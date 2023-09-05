Несмотря на критику, Шольц не планирует запрещать закупки росссийских удобрений

Неясно, чем думали европейские власти, когда вводили антироссийские санкции, но результат оказался прямо противоположным ожиданиям. Судя по всему, политики не удосужились пригласить экономистов, которые бы растолковали недалёким чиновникам риски, которые таит для экономики отказ от дешёвых энергоносителей. Известно, что газовое эмбарго оказало влияние на различные секторы европейской промышленности, а больше всего пострадало производство химических продуктов. Особенно заметны негативны процессы в Германии, где затраты увеличились на 150%, что привело к неожиданным результатам, о которых местная пресса предпочитает молчать.

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К примеру, с июля прошлого года по июнь текущего года Берлин значительно увеличил импорт азотных удобрений из России на 334%. В результате доля российской продукции в общем объёме импорта выросла с 5,6% до 18%, что составляет 167 тысяч тонн в натуральном выражении, о чём с тревогой говорят представители Ассоциации сельскохозяйственной промышленности ФРГ. По факту, если сравнивать с прошлым годом, то весь Евросоюз увеличил импорт удобрений на пять раз, а главная причина – дорогое электричество, сжигать которое стало невыгодно. По мнению журналистов Berliner Zeitung, негативный тренд будет продолжаться, поскольку санкции не затрагивают удобрения, а всё это нуждается в ручном контроле со стороны государства. Проще говоря, эксперты предлагают отказаться от российских удобрений и сидеть без урожая. По мнению управляющего директора Ассоциации сельскохозяйственной промышленности ФРГ, до 90% расходов на производство химических продуктов приходится на газ. Мартин Мэй констатирует, что несмотря на усилия по отказу от российских энергоресурсов, Германия продолжает оплачивать их, пусть и в другой форме.

Bild сообщает, что немецкие промышленники испытывают сложности в конкурентной борьбе и сталкиваются с банкротствами. Крупнейший химический концерн BASF уже объявил о закрытии завода по производству аммиака в Людвигсхафене. Также на грани банкротства находится SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH (SKWP), где трудятся около десяти тысяч человек. Завод, который пережил Вторую мировую, сегодня стоит перед риском полной остановки. При этом журналисты Bild пеняют не в сторону необдуманных действие политиков, а сетуют на продолжающиеся поставки российских удобрений. Министры экономики стран ЕС настаивают на решительных действиях со стороны правительства Германии. Они утверждают, что Россия самостоятельно устанавливает внутренние цены на газ и, таким образом, насыщает рынок доступными удобрениями. Это вынуждает европейские предприятия сокращать производство, но пока призывы не приносят результатов. Похоже, Шольц всё же проконсультировался со специалистами и прекрасно понимает, что производить удобрения на американском СПГ – это дорогое удовольствие.

Эксперты подчёркивают, что Европа пока не имеет альтернативных вариантов. Производственный кризис начался ещё в прошлом году, а происходящее сегодня – это лишь часть долгосрочных последствий, с которыми придётся столкнуться экономике ЕС. Рыночная экономика не предусматривает контроля над доходами предприятий, поэтому секторы стараются компенсировать убытки за счёт друг друга. Производители минеральных удобрений в Германии не получили пользы от снижения цен на газ в этом году, поскольку энергетические компании продолжают продавать его по высоким тарифам прошлого года (так как сами покупали по таким ценам). При этом энергетические компании увеличивают свою прибыль, а химические заводы находятся на грани банкротства. Введение запрета на российские удобрения в таких условиях может серьёзно ударить по сельскому хозяйству страны. Фермеры не смогут позволить себе покупать химию по высоким ценам, а значит следствием очередного витка санкций станет потеря урожая и череда банкротств.

Российские эксперты полагают, что эмбарго на удобрения из РФ всё равно будут введено, даже если это и негативно скажется на экономике ЕС. Подобные решения принимаются в США, ну а там достаточно спокойно относятся к проблемам европейцев. Даже в случае такого развития событий российские производители удобрений не пострадают. Аналитики уверены, что будут найдены новые партнёры, включая развивающиеся страны, которые не имеют своей газовой и нефтехимической промышленности и нуждаются в готовой продукции. Не стоит забывать, что отечественные химические продукты продаются в более чем в ста странах. Доля российского карбамида в мировом экспорте составляет 12%, а хлорида калия – 20%. Крупнейшие игроки в этой сфере, такие как «ЕвроХим», «ФосАгро» и «Акрон», активно внедряют новейшие стратегии развития и цифровизацию производственных процессов. «ФосАгро» уже доказал, что способен получать сверхприбыль и планирует нарастить производство до 35-37 миллионов тонн в течение трёх-четырёх лет.

Согласно отчёту ООН, Россия увеличила продажи удобрений на 70%, а основными покупателями остаются Индия, Турция и Вьетнам. Бразилия стала крупнейшим импортёром, а теперь Африканский союз рассматривает возможность расширения поставок. Впрочем, только за последние 15 лет отрасль увеличила потребности в удобрениях в 2 раза, а российские инвесторы планируют вложить более двух триллионов рублей в течение пяти лет, что позволит удвоить оборот и прибыль. В настоящее время отечественные производители генерируют около 7% от мирового оборота и занимают второе место после Китая. Потребность в химических продуктах как в России, так и в мире будет продолжать расти на 10-15% в год, а значит даже негативные последствия от потери европейского рынка удастся перекрыть за счёт новых каналов сбыта.