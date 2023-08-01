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Обновляем старый ПК без переплат – 3 лучшие игровые связки процессор+материнка для любого кошелька

Также мы рассмотрим видеокарты, которые стоит выбрать для создания бюджетной сборки или игровой системы для энтузиастов
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В интернете можно встретить множество сборок, авторы которых предлагают купить тот или иной системный блок для самых разнообразных задач. Буквально вчера мы писали о новой системе, которая предназначена для геймера, владеющего монитором с разрешением 4К, но уже много лет играющего в ждуна на PlayStation 3. Повторимся, что новых сборок много, вот только немало любителей компьютерных игр сталкиваются с задачей обновления уже готовой системы. Проще говоря, 5 лет назад вы уже купили компьютер, который долгое время справлялся со всеми задачами. Вот только в последнее время он стал жутко медленным, хотя вы поставили 16 Гб оперативной памяти и заменили жёсткий диск на твердотельный накопитель.

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Регулярные вложения должны были увеличить потенциал компьютера, вот только со старым процессором далеко не уедешь. Что до видеокарты, то здесь и вовсе без вариантов, ведь даже для разрешения 1080р вам понадобится дорогостоящий графический чип. Ситуация банальная, поэтому мы предлагаем несколько вариантов для тех, кто не готов инвестировать много денег в системный блок, но хочет получить более современную машину. Давайте рассмотрим три связки из процессора и материнской платы, которые подходят для геймеров с самым разным уровнем достатка.

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Начнём с системы на Intel. Здесь мы предлагаем присмотреться к крайне популярному процессору Core i5-12400F. Это один из самых продаваемых камней 2023 года, который расходится лучше, чем горячие пирожки у вокзала. Камень не может похвастать рекордной производительностью и не имеет высокой тактовой частоты. И всё же, свои задачи Core i5-12400F выполняет отлично, что позволяет использовать его как для создания бюджетной игровой станции, так и рассчитывать на доступ к играм в разрешении 2К. Какой бы вариант вы не выбрали, мы советуем не покупать дорогую материнскую плату. Дело в том, что речь о нетребовательном камне, который не подлежит разгону. Эта функция у Core i5-12400F не предусмотрена, поэтому будет глупо взять под него мощную материнскую плату с высоким потенциалом. Пожалуй, MSI PRO H610M-E даже больше, чем достаточно. Не самое выдающееся, но стабильное решение. Здесь есть доступ к интерфейсу PCIe 4.0, а также все востребованные технологии, без которых назвать компьютер современным не поворачивается язык. Стоит связка 23 500 рублей, а значит до 25 тысяч (если считать вместе с системой охлаждения) вы сможете провести апгрейд своего компьютера, получив приличный буст.

Если вы хотите взглянуть в сторону AMD, при этом стремитесь взять более выгодное решение, то можно купить Ryzen 5 5600. Процессор не уступает указанному выше камню Intel по скоростным показателям, но стоит дешевле. Здесь всё те же 6 ядер и низкое энергопотребление. Многие наши читатели могут обойтись без обновления материнской платы, ведь речь идёт о процессоре, который поддерживает сокет АМ4. Это значит, что владельцы компьютер на базе процессоров Ryzen первых поколений могут лёгким движением руки заменить свой камень, получив приличный прирост скорости. Ну а если у вас более древний компьютер, то в этом случае советуем обратить внимание на материнскую плату MSI A520M-A PRO. Как вы уже догадались по цене, речь идёт о крайне бюджетном продукте, которые имеет скромную подсистему питания и не создан для разгона. К счастью, большая часть пользователей даже не слышала о том, что в ручном режиме можно усиливать быстродействие компьютера. Выбранная нами материнская плата имеет достаточный запас прочности, ну а с процессором Ryzen 5 5600 справится на все 100%. При этом вы потратите всего 18 тысяч рублей на комплект из платы и процессора, а значит есть смысл присмотреться именно к продукции от тётушки Су, если вы хотите немного сэкономить.

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Решили порадовать себя чем-то более мощным, в таком случае берём Ryzen 7 7700X. Это очень неплохое решение для тех, кто готов потратиться, но не планирует брать прямо сейчас дорогую флагманскую сборку. Камень принадлежит к последнему поколению, поэтому вам понадобится ещё и оперативная память DDR5. В целом, останавливаться на этом мы не будем, но лишь напомним, что стоит выбирать ОЗУ с тактовой частотой от 5600 МГЦ. Ryzen 7 7700X может быть интересен в качестве долговременной инвестиции. Например, через 3 года вы решите усилить мощность своего компьютера. На этот раз вам не придётся заменять материнскую плату, ведь сокет АМ5 только появился в продаже. Он имеет длительный жизненный цикл и гарантирует поддержку даже спустя 3-4 года. Теоретически, через несколько лет вместо Ryzen 7 7700X можно будет поставить Ryzen 7 9700X, ощутимо усилив сборку без лишних вложений. Некоторые скажут, что в этом случае нужно брать дорогую материнскую плату. Что же, никто не мешает энтузиастам инвестировать в подобные решения десятки тысяч рублей, но мы остановимся на Gigabyte B650M K. Это скромное решение, которое не подходит для любителей разгона, но если вы хотите получить максимум по минимальной цене, то такая материнская плата может стать оптимальным решением всех проблем. Повторимся, что она ничем не примечательная, но с нашим процессором справится, а также имеет все необходимые интерфейсы.

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Ну а поскольку без видеокарты никуда, то нужно обратить внимание и на эту переменную. Для тех, кто ищет недорогое решение, мы предлагаем взять GeForce GTX 1660 Super. Это не самая новая видеокарта, количество памяти у которой составляет всего 6 Гб. Увы, для 2К этого не хватит, но для 1080р – с головой. Никакой трассировки лучей нет и в помине, а вам придётся обходиться без технологии масштабирования, которая стала визитной картой NVIDIA. Всё так, но в данном случае важна лишь цена, ведь речь о бюджетном решении, которое позволяет запускать все современные игры. Скорее всего, через пару лет видеокарта уже перестанет считаться актуальной, но пока это неплохой компромисс, а значит не самый худший выбор.

Если хотите получить более мощное решение, то можно обратить внимание на Radeon RX 6650 XT. За счёт доступа к технологии FSR вы сможете поиграть даже в 2К, но заплатите за это всего 34 тысячи рублей. Согласимся, что для многих такая сумма кажется слишком высокой, а значит ищите что-то попроще, например, GeForce GTX 1660 Super, о которой мы писали выше. Radeon RX 6650 XT энергоэффективная, быстрая и высокотехнологичная. Она точно понравится тем, кто имеет не самый мощный блок питания и не хочет инвестировать в железо все сбережения.

Ну и завершим на GeForce RTX 4070. Это дорогая видеокарта, которая подходит далеко не всем. И всё же, если вы планируете решить вопрос с доступом к любым играм в 2К и даже в 4К на 4-5 лет, то перед вами самый оптимальный выбор. GeForce RTX 4070 включает 12 Гб видеопамяти и поддерживает перспективную технологию DLSS 3.0. Она, как и любая технология на базе ИИ сегодня, далека от идеала, но время идёт, а NVIDIA делает ставку именно на машинное обучение. GeForce RTX 4070 также не сильно прожорливая и будет работать на блоке питания с честными 550 Вт мощности.

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