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Рано или поздно наступает момент, когда старый компьютер перестаёт справляться со своими задачами. Увы, но требования к играм растут быстро, а операционная система тяжелеет и становится менее дружелюбной к самым простым сценариям. Вам требуется всё больше оперативной памяти, разработчики игр открыто пишут о том, что для стабильного фрамрейта потребуется твердотельный накопитель, а оптимизацией и вовсе никто не занимается. Например, если вы попробуете запустить Starfield в разрешении 4К с трассировкой лучей на максимальных настройках графики, то в некоторых сценах получите меньше 60 кадров в секунду даже с видеокартой GeForce RTX 4090. Разработчики обязательно выпустят патч с исправлениями, но что делать тем, кто купил видеокарту 5 лет назад?

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Пожалуй, остаётся только сделать правильный выбор, ведь быстродействие вашей системы будет снижаться, а фрамрейт становиться всё более рваным. Ну а поскольку рубль в последние месяцы не демонстрировал стабильности, то многие геймеры решили, что нужно ждать до лучших времён. Увы, но такой подход не имеет права на жизнь, поскольку всегда происходит что-то нехорошее, а значит при неблагоприятных обстоятельствах ждать придётся вечно. Мы полагаем, что при правильном подходе можно даже сегодня купить приличный компьютер, стоимость которого будет меньше 1000 долларов. Давайте заглянем в Регард, где представлен целый спектр комплектующих, разобраться в наиболее выгодных из которых довольно непросто.

Вообще, если уж собирать компьютер, то нужно попытаться сделать его максимально перспективным. Ясно, что развернуться с ограниченным бюджетом не так уж и легко, но и идти на крайности не следует. Именно поэтому берём Ryzen 7 5700X, который имеет 8 ядер, прилично показывает себя в любых задачах и способен раскрыть даже самую дорогую видеокарту. Кстати, обычно видеокарту геймеры меняют через пару лет, а процессор продолжает работать. Именно поэтому стоит обратить внимание на Ryzen 7 5700X, поскольку он имеет небольшой запас по быстродействию, а значит сможет справиться с видеокартой следующего поколения без особых проблем. Главным минусом Ryzen 7 5700X по сравнению с новинками 2023 года считается невысокая тактовая частота. В целом, этот показатель важен в том случае, если вы покупаете видеокарту за 70 тысяч рублей и дороже, ну а выбранный нами камень нетребовательный, а значит можно сэкономить на материнской плате.

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Согласитесь, что экономия – это очень важно, ведь было бы глупо тратить лишние деньги, но не получить ничего взамен. Вот и выходит, что MSI A520M-A PRO под процессор Ryzen 7 5700X кажется нам идеальным решением. Поскольку о разгоне изначально речь не шла, то беспокоиться об ограниченном функционале материнской платы мы не будем. Она просто работает, но в продаже есть и более дорогие продукты, которые вытянут из ваших карманов ещё 5 тысяч рублей, но не дадут решительным образом ничего взамен. A520M-A PRO хороша настолько, насколько только может быть хорошей бюджетная материнская плата, ну а в данном случае самое главное – это стабильная работа и поддержка современных технологий, с чем продукция MSI справляется неплохо.

С оперативной памятью всё ещё проще. Так, нужно брать 16 Гб в комплекте из двух линеек. Наша система поддерживает DDR4, цены на которую сегодня низкие, ну а оптимальным выбором будет Kingston Fury Beast. Вы точно не испытаете нехватку ОЗУ, ну а экономить тысячу рублей на непонятных китайских брендах мы не рекомендовали. Не то чтобы там качество плохо, но иногда глупо экономить копейки, рискуя стабильностью системы.

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Можно было бы выбрать видеокарту AMD, но сегодня давайте остановимся на продукции NVIDIA. GeForce RTX 4060 вышла совсем недавно и точно не может считаться оптимальным решением. И всё же, если вы переведёте стоимость видеокарты в доллары, то получите не так много. Так, в США данная модель стартует с 300 долларов. В Европе её продают за 350 евро, ну а это ровно те же деньги, что у нас просят сегодня в российской рознице. GeForce RTX 4060 можно рекомендовать для любых игр в 1080р, ну а тем, кто купил монитор с разрешением 2К, уже завтра придётся снижать настройки, активировать технологию масштабирования и идти на компромисс со своим зрением. Повторимся, что решение не идеальное, но где вы видели что-то получше? Эксперты отмечают, что в текущем поколении подарков от производителей ждать не приходится. В лучшем случае будем рассчитывать на архитектуру следующего поколения, но и здесь есть вопросы. Так, Дженсену Хуангу ни к чему делать реверансы перед геймерами, ведь корпорации выстроились в очередь за дорогостоящими графическими ускорителями для обучения ИИ. Ну а Лизу Су пока не готова к конкуренции, а может и не будет готова ещё очень долго.

Известно, что без твердотельного накопителя сегодня нельзя, о чём мы уже писали выше. Обычно геймеры покупают продукцию Samsung, но мы пойдём другим путём, ведь в продаже есть SSD на 2 Тб производства Apacer. Диск достаточно шустрый и может считывать данные со скоростью до 3500 МБ/с. Благодаря этому у вас будут быстро устанавливаться игры, а переходы между уровнями станут почти незаметны. В продаже есть и более скоростные SSD, но тесты доказывают, что игровые движки не способны использовать такой высокий потенциал. Ресурс перезаписи твердотельного накопителя Apacer не отличается от более именитых брендов, а в целом это качественный и надёжный продукт. 2 Тб должно хватить для хранения фильмов и игр, поэтому докупать отдельно жёсткий диск не советуем.

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Указанная выше видеокарта отличается высокой энергоэффективностью, а значит можно было бы взять недорогой блок питания. Теоретически, но никто не знает, вдруг через пару лет вы решите побаловать себя более мощный графическим чипом, поэтому остановимся на Chieftec Element мощностью 700 Вт. Блок питания прошёл сертификацию 80 PLUS Bronze, а в нашем случае будет работать тихо и стабильно. Пожалуй, ничего другого нам и не нужно.

Как вы могли заметить, все наши комплектующие небольшие по размеру, поэтому можно попытаться уместить всё это в корпус 1STPLAYER FIREBASE X2, выполненном в форм-факторе Mini-ITX и типоразмере Mini-Tower. Системный блок можно поставить на стол, где он будет радовать красивыми огоньками. Ну или ничего не мешает убрать компьютер под стол. Самое важное, что внутри достаточно места для видеокарты, а встроенная система охлаждения позволит отвести избыточное тепло. На передней панели предусмотрены 3 вентилятора по 120-мм, а на задней есть кулер такого же размера. После подсчёта становится ясно, что мы потратили на сборку около 85 тысяч рублей. Это 870 долларов, что даже меньше, чем мы планировали изначально. Сэкономленные деньги можно отложить на апгрейд, ну или купить более скоростную видеокарту. Об обновлении компьютеров поговорим в следующем материале, а на этом пока всё.