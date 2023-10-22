В интернете можно найти множество советов от экспертов, многие из которых «съели собаку» на сборках новых компьютеров. В итоге есть сборки для богатых, бедных и даже офисных работников. Кто-то предлагает и вовсе ориентироваться на вторичный рынок приводя массу аргументов в пользу такого решения. Например, цены там ниже, выбор больше, но и риски выше. К примеру, если вы не разбираетесь в компьютерах, то вам могут подсунуть старый процессор. Но это только полбеды, ведь некоторые мошенники зарабатывают на наивных геймерах, продавая им сгоревшие видеокарты. На самом деле рисков намного больше, но суть сводится к тому, что оптимальных решений для всех не существует.

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Именно поэтому сегодня я предлагаю сборку, которую купил бы сам, если бы сегодня мне был нужен компьютер. В настоящее время я обхожусь ноутбуком и игровой приставкой, но не могу оставить вас без хорошей подборки. Как уже было сказано выше, идеальных решений нет, поэтому сборка понравится не всем. Некоторые захотят лучше материнскую плату, тогда как другие начнут критиковать выбор процессора. По каждому компоненту я постараюсь дать исчерпывающие пояснения, ну а сейчас предлагаю начать.

Как водится, сборку игровой (а именно такой ПК мы собираем) системы лучше начинать с процессора. Именно ваш камень определит, сколько времени компьютер будет продолжать оставаться актуальным. Если купить слишком мощный, то вы просто заплатите лишние деньги, ну а экономные любители компьютерных игр почувствуют нехватку производительности уже сегодня. Когда же придёт время замены видеокарты на более мощную, то придётся и вовсе мириться с ограничениями. Именно по этой причине я предлагаю остановиться на Ryzen 7 5800X3D. Это не самый новый процессор AMD, ведь есть более свежая серия, построенная на сокете АМ5. Ну а у нас здесь проверенный временем АМ4, который уже не получится усилить, но я полагаю, что делать это и не придётся. Ryzen 7 5800X3D прослужит 5 лет, а в итоге позволит принять ещё одно поколение видеокарт без снижения производительности. Мощности у камня достаточно даже для самых требовательных пользователей, а по уровню энергопотребления он оставляет далеко позади всех конкурентов. Можно было выбрать что-то из более новой серии, но в этом случае пришлось бы сильно потратиться на оперативную память и материнскую плату.

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Ну а я полагаю, что переплачивать глупо, поэтому предлагаю купить материнскую плату Gigabyte B550M DS3H. Если вы уже хотите возмущаться по поводу того, что у данного решения отсутствует разгонный потенциал, то посмотрите в сторону процессора. Ryzen 7 5800X3D не предназначен для оверклокеров, поскольку представляет собой решение для геймеров, ну а выбранная материнская плата имеет всё необходимое для стабильной работы системы. Кстати, здесь есть интерфейс PCIe 4.0, что позволит мне добавить скоростной твердотельный накопитель. Что до цены, то здесь всё близко к идеалу, ведь за 100 долларов вы получаете все современные интерфейсы и компактный форм-фактор.

Я считаю, что сегодня 16 Гб достаточно для любой сборки, но всё дело в том, что время идёт, требования растут, поэтому для перспективного игрового ПК лучше взять памяти с запасом. Две линейки DDR4 Kingston Fury Beast подходят идеально, поскольку стоят недорого, но полностью раскрывают потенциал нашего компьютера. Помните, что мы изначально ничего не можем разгонять, а материнская плата имеет ограниченный потенциал для управления таймингами на ОЗУ. 32 Гб точно хватит для игр, а при желании можно вести прямую трансляцию или заниматься ещё чем-то важным, например, делать вид, что вы заняты работой, удерживая пальцы на переключении между окнами.

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С видеокартой выбор сложнее, ведь есть несколько интересных решений, которые нравятся лично мне. Обращайтесь по этой ссылке, где содержится больше информации на эту тему, ну а пока я предлагаю остановиться на GeForce RTX 4070. Эта видеокарта идеально подходит для любителей компьютерных игр, вооружённых монитором с разрешением 2К, а также сгодится для тех, кто позволил себе только 1080р. Для 4К такой видеокарты хватит, но с некоторыми компромиссами, тогда как в случае выхода требовательных новинок всегда можно воспользоваться фирменными технологиями NVIDIA. Речь идёт о DLSS 3.0, прибавляющей не меньше 50% к количеству кадров в секунду с минимальными потерями в качестве. Картинка в любом случае будет хуже, но на то это и компромисс, что бы каждый из нас делал выбор осознанно. В конце концов, для зажиточных геймеров есть видеокарты за 200 тысяч рублей, тогда как за GeForce RTX 4070 вам придётся выложить всего 75 тысяч. Кстати, я предлагаю остановиться на модели производства Gigabyte. Она тихая даже под нагрузкой, а три мощных кулера не позволят плате перегреваться, что гарантирует стабильную и долгую работу.

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В наше время без твердотельного накопителя не обойтись, а я советую остановиться на нереально быстром ADATA Legend 960 Max. Этот SSD предлагает скорость чтения до 7400 МБ/с, а значит вы сможете поразить знакомых ошеломляющими показателями в синтетических тестах. Для игр хватило бы чего-то попроще, но разница в цене не особенно большая. К тому же, иногда просто хочется прикоснуться к новым технологиям, а ADATA Legend 960 Max – это идеальный кандидат на роль лучшего игрового SSD этой осени. Накопитель имеет объём 2 Тб, что подойдёт для большинства пользователей. Мне бы точно хватило, но если вы ощущаете острый дефицит свободного пространства на диске, то можно докупить жёсткий диск. Поскольку цена напрямую зависит от ёмкости, а прогресс не стоит на месте, то я советую взять Toshiba MG09 на 18 Тб. Сюда можно записать самую крупную библиотеку книг, целую коллекцию сериалов, лучшие фильмы последнего столетия и многое другое. Пожалуй, поместиться абсолютно всё, а вот игры всё же копируйте на SSD, ведь там скорость имеет решающее значение.

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Блок питания я обычно подбираю с небольшим запасом, а в данном случае нужно ориентироваться на самую прожорливую часть системы. Поскольку больше всех потребляет именно видеокарта, то берём такой блок питания, чтобы он не только мог стабильно работать, но и делал это хотя бы 5-6 лет. Chieftec Task на 700 Вт подойдёт, а поддержка сертификата 80 PLUS Bronze – это ещё одно весомое доказательство того, что выбор верный. Ну и последний штрих – это корпус, в который мы с вами и поместим все купленные комплектующие. После недолгого выбора я остановился на Zalman N4 Rev.1 Black, а сейчас поясню, почему. Прежде всего я хотел бы купить небольшой системный блок, но не хочу брать впритык, чтобы видеокарте и процессору было тесно. Горячий корпус мне не нужен, поэтому я всегда ставлю дополнительные кулеры для отвода горячего воздуха и дополнительной вентиляции. Понимаю, что обычные пользователи не умеют и не хотят этого делать, поэтому предлагаю корпус, в котором кулеры уже есть. Смотрите, у Zalman N4 Rev.1 Black есть 2 вентилятора по 120-мм на верхней панели, 1 на 120-мм на задней панели и 3 вентилятора на 140-мм на передней панели. Этого точно будет достаточно, а теперь перейдём к подсчётам. Как оказалось, полностью готовая система стоит 190 тысяч рублей, а значит за 2 тысячи долларов мне удалось собрать почти идеальную машину для игр. Умеете лучше, милости просим, а у меня пока всё.