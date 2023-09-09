При этом в Европе фиксируется кризис рождаемости, что приводит к вытеснению жителей европы другими этническими группами

Десятилетиями Германия закупала дешёвый трубный газ из России, что позволяло промышленности страны оставаться конкурентной и внедрять более современные технологии. Вот только сегодня страна осталась наедине с СПГ, стоимость которого намного выше, а энергетические компании до сих пор не снизили тариф на электричество. Всё это привело к удорожанию себестоимости продукта, вот только поднимать цены для конечных потребителей нельзя, а значит промышленники вынуждены принимать непростые решения. Например, химическая промышленность Германии оказалась в настоящем тупике, а аграрии предпочитают закупать удобрения в России. По данным Die Welt, в июле немецкие предприятия резко сократили производство, а в результате аналитики полагают, что итоговые экономические показатели страны окажутся ниже самых пессимистичных прогнозов.

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По данным Федерального статистического управления Германии, промышленность, строительный сектор и энергетика сократили выпуск на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем. Ранее экономисты прогнозировали снижение всего на 0.5%, ну а в июне падение составило 1.4%. Главный экономист банка Hauck Aufhäuser Lampe считает, что над промышленностью продолжают нависать тучи. По мнению Александра Крюгера, резкий спад промышленного производства становится новым трендом немецкой экономики. В Die Welt отмечают, что промышленный сектор понёс сильные потери в начале второго полугодия. В июле объем заказов сократился на 11.7%, что стало самым резким спадом за последние три года. Как поясняет немецкое издание, вялая экспортная политика и высокие цены на энергоносители способны ухудшить положение в ближайшие месяцы. Через несколько месяцев наступят холода, а значит потребуется больше энергии, стоимость которой продолжит расти. Сегодня Кильский институт мировой экономики (IfW) прогнозирует сокращение объёма производства в Германии на 0.5% в текущем году. Не исключено, что реальная цифра окажется намного выше, поскольку за последние месяцы заметно снижение производства и увеличение проблем, которые правительство Германии не может или не хочет решить.

Судя по всему, проблема куда значительнее, чем её пытаются представить европейские аналитики. Так, Британию захлёстывают магазинные кражи, а половина жителей Франции отмечает, что вынуждена питаться только 2 раза в день, ведь денег не хватает. Очевидно, что в такой сложной ситуации не до размножения, о чём свидетельствуют данные Национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE). Аналитики пишут, что в среднем в июле каждый день рождалось 1907 детей, что на 8.6% меньше, чем в предыдущем году. INSEE констатирует, что сокращение числа новорождённых продолжается уже 13 месяцев подряд, а такая низкая рождаемость является рекордной за последние 30 лет. По данным аналитиков, значительное снижение рождаемости наблюдается во всех регионах страны. Исключением является Французская Гвиана, где в июле 2023 года был зафиксирован небольшой годовой прирост (+0,5%), что признано заметным достижением на фоне крайне низкой рождаемости. Самое значительное снижение наблюдается в регионе Новая Аквитания (-9.4%), а также Овернь-Рона-Альпы и Окситания (-8.6%). В Парижском регионе снижение рождаемости составило 5.2%.

Аналитики подчёркивают, что даже несмотря на снижение рождаемости, Франция все равно находится в более привилегированном положении, чем соседние государства. Оказывается, рождаемость во Франции остаётся на относительно высоком уровне, а с 2012 года страна стала самой плодовитой в Европе. Согласно статистике, за 2021 год, в среднем на каждую француженку приходилось 1.84 ребёнка, в то время как в среднем по Европе этот показатель составляет 1.53. Вот только для обеспечения воспроизводства населения коэффициент рождаемости должен достигать 2.05, а пока держаться удаётся за счёт миграции, а аналитики уверены, что без смены политического и социального курса Старый свет обречён на медленное вымирание и вытеснение более агрессивными этническими группами.