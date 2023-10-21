Рано или поздно наступает момент, когда каждый геймер вынужден купить новую видеокарту. Некоторые предпочитают игровые приставки, но в данном случае армия консольщиков нас не очень волнует. Ну а когда дело доходит до смены графической составляющей компьютера, то приходится делать сложный выбор. При этом у каждого из нас есть собственные предпочтения, а также интересы, не говоря уже о финансовой составляющей. Именно поэтому эксперты предлагают учитывать несколько важных составляющих.

реклама





Прежде всего стоит обратить внимание на ваш монитор. Если его разрешение составляет 1080р, то можно не тратить слишком много денег, поскольку даже видеокарты за 40 тысяч позволит запускать любые игры на максимальных настройках. В случае, если у вас дома стоит монитор с разрешением 2К, то придётся раскошелиться. Игры в таком разрешении предъявляют к системе повышенные требования, поэтому неудивительно, если сумма в чеке окажется намного выше, чем вы себе можете позволить. Что до тех, кто по глупости купил монитор с разрешением 4К, то таких геймеров не больше 3% об общего числа, поэтому мы предлагаем опустить данную категорию. Просто учитывайте, что вам придётся потратить больше 100 000 рублей, но если включить трассировку лучей, то в некоторых требовательных новинках количество кадров может уйти ниже 60 fps.

Предположим, что вы уже купили монитор с разрешением 2К, либо только мечтаете о нём, поэтому остановимся именно на этой категории устройств. Итак, самое недорогое решение, позволяющие чувствовать себя в играх уверенно, стоит почти 47 тысяч рублей. Это GeForce RTX 4060 Ti, демонстрирующая неплохие показатели. Нужно понимать, что из-за наличия 8 Гб памяти такая видеокарта не способна раскрыть весь потенциал современных графических движков. Производитель обращает внимание на наличие продвинутой технологии масштабирования DLSS 3.0, значительно увеличивающей количество кадров в секунду за счёт снижения качества картинки. Увы, но пока без компромисса не обойтись, а GeForce RTX 4060 Ti далеко не самая плохая видеокарта на рынке.

реклама





Если выбирать именно продукцию NVIDIA, то оптимальным решением можно назвать GeForce RTX 4070. Видеокарта предлагает 12 Гб видеопамяти и уже способна выжать из любой игры максимальные графические настройки со стабильными 60 кадрами в секунду. Если вы хотите купить видеокарту, которая останется актуальна через 4 года, позволяя при помощи технологии масштабирования запускать новинки, то GeForce RTX 4070 – это очень неплохой вариант. Немного расстраивает ценовая политика Дженсена Хуанга, но сегодня NVIDIA имеет монопольное положение на рынке, поэтому ждать чудес от этой компании мы бы не рекомендовали. Но бывает и так, когда в наличии есть свободные деньги, а сделать выбор вы не можете. Автор данного материала как-то целый месяц решал, какую видеокарту купить: GeForce GTX 1070 Ti или GeForce GTX 1070. К счастью, выбор пал на более дорогую, а потраченные деньги оказались не такими большими, чтобы экономить. В случае, если вы готовы заплатить за видеокарту почти 100 тысяч рублей, то можно обратить внимание на GeForce RTX 4070 Ti. Памяти здесь всего 12 Гб, но в остальном такая видеокарта ничем не уступает флагманам прошлого поколения. В итоге вы получите внушительный запас мощности, а значит продолжите играть в требовательные новинки в 2К на максималках даже через 4 года.

реклама





Было бы неверным забыть о существовании AMD. К сожалению, в последнее время компания растеряла свой боевой пыл, а Лиза Су не торопится развязывать ценовую войну. Производство видеокарт не является главным приоритетом, поэтому цены почти не отличаются предлагаемых NVIDIA, хотя есть некоторые любопытные моменты. Например, вы можете купить Radeon RX 6700 XT, которая примерно равна GeForce RTX 4060 Ti по скорости, но имеет 12 Гб видеопамяти. В большинстве игр разница в количестве кадров незаметна, но эксперты полагают, что со временем разрыв между видеокартами будет расти, а дополнительные 4 Гб позволят владельцам Radeon RX 6700 XT получить реальное преимущество. Radeon RX 6750 XT немного дороже за счёт использования более скоростной видеопамяти. На самом деле разница в быстродействии между этими видеокартами крайне мала, что полностью отражено в конечной стоимости.

А вот Radeon RX 6800 – это уже серьёзная заявка на лидерство. Видеокарта по своим скоростным характеристикам примерно соответствует GeForce RTX 4070, но предлагает покупателям на 4 Гб видеопамяти больше. Как вы могли заметить, AMD привлекает именно количеством памяти, тогда как по скоростным характеристикам наблюдается паритет. При этом видеокарта NVIDIA будет быстрее в трассировке лучей, а фанаты волшебных лучиков обязательно напомнят, что спустя год после выхода серии Radeon RX 7000, AMD так и не смогла выпустить технологию масштабирования третьего поколения. Это позволяет получать зелёным преимущество и здесь, тогда как красным остаётся надеяться на лучшее и верить в то, что Лиза Су выполнит свои обещания.

реклама





рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ну и нельзя не напомнить о существовании Radeon RX 7900 XT. Судя по всему, руководство AMD ожидало получить более скоростное решение, но по каким-то причинам архитектура оказалась не такой быстрой, как предполагалось. В результате Radeon RX 7900 XT уступила GeForce RTX 4080 не только в трассировке лучей, но и в самых типичных сценариях, а всё это вынудило компанию снижать цены. Несмотря на недостатки, видеокарта имеет в наличии 20 Гб видеопамяти. Этого будет достаточно для любого геймера, который хочет инвестировать деньги с умом. Даже спустя 5 лет такого количества памяти вам не будет мало, а высокая скорость позволяют обходить GeForce RTX 4070 Ti во всех сценариях. По непонятной причине Radeon RX 7900 XT пользуется низким спросом, тогда как GeForce RTX 4070 Ti продаётся намного лучше, несмотря на отставание в играх и наличие 12 Гб видеопамяти против 20 Гб. Мы не станем вам ничего рекомендовать, ведь конечный выбор вы должны сделать самостоятельно. И всё же, посмотрите игровые тесты перед покупкой. Постарайтесь найти несколько независимых каналов или сайтов, где команды не получают финансирование от NVIDIA и дают честные результаты.