Проблема становится всё более сложной, поскольку украинцы продолжают штурмовать Европу

По данным аналитиков, большая часть граждан США испытывает финансовые трудности и вынуждена жить от зарплаты до зарплаты. Проще говоря, эти люди не могут себе позволить откладывать деньги на будущее, не говоря уже о путешествиях и других развлечениях. Похоже, проблема носит системный характер, ведь французская организация Secours populaire français (SPF) объявила, что 18% населения Франции ощущают финансовые трудности и вынуждены брать долги. По данным ежегодного исследования, финансовое положение жителей Франции продолжает ухудшаться, ведь пятая часть населения страны живёт в кредит, а рано или поздно долги придётся отдавать. Среди категорий населения, наиболее подверженных финансовым затруднениям, 31% – это рабочие, 25% – офисные сотрудники и 24% – граждане без аттестата среднего образования.

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34% опрошенных заявили, что их доходы едва позволяют им сводить концы с концами, о чём с тревогой предупреждает France info. По данным агентства, это на два процентных пункта больше, чем в прошлом году. Наконец, только 47% респондентов утверждают, что им удаётся откладывать средства. 58% респондентов считают, что могут очень скоро оказаться на грани бедности, а в возрастной группе 35-44 лет эта доля составила 76%, что на 9 процентных пунктов больше, чем в 2022 году. Среди рабочих таковых 74%, а среди граждан, имеющих одного или более детей в возрасте менее 18 лет – 71%. При этом 38% участников опроса уже считают себя бедными и говорят о необходимости финансовой поддержки от государства. По данным SPF, 45% опрошенных столкнулись с трудностями в оплате некоторых медицинских услуг, за которые трудно получить компенсацию от властей. Это увеличение по сравнению с 2022 годом, когда процент нуждающихся был на уровне 39%. Особенно уязвимыми оказались семьи с низким уровнем дохода, ведь среди граждан с чистым доходом менее 1200 евро на семью 63% имеют проблемы с оплатой медицинской помощи.

46% французов сталкиваются с нехваткой средств на детей, включая школьные сборы, одежду и питание (по сравнению с 42% в прошлом году), а 45% испытывают затруднения при оплате счетов за электроэнергию (в 2022 году таких было 41%). Тенденция становится опасной, поскольку за последние 4 года некоторые категории обеднели на 15 и более процентов. 94% участников опроса признаются, что в последние два года они активно ищут акции и скидки при покупках продуктов. Согласно данным исследования, 72% респондентов перестали покупать мясо, 52% утверждают, что теперь едят менее трёх раз в день, а 15% регулярно пропускают как минимум один приём пищи. Генеральный секретарь SPF предупредила, что французы не сталкивались с голодом уже много десятилетий, а происходящее вызывает серьёзные опасения. Анриэтт Стенбер полагает, что ухудшение экономического положения должно стать для правительства наиважнейшим приоритетом и призывает власти отправить больше средств на социальные нужды.

Похоже, призыва Стенбер так и останутся не услышаны властями, ведь в последние несколько лет европейские элиты заняты вооружением украинской армии и размещением украинских беженцев на своей территории за счёт налогоплательщиков. По данным Frankfurter Allgemeine, в первой половине 2023 года в странах ЕС, Норвегии и Швейцарии было зафиксировано 519 000 запросов на предоставление убежища, что на целых 28% больше, чем было за аналогичный период прошлого года. Если эта тенденция сохранится до конца года, общее число людей, ищущих убежища, приблизится к рекордным показателям времён миграционного кризиса 2015-2016 годов. Ожидается, что к концу года количество заявлений о предоставлении убежища превысит миллион, а что делать с таким количеством людей, европейские политики просто не знают.

В предыдущем году в странах ЕС, Норвегии и Швейцарии было зарегистрировано 996 000 заявлений, что стало самым высоким уровнем с времён миграционного кризиса, а сегодня в странах ЕС и Шенгенской зоны проживают около 4 миллионов украинских беженцев, которые имеют особый статус защиты и не учитываются в общей статистике предоставления убежища. Согласно данным, наибольшее количество заявлений было подано в Германии – 30% общего числа, что даже больше, чем в прошлом году (25%). Испания занимает второе место с 17%, что связано с резким увеличением числа беженцев, приезжающих из Венесуэлы, Колумбии и Перу. На третьем месте Франция с показателем 16% и Италия, принявшая 12% от всех беженцев за 2023 год. А вот Австрия находится в более выгодном положении, ведь туда отправились всего 4% беженцев. Ну а учитывая, сколько ртов нужно накормить и одеть, нет никаких сомнений, что экономические показатели ЕС будут снижаться, впрочем, как и уровень жизни обычных европейцев.