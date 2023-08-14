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Если вы получаете заработную плату в рублях, то сегодня самое худшее время для покупки компьютера. Курс национальной валюты постоянно снижается, а происходящее не укладывается в самые пессимистичные аналитические прогнозы. Ещё весной казалось, что ниже 85-к-1 не будет, но сегодня всё идёт к тому, что уже в ближайшие дни за 1 доллар будут давать больше сотни рублей. И всё же, если хорошенько подумать, то не всё так плохо, как может показаться. Предположим, что вы купили пару тысяч долларов год назад, когда курс не превышал 60-к-1, а значит вместо 120 тысяч имеете на руках все 200 тысяч. Лето подходит к концу, а осень – это самое лучшее время для компьютерных игр.

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Ну а если вы помните, как нехотя снижались цены после резкого роста курса рубля в 2022 году, то можете быть уверенными, что долларовые цены на комплектующие в российской рознице ещё долго не будут такими привлекательными, как сегодня. Магазины просто вынуждены продавать товары по близкой к закупочной стоимости, поскольку оставлять всё это на складе крайне опасно. Открываются отличные перспективы, ну а мы выберем подходящий комплект для тех, кто может себе позволить потратить пару тысяч долларов на развлечения. Если это вы – то самое время побаловать себя игровым компьютером.

Ryzen 7 7700X не только быстрый, но и перспективный. Если вы миллионер, у которого просто некуда девать деньги, то вам стоит обратить внимание на более дорогой процессор. Дело в том, что вместе с дорогими видеокартами за 180 тысяч рублей Ryzen 7 7700X показывает себя не идеально. Ну а мы с вами ни на что подобное не претендуем, поэтому 8-ядерный камень AMD позволит собрать пусть и не самую бюджетную, но точно мощную систему. Кстати, раз уж мы упомянули перспективность, то будет нелишним заметить, что Ryzen 7 7700X обладает фирменным потенциалом от тётушки Су. Так, вы сегодня получаете неплохой процессор, а уже через 4 года можете заменить его без лишних трудностей на более современный камень. Платформа АМ5 только появилась, а срок её поддержки составит не меньше 4 лет. Таким образом нужно подобрать правильную материнскую плату.

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Вообще, правильная и дорогая – это не одно и тоже, а нам с вами подойдёт ASUS PRIME B650M-A II. Она не обладает разгонным потенциалом, но мы очень сомневаемся, что среди наших читателей есть хотя бы 1% тех, кто в последнее время занимался разгоном своего компьютера. У кого-то нет времени, тогда как у других нет возможности, ну а некоторые и вовсе осознают всю бесперспективность оверклокинга, поэтому предпочитают более экономные решения. Выбранная нами материнская плата буквально создана для тех, кто хочет собрать игровую систему, а после забыть об апгрейде и других проблемах на 3-4 года. Она выполнена в форм-факторе mATX и понравится тем, кто хочет собрать компактный системный блок. Гарантия на плату составляет полных три года, ну а обычно продукты ASUS отличаются высокой надёжностью.

А вот с оперативной памятью не всё так просто. Теоретически, можно было бы сэкономить, но в интернете есть тесты, доказывающие тот факт, что нужно брать планки с тактовой частотой от 6000 МГц. В противном случае разница между новой DDR5 и DDR4 окажется не такой значительной, а значит и переплата будет неоправданна, ведь у Intel все процессоры поддерживают оба поколения оперативной памяти. Kingston Fury Beast объёмом 32 Гб – это идеальный выбор, ну а сам комплект действительно имеет тактовую частоту 6000 МГц. На материнской плате есть возможность поиграть с таймингами, ну а делать это или нет – это уже ваш выбор. Отметим, что комплект памяти недорогой, но очень добротный и считается одним из самых популярных на рынке.

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Давайте сегодня обойдёмся без видеокарт от AMD. Всё дело в том, что достойных середняков красные так и не выпустили, а сегменты до 800 долларов и вовсе в полной разрухе. Говорят, что новинки появятся ближе к осени, но инсайдеры пишут подобные глупости уже третий месяц, а значит самое время обратиться к NVIDIA. Здесь оптимальным решением для требовательных, но разумных геймеров станет GeForce RTX 4070. На пару тысяч дешевле в рознице есть модели на 3 кулера, но они слишком длинные, и не поместились бы в выбранный нами корпус. Именно поэтому берём видеокарту производства MSI, которая отличается высоким качеством исполнения и надёжностью. Здесь вы найдёте 12 Гб видеопамяти, а высокий потенциал позволить запускать игры даже в 4К. Есть несколько новых игр, в которых GeForce RTX 4070 может на максимальных настройках графики оказаться недостаточно, а значит придётся использовать технологию масштабирования. Благо DLSS 3.0 быстро эволюционирует, а игр с её поддержкой с каждым месяцем становится всё больше. GeForce RTX 4070 можно назвать отличным решением, ведь она стоит 75 тысяч и с небольшими компромиссами показывает себя не хуже решений за 120 тысяч рублей и дороже.

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Но не всегда нужно переплачивать за бренд, ведь твердотельный накопитель Apacer AS2280P4U полностью соответствует требованиям самого взыскательного геймера. Скоростные показатели в полном порядке, а ресурс перезаписи даже выше, чем у многих аналогов от Samsung и достигает 1300 Тб. Этого вам хватит на 15-20 лет, но это теория, поскольку каждые 10 лет в данной отрасли происходят большие прорывы, а значит ждать так долго не придётся. Ёмкость в 2 Тб позволяет не думать о нехватке свободного пространства, а значит можно записать пару сериалов, несколько игр и большую коллекцию фотографий. Если вы посчитаете, что этого мало, то стоит обратить внимание на жёсткий диск Toshiba MG08. Здесь целых 16 Тб свободного пространства, на которые вы можете залить гигантскую коллекцию лучших фильмов всех времён и народов. Поместятся классические игры и библиотека из сотен тысяч книг. Словом, здесь вы решайте самостоятельно, ведь далеко не всем нужно так много свободной памяти.

Блок питания лучше взять с небольшим запасом. Мало ли, вдруг вы захотите со временем взять более мощную видеокарту. Ну а DeepCool PK750D мощностью 750 Вт подходит нам по всем параметрам. Поскольку система не будет потреблять больше 500 Вт под полной нагрузкой (на самом деле не больше 350 Вт), то запас прочности блока питания огромен. Обратите внимание, что здесь есть поддержка сертификата 80 PLUS Bronze, а цена очень даже народная.

Поскольку мы выбрали нетребовательное и довольно энергоэффективное железо, то можно купить небольшой корпус. 1STPLAYER FIREBASE X2 имеет компактный размер и поместится даже на не самом большом столе. Рабочее пространство будут освещать огоньки от встроенных кулеров, которые кроме всего прочего ещё и выводят горячий воздух из системы. С этой целью установлен 1 вентилятор на 120-мм на задней панели и 3 вентилятора на 120-мм на передней панели. Видеокарта поместится без особых проблем, а сам системный блок неплохо продуман, хотя и не считается идеальным. Ну а если посчитать все комплектующие, то получится 180 тысяч рублей. Это меньше 2 тысяч долларов, а значит мы получили даже больше, чем планировали, с чем вас и поздравляем.