачивают любители бесплатного пиратского контента в декабре 2023 года
6
Почему ИС-7 не стал успешным проектом
2

Сейчас обсуждают

Адри Купри
14:36
Тебе сказку эту про США по ТВ сказали или ты сам разведывал и сам в этом убедился?
Неопределенное будущее российского гиперзвукового истребителя Миг-41 - факт или вымысел
Fetaminaza
14:26
чутка обосрались
Intel объясняет успех NVIDIA в сегменте вычислений тем, что компании просто повезло
Герман Седунов
14:20
Xiaomi Civi 3 Freddie Fasber Edition 😈😈😈
Представлен Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear Limited Edition с причудливой подставкой
Dusty Soldier
14:19
Ну мы же тут, как я понял, не конкретно про озон говорим. А о маркетплейсах в целом. Да, на озоне проще вернуть товар. Только цены зачастую там выше, чем в том же ВБ. Но в ВБ вернуть товар - это реаль...
Скандал: более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
Владимир Фидаров
14:10
Черти, из-за таких мразей - Хорошие специ уходят из сферы или же выгораю и превращаются в баласт
The Day Before - история обмана
Циклон-Б
14:08
майки котабобика пнули. вяхяхяхчхяхчяхчхяхчхя
Бобби Котик покинет должность руководителя Activision Blizzard на следующей неделе
Иван Капорцев
14:07
То что тут одни некрофилы продолжают пинать труп 775-го это понятно. Но для родственников можно было бы хотя бы на 1155+3540+DDR3 в разы интереснее и лучше было бы....
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
Serezhka
14:03
Ну раньше первый комп был 11600K+GTX3070, уровень примерно тот-же что и второй комп сейчас, но всё равно работал лучше его и проблем с ним было меньше.
Radeon RX 7700 XT в США стоит всего $400 – почему геймеры всё равно купят GeForce RTX 4060 Ti
super619
14:02
Кто-то минус поставил. Видать себя опознал в вашем описании.) А сколько произошло пожаров по вине алкашей? Может водку запретим? Или это скрепы?)
Майнеры из Иркутска задолжали энергетикам более 480 млн рублей
Юрий Марковец
14:02
У нас в магазинах 6700xt до сих пор 500$ 🤓
AMD Radeon RX 7700 XT снизилась до 399 долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем