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Многие постоянные читатели нашего сайта полагают, что только они знают правильный путь, по которому должно идти развитие компьютерной техники. Диванные эксперты устраивают настоящие спарринги с виртуальным троллями, доказывая им своё превосходство и интеллект. Не обходится без конфликтов, но в данном случае важно лишь, то, что компьютеры развиваются вне зависимости от наших запросов, а производители идут путём наименьшего сопротивления. Например, Intel уже давно могла бы перейти на 5-нм технологический процесс, но предпочитает топтаться на 10-нм, поскольку для конкуренции больше не нужно, а более технологичные продукты обязательно придётся продавать дороже. Но мы ушли от основной темы нашего материала.

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Итак, никто точно не знает, каким должен быть идеальный компьютер, но многие пытаются доказать свою правоту по данному вопросу. Мы полагаем, что большая часть советов легко можно назвать вредными, поскольку авторы предлагают переплачивать буквально на каждом компоненте. Так, большей части геймеров не требуется мощный процессор, а дорогая материнская плата и вовсе нужна единицам. А между тем материнские платы за 20 тысяч рублей неплохо продаются, а многие любители компьютерных игр норовят взять процессор с максимальным количеством ядер под свой бюджет. Никто не сказал, что наша точка зрения верна, но она неплохо увязывается с общей логикой массового покупателя, поэтому давайте определим три сборки, которые подходят для пользователей с разным уровнем доходов. Начнём с наиболее бедной части наших читателей, продолжим тем, кто претендует на доступ к любым играм в разрешении 1080р, а завершим энтузиастами, для которых скорость важнее денег. Ну а поскольку мы не планируем переплачивать деньги даже в последнем случае, то постараемся найти как можно менее дорогие решения.

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Начнём с Core i3-12100F, который по праву считается одним из самых популярных процессоров на рынке. На его основе вы можете собрать как офисный компьютер за копейки, так и игровую станцию начального уровня. У Core i3-12100F нет ничего лишнего, включая 4 ядра и невысокую тактовую частоту. Несмотря на это он довольно неплохо показывает себя в любых задачах, ну а низкий теплопакет и комфортный уровень быстродействия позволяют рекомендовать его широкой аудитории. Было бы глупо под такой процессор брать дорогую материнскую плату, поэтому остановимся на MSI PRO H610M-E. Полагаете, что вам нужно больше – не стесняйтесь, ведь в магазине будут только рады тому, что вы заплатите за товар не 7860 рублей, а все 20 тысяч. Но не учтите, что Core i3-12100F не разгоняется, а значит ему не нужна дополнительная мощность питания и в целом не требуются инвестиции для раскрытия потенциала. Выбранная материнская плата имеет базовый доступ к интерфейсу PCIe 4.0, что понравится тем, кто хочет купить скоростной твердотельный накопитель. MSI PRO H610M-E – это достаточный уровень для тех, кто хочет купить компьютер, запустить его и больше не думать об апгрейде. Radeon RX 6400 – это довольно посредственная видеокарта, которая по праву считается провалом AMD. И всё же, учитывая постоянные сюрпризы, которые преподносит нам курс российского рубля, ничего лучше для бюджетной системы мы посоветовать не можем. Radeon RX 6400 в полную силу работает только на материнских платах с поддержкой PCIe 4.0, ну а у нас такой интерфейс доступен из коробки. Ничего не нужно настраивать, а вместе с процессором Core i3-12100F вы сможете поиграть даже в самые новые игры. Увы, но разрешение выше 900р не поднимется, ну а в целом такая видеокарта хорошо себя показывает в шутерах и онлайн-играх. Здесь вы получите заветные 60 fps@1080р, а значит нужно понимать, что такая сборка предназначена только для тех, кто хочет сэкономить или предпочитает Мир танков всем новым играм.

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Если вы хотите действительно собрать универсальный компьютер с высоким потенциалом, то стоит обратить внимание на Ryzen 5 5600X. Процессор заслуженно стал бестселлером, поэтому его можно рекомендовать для широкой публики, ведь стоит он недорого, но понравится как любителям экономить, так и энтузиастам. Мы не советуем брать под него материнскую плату с разгонным потенциалом, но вы можете купить то, что вам нравится. Тесты доказывают, что Ryzen 5 5600X плохо поддаётся разгону, поэтому переплата не даст вам ничего, а значит покупаем бюджетную MSI A520M-A PRO. Мы уже слышим негодование диванных экспертов, которым такая материнская плата не нравится. Что же, если вы мечтали о разгоне, то внутренний оверклокер в вашем мозгу будет разочарован. Плата не подходит для таких манипуляций, но это не значит, что она плохая. MSI может и сэкономила, но собрала добротную материнскую плату, которая имеет все современные интерфейсы и позволит наслаждаться всеми благами цивилизации. Просто не ожидайте от такого бюджетного продукта слишком много. Что до видеокарты, то такой комплект украсит Radeon RX 6650 XT. Такое решение можно назвать компромиссным для тех, кто хочет получить картинку максимального качества в разрешении 1080р. Видеокарта также подойдёт владельцам мониторов 2К. Вторым придётся иногда снижать настройки графики на высокие, ну а в будущем можно использовать технологию масштабирования. Уже совсем скоро выйдет FSR 3, которая позволит увеличить производительность и снизит количество артефактов изображения. Как видите, комплект получился добротный, но недорогой.

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Ну а для тех, кто хочет большего, есть Ryzen 7 7700Х. В данном случае важно помнить, что вы покупаете не просто быстрый игровой камень, но и получаете путёвку в будущее. Дело в том, что камень создан на новой платформе АМ5, которая только начала продаваться, а значит получит как минимум 2 поколения и будет актуальное ещё несколько лет. В итоге вы сможете заменить свой процессор на более мощный, чего не сделать на старом сокете АМ4. При этом Ryzen 7 7700Х демонстрирует впечатляющую производительность, а значит подходит для самых требовательных задач. Если вы думали, что вам придётся купить дорогую материнскую плату, то сильно ошиблись, ведь в продаже есть Gigabyte B650M K. Как вы могли догадаться, разгон процессора – это не самое сильное качество данной платы, но во всём остальном она очень даже ничего. Здесь есть интерфейс PCIe 4.0, а сама она, учитывая низкий курс рубля, стоит довольно недорого. Ничего интересного такая материнская плата не предлагает, но для большинства пользователей её будет вполне достаточно. Что до видеокарты, то в данном случае экономия неуместна, ведь мы собираем игровую систему для геймера с претензиями. GeForce RTX 4070 предлагает 12 Гб видеопамяти и справится даже с самыми плохо оптимизированными играми в 4К. Оптимальным для такой видеокарты считается разрешение 2К, поэтому ориентируйтесь на то, что со временем настройки графики придётся снижать. Последний комплект получился самым дорогим, но мы заранее вас предупреждали, что он больше подходит для состоятельных энтузиастов. Все остальным понравится связка из Ryzen 5 5600X + Radeon RX 6650 XT.