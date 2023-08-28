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Каждый день мы делаем выбор. Нужно купить в магазине молоко, сыр и колбасу. Кому-то нравится продукция с запахом фермы, тогда как некоторые предпочитают чистый продукт, созданный на производстве. А ещё есть хлеб, масло и десятки других продуктов, многие из которых кардинально отличаются друг от друга по вкусу, запаху и форме. И всё же, каждый из них находит своего покупателя, а сферой наших предпочтений занимаются маркетологи. Существует целая наука, но даже известные принципы не всегда работают, а ведь ещё есть показатель цены, который для большинства является основным. Когда дело заходит до видеокарт, то выбор кажется намного проще, ведь есть всего две компании, которые выпускают графические чипы.

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Согласно данным инсайдеров, на начало августа текущего года NVIDIA занимала больше 80% рынка игровых видеокарт. За AMD числилось около 15% и 5% ушло в копилку Intel. Дискутировать на тему того, почему синие откровенно опозорились, мы не будем, ведь компания ведёт себя довольно странно, а анонса графических чипов следующего поколения не было. А вот о проблемах AMD стоит задуматься, а значит самое время выяснить, почему рядовой покупатель обходит продукцию этой компании стороной. Поскольку я и есть этот рядовой покупатель, то начнём с меня. Итак, я за 25 лет своей игровой карьеры имел всего 2 видеокарты AMD. Дабы не создавать красным рекламу, я умолчу о том, что это было, но разберу некоторые примеры, а также поясню причины своего выбора.

Далеко копать не буду, поскольку многие любители компьютерных игр не помнят событий 10-летней давности, поэтому начну с серии Radeon RX 400. В те годы положение красных на рынке было относительно стабильным, но о победе над NVIDIA мечтать не приходилось. AMD была в роли догоняющего, но чувствовала себя неплохо, поскольку имела значительную долю за счёт графических чипов среднего ценового сегмента. Позволить себе Radeon RX 580 мог любой геймер, при этом видеокарта имела неплохой запас прочности и выглядела солидно за счёт 8 Гб видеопамяти. Было бы логично, если бы Лиза Су продолжила выпускать такую видеокарту, одновременно делая рискованные попытки создать что-то новое, вот только вместо этого AMD остановила производство серии Radeon RX 500, экспериментируя с довольно сомнительными графическими чипами, названия которых сегодня никто и не вспомнит. Никакой преемственности, завышенная цена и низкая производительность, а в итоге Fury, Nano и иже с ними привели графический бизнес компании в довольно плачевное состояние.

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Я тогда присматривался к видеокарте, имеющей скоростную видеопамять, но после теста принял решение купить NVIDIA. Большие надежды возлагались на серию Radeon RX 6000, но по какой-то непонятной причине Лиза Су решила оставить рынок своему родственнику Дженсену Хуангу, что окончательно разрушило планы на возрождение. У самых преданных фанатов оставались какие-то надежды в 2022 году, но инженеры AMD что-то намудрили с архитектурой RDNA 3, а в результате ничего хорошего не получилось, а сегодня мы видим топтание на ровном месте. Как вы могли слышать, пару дней назад состоялся анонс Radeon RX 7800 ХТ и Radeon RX 7700 ХТ. Первая примерно равна по скорости с Radeon RX 6800 ХТ, ну а вторая окажется на 10% быстрее GeForce RTX 4060 Ti. За Radeon RX 7800 ХТ попросят 500 долларов, тогда как стоимость Radeon RX 7700 ХТ установлена на отметке 450 долларов.

Полный провал, ведь NVIDIA вот-вот скинет цену GeForce RTX 4070 до 550 долларов, ну а базовая версия GeForce RTX 4060 Ti и вовсе на 50 долларов дешевле. Получается, что на это раз у красных нет никаких преимуществ, тогда как в реальном мире догоняющий должен предлагать потенциальным покупателям лучшую цену и более высокую скорость. По факту, у AMD нет ничего из этого, тогда как обычные геймеры просто забыли о том, что кроме NVIDIA вообще кто-то выпускает видеокарты. На продукцию от красных смотрят как на диковинку и проходят мимо, ну а Лиза Су не занимается маркетингом и решительно не думает о геймерах. Например, Radeon RX 7800 ХТ примерно равна по скорости GeForce RTX 4070 и даже превосходит конкурентку по количеству памяти и окажется немного дешевле, но имеет свои минусы. Например, NVIDIA выпустила технологию DLSS 3.0 почти год назад, тогда как AMD сможет порадовать владельцев видеокарт своей FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) только в первом квартале 2024 года. Налицо значительное отставание, а ведь это значит то, что потенциал продукции раскрыт не в полном объёме. Вот только никого такие мелочи не волнуют. Я уже давно смотрю на то, как странно ведёт себя компания AMD. Дженсен Хуанг жадина и большой любитель денег, но он хотя бы выпускает достойную продукцию, тогда как у красных всё плохо. Ниже я разберу несколько видеокарт и докажу, что смысла покупать видеокарты у тётушки Су нет, не было и не будет.

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Итак, у NVIDIA есть GeForce RTX 4070 Ti, тогда как в этом ценовом сегменте можно встретить Radeon RX 7900 ХТ. Последняя явно должна была оказаться намного быстрее, но кривая архитектура сыграла свою роль, а в результате 20 Гб скоростной видеопамяти бесполезны. Сегодня даже в 4К вам столько не понадобится, тогда как с трассировкой лучей и технологией масштабирования у Radeon RX 7900 ХТ и вовсе всё очень плохо. 1:0 в пользу зелёных.

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Главной конкуренткой GeForce RTX 4070 вскоре станет Radeon RX 7800 ХТ, но продажи ещё не начались, поэтому приходится сравнивать с Radeon RX 6800 ХТ. Видеокарта NVIDIA немного быстрее, ну а 16 Гб видеопамяти на Radeon RX 6800 ХТ ничего не решают. Выходит, что вы платите довольно немаленькие деньги, но получаете технологический компромисс и сомнительные перспективы. Якобы, со временем потенциал раскроется. Увы, но Radeon RX 580 так и не раскрылась, а я очень сомневаюсь, что указанный выше потенциал и вовсе существует.

GeForce RTX 4060 Ti далека от идеала, но Radeon RX 6750 ХТ и вовсе выглядит разочаровывающе. Да, последняя имеет преимущество в виде наличия 12 Гб видеопамяти, но на каком основании старый продукт так дорого стоит? Если бы Radeon RX 6750 ХТ стоила 40 тысяч рублей, то могла бы стать бестселлером, но у AMD нет желания скидывать цены, поэтому каждый потенциальный покупатель должен сам себя убедить в том, что никак не сможет прожить без дополнительных 4 Гб видеопамяти. Лично я могу, поэтому предпочту купить GeForce RTX 4060 Ti.

Кстати, ещё недавно Radeon RX 6650 ХТ считалась очень выгодным предложением, но с выходом GeForce RTX 4060 растеряла своё шарм. Обе видеокарты равны по скорости, имеют одинаковое количество памяти, но продукция NVIDIA и здесь выигрывает в трассировке лучей и DLSS 3. Выходит, что о равном выборе речь не идёт, ведь продукция AMD оказывается хуже. Как я уже говорил, для конкуренции красным нужно начать выпускать массовые продукты по нормальным ценам. Например, всё ту же Radeon RX 6650 ХТ или более новую Radeon RX 7600 ХТ. Ставим адекватную цену и наслаждаемся бешеным спросом. Естественно, нужно выпустить побольше видеокарт от самых разных вендоров, поскольку выбор у геймеров должен быть. Ясно, что пока победить NVIDIA во флагманском сегменте не получится, вот только это и не нужно. Вообще, я не против экспериментов, но только в том случае, когда они проводятся на фоне стабильных продаж. Что до AMD, то там вначале сжигают мосты, а после строят новые. Обычно, это происходит неуклюже и не с первой попытки. Мне нравятся некоторые видеокарты от тётушки Су, но каждая из них – это компромисс. Например, я бы купил Radeon RX 6800 ХТ, но GeForce RTX 4070 определённо лучше, поэтому мой выбор предопределён. Увы, но я покупал, покупаю и буду покупать только продукцию от дядюшки Хуанга, пусть у меня есть претензии и к нему.