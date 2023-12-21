Как определить лучший или худший процессор года? Пожалуй, есть несколько простых способов, позволяющих прийти к тому или иному выводу. Проще всего посмотреть на рейтинг продаж, где обычные пользователи голосуют рублём. Существуют региональные рейтинги, а также общемировые. Первые сильно зависят от экономической ситуации внутри той или иной страны. Например, российские покупатели не избалованы высокими заработными платами, поэтому в топе находятся откровенно бюджетные камни. В Германии положение иное, а в итоге пользователи могут себе позволить что-то более солидное. Всё это значит, что единого мнения нет и не может быть, а сегодня мы рассмотрим позицию автора популярного канала ScatterVolt. Блогер проанализировал актуальные тенденции и готов назвать несколько процессоров, которые считается наиболее оптимальными для покупки в конце 2023 года. Мы не останемся в стороне, давая по каждому процессору собственные комментарии.

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Самым лучшим процессором уходящего года считается Ryzen 7 7800X3D. Если представить, что у потенциального покупателя нет проблем с финансами, то мы полностью согласимся с выбором блогера. Данный процессор входит в тройку самых быстрых на планете, но стоит ощутимо дешевле флагманов. Ryzen 7 7800X3D обладает отличным соотношением между ценой и производительностью и может полностью раскрыть свой потенциал даже на недорогих материнских платах. Он построен на платформе АМ5, которая будет поддерживаться ещё несколько поколений, поэтому покупка компьютера на базе Ryzen 7 7800X3D – это очень неплохая инвестиция в будущее.

И всё же, Ryzen 7 7800X3D слишком дорогой для большинства геймеров, поэтому блогер предлагает остановить свой выбор на Ryzen 5 7500F. 6-ядерный камень может предложить тактовую частоту до 5 ГГц и стоит всего 180 долларов. На самом деле в России его цена выше, но в данном случае нас интересуют тенденции, а не региональные особенности. Не стоит забывать, что большая часть геймеров покупает видеокарты до 350 долларов, поэтому не нуждается в Ryzen 7 7800X3D. Такой камень будет простаивать без дела, ну а Ryzen 5 7500F в полной мере раскроет потенциал видеокарты типа Radeon RX 7700 XT. Ну а поскольку многие геймеры не в состоянии себе позволить даже такую видеокарту, то Ryzen 5 7500F можно брать с запасом на 4-5 лет вперёд.

А вот выбор относительно неплохих процессоров вызывает удивление. По мнению блогера, к таковым стоит относить Core i5-13600K и Core i5-12600K. Оба принадлежат к прошлому и позапрошлому поколению, но предлагаются с минимальными скидками. При этом Core i5-13600K немногим быстрее Ryzen 5 7500F в реальных играх, а разница заметна только с использованием видеокарты уровня GeForce RTX 4070 Ti и выше. Соотношение между стоимостью и производительностью отвратительное, а жизненный цикл платформы уже завершён. Проще говоря, владелец Ryzen 5 7500F сможет усилить свой компьютер через 3 года путём покупки нового камня, что для платформы Intel уже невозможно. Не лучше выглядят Ryzen 5 7600 и Ryzen 5 7600X. Блогер пишет, что оба камня имеют неплохое сочетание между ценой и быстродействием, но забывает важный факт. А вернее даже два факта. Во-первых, материнские платы с поддержкой сокета АМ5 дорогие, а значит покупка бюджетного процессора себя не оправдывает. Во-вторых, потенциальному покупателю ещё и придётся инвестировать в оперативную память стандарта DDR5. В итоге Ryzen 5 7600X сам по себе может и не очень дорогой, но сборка на его основе окажется невыгодной и точно не бюджетной.

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Среди лучших бюджетных решений значатся Ryzen 5 5600 и Core i3-12100F. Оба действительно позволят собрать недорогой компьютер, если не считать, что первый ощутимо быстрее второго. Пожалуй, здесь больше подойдёт Core i5-12400F, но этот процессор блогер не считает оптимальным. Вообще, у процессоров прошлого поколения есть два ощутимых минуса. Во-первых, они уже не обладают потенциалом для апгрейда. Во-вторых, низкие тактовые частоты не позволяют соревноваться с решениями текущего поколения. В качестве оптимального называется Ryzen 7950X3D, но с нашей точки зрения это уже перебор. Есть крайне мало сценариев, где вам может потребоваться такая мощь, ну а для игр куда выгоднее купить Ryzen 7 7800X3D.

Есть у блогера категория, которую он называет крепкие середняки. Тужа причисляются Ryzen 7 7700, Ryzen 7 7700X, Core i5-13700K и даже Ryzen 5800X3D. Пожалуй, последний стоило бы относить к одним из лучших процессоров в своей ценовой категории, поскольку он обеспечивает очень высокую производительность и раскроет потенциал даже дорогих видеокарт. Сборка на его основе окажется недорогой за счёт использования платформа АМ4, поэтому в данном случае мы с автором ролика всё же не согласимся. Что до Ryzen 7 7700, Ryzen 7 7700X, то оба обладают отличным потенциалом, а второй примерно равен по скорости с Ryzen 5800X3D. Если вы готовы инвестировать деньги в потенциал платформа АМ5, то берите Ryzen 7 7700X, ведь это увеличит жизненный цикл компьютера. Как уже было сказано выше, такой выбор чреват дополнительными растратами. Что до Ryzen 5 5500, Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5700X, которые блогер также относится к середнякам, то стоит понимать, что речь о довольно старых процессорах, которые сильно отстают по скорости от новинок и обладают только одним преимуществом: низкой стоимостью. Для сборки бюджетного ПК подойдёт, но рассматривать такие камни для других целей уже не стоит.

Ну и довольно странным решением можно назвать негативное отношение к процессорам Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G. Блогер указывает, что уже вскоре выйдут гибридные Ryzen 8000G, но забывает, что новинки окажутся не только быстрее, но и дороже. Пожалуй, если вы собираете компьютер для школьника и хотите сэкономить, то лучше Ryzen 5 5600G вообще ничего не найти. Да, он не сможет запускать новые игры, но популярные стрелялки пойдут без проблем, а подростки обычно играют в Контр Страйк, GTA и тому подобные проекты. Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G имеют неплохой запас прочности, но годятся только для бюджетных сборок. За счёт наличия встроенного графического чипа они могут быть интересны широкому кругу пользователей, поэтому ставить на них крест преждевременно.

Как уже было сказано выше, идеальных процессоров не существует. Многое зависит от целей и финансового положения потенциального покупателя. Именно поэтому составить такой список, который бы удовлетворял всех наших читателей, нет никакой возможности. Но и заявлять, что все процессоры хороши в своём ценовом диапазоне, довольно глупо. Если вы собираете недорогой компьютер, то стоит заменить Ryzen 5 5500 на Ryzen 7 5700X. Это обойдётся вам в 10 тысяч рублей, но даст серьёзный прирост быстродействия. Будет печально, если через пару лет вы начнёте испытывать нехватку мощности, но вынуждены будете страдать из-за неверного выбора.

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