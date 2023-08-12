А перед этим му увидим 14-е и 15-е поколение Raptor Lake Refresh и Arrow Lake

Уже совсем скоро Intel представит процессоры серии Core 14-го поколения. О тестах мы поговорим ниже, ну а пока давайте к теории. Анонс ожидается в сентябре в рамках мероприятия Innovation Event. Известно, что никаких глубоких инноваций процессоры не получат и будут основаны на 10-нм технологическом процессе (который в самой компании упрямо называют Intel 7), а значит речь об увеличении тактовых частот и некоторых оптимизациях. Известно, что 14-е поколение (мобильные процессоры) Meteor Lake будет использовать ядра Redwood Cove «P» вместе с ядрами Crestmont «E», а гибридная структура самих процессоров не должна претерпеть значительных изменений.

реклама

Похоже, у Intel наблюдаются проблемы с освоением 7-нм технологического процесса, поскольку 15-е поколение Arrow Lake станет простым обновлением ядер Redwood Cove и Crestmont и будет выпускаться на том же 10-нм технологическом процессе. В итоге, несмотря на то, что аналитики ожидали в 15-м поколении больших прорывов, реальная оценка указывает на то, что это очередная реинкарнация архитектуры Intel, которая появилась в 12-м поколении. Известно, что процессоры на архитектуре Arrow Lake выйдут в 2024 году, ну а следом за ними появятся Lunar Lake, которые должны поступить в продажу к концу 2025. А вот здесь вопросов, больше чем ответов. Похоже, серия Lunar Lake окажется большим прорывом компании, поскольку будет полагаться на 7-нм или даже 5-нм технологический процесс и получит ядра Lion Cove «P» и Skymont «E». Что любопытно, ядра были созданы Джимом Келлером и его командой ещё несколько лет назад, но смогут появиться в кремнии только к концу 2025 года.

Ну а вчера в интернете появились свежие результаты тестов процессора Core i7-14700K Raptor Lake Refresh. Камень напрямую сравнили с уже находящимся на рынке Core i7-13700K, что позволило сделать некоторые выводы. Согласно полученным результатам, Core i7-14700K демонстрирует увеличение производительности до 20% по сравнению с Core i7-13700K, но при этом потребляет больше энергии. Информация о тестах появилась в записях создателя контента Bilibili. Он дал своему видео название «13700K SUPER PRO MAX PLUS ULTRA OC», чтобы избежать нарушения каких-либо соглашений о конфиденциальности. На изображении BIOS указан Core i7-13700KS, но по факту это Core i7-14700K, что видно в программе CPU-z. Это уже четвёртая утечка данных о процессоре Core i7-14700K. Первые сведения о чипе появились ещё в июле и демонстрировали увеличение производительности до 15%. Позднее были опубликованы результаты разгона, где чип работал на частоте 6,3 ГГц на материнской плате MSI Z690. Также были опубликованы дополнительные бенчмарки, включая базу данных BAPCo.

Изучить тесты вы можете выше. Что до технических характеристик, то Core i7-14700K получит 8 больших и 12 малых ядер, а значит у него будет 20 ядер и 28 потоков. Это значительное улучшение по сравнению с Core i7-13700K, который может похвастать конфигурацией из 8+8 ядер. Известно, что новинка также получит 33 Мб кэш-памяти третьего уровня (L3) и базовую тактовую частоту 3.4 ГГц, которая может достигать 5.6 ГГц с Turbo Boost Max 3. Это примерно на 5-10% выше, чем у Core i7-13700K. В результате проведённых тестов, процессор Core i7-14700K показал более высокую производительность (на 20%) в многопоточных задачах и на 4% в однопоточных по сравнению с Core i7-13700K. Увеличение многопоточной производительности связано с увеличением количества потоков на 16.6% и более высокой тактовой частоты. Как уже было сказано выше, всё это слишком дорого обходится, ведь новика сжигает на 30 Вт больше энергии в стресс-тестах по сравнению с предыдущим поколением.