Полиция и сама находится под давлением, поскольку большая часть краж совершают мигранты и чернокожие

Экономическая нестабильность становится ключевой характеристикой нашего мира, ведь вместо переговоров власти используют язык силы, увеличивая военный бюджет и снижая траты на социальную сферу. Налоги будут расти, но нагрузка увеличивается только на обычных людей, тогда как миллиардеров никто трогать не намерен. Крупные промышленники и производители имеют лоббистов в правительстве, но есть одна проблема, решить которую не по силам даже богатым и знаменитым. Всё дело в том, что вместе с падением финансового благосостояния повышает и уровень преступности. Тысячи людей по всей Европе теряют рабочие места, а рядом стоят миллионы мигрантов, готовые выполнять аналогичные обязанности за меньшие деньги. Но если Евросоюз имеет в своём распоряжении фонды, позволяющие обеспечить видимость стабильности, то после выхода из состава содружества Британия оказалась в довольно щекотливом положении.

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Денег у правительства становится всё меньше, а инвесторы бегут в поисках более стабильных регионов. По данным The Daily Telegraph, ситуация грозит выйти из-под контроля, поскольку в крупных городах кражи магазинов уже стали обыденным явлением. Персонал супермаркетов находится в ужасе, а некоторые компании планируют закупить нательные камеры для охранников и продавцов. Всё дело в том, что воришки умело пользуются законодательством, обвиняя охранников в применении чрезмерной силы при задержании, ну а камеры позволять понять, как на самом деле обстояло дело. Дошло до того, что некоторые магазины приняли меры и начали хранить товары под замком. Теперь если покупателю нужны наволочки или предметы гигиены, то он просит продавца открыть специальную дверь и выдать нужное количество товара. Но если у супермаркетов есть возможность нанять дополнительную охрану, поставить камеры и закупить специальные защищённые прилавки, то небольшие магазины сделать этого не могут по вполне понятным причинам.

Денег на такие вольности нет, а в итоге особенно серьёзные проблемы возникают в магазинах, находящихся в шаговой доступности. Глава Национальной ассоциации круглосуточных магазинов отмечает, что сотрудникам угрожают молотками, ножами и даже грязными иглами. При этом многие преступники перестали бояться полиции и возвращаются на место кражи на следующий день. Кроме того, если раньше воришки крали для собственных нужд, то сегодня речь идёт об организованных бандах, занимающихся перепродажей товаров на чёрном рынке. Первое время сотрудники магазинов пытались вмешиваться, препятствуя преступникам, но после получения побоев перестали это делать. Что любопытно, даже в случае, если воришки избили продавца, полиция реагирует вяло, поясняя это тем, что есть более важные дела.

Некоторые магазины, такие как Waitrose и John Lewis, пытаются привлечь полицейских в свои магазины, предлагая им бесплатный чай и кофе, чтобы их присутствие отпугивало грабителей. Такой подход может помочь решить проблему и обеспечить безопасность сотрудникам и покупателям, вот только полицейские не могут находиться в магазине постоянно. Рано или поздно магазин остаётся незащищённым, чем и пользуются бандиты. Поговаривают, что полицейские и сами находятся в сложном положении, поскольку большая часть воришек – это чернокожие. Департамент полиции устал от громких разбирательств и постоянных обвинений в превышении полномочий, поэтому полиция и вовсе может не приехать на вызов.