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Собираю игровой ПК 4К@60 fps для ждуна, который до сих пор не может отказаться от PlayStation 3

Клиент попался прижимистый, но и цена сборка составляет 125 тысяч. Но за эту сумму можно рассчитывать на полноценные 4К@60 fps
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Есть у меня один знакомый, которого я за глаза называю ждуном. Хороший парень, с минимальным количеством вредных привычек, но ждун. Ничего не поделать. Так вот, когда я в 2019 году купил видеокарту GeForce RTX 2070 Super по выгодной стоимости, он только крутил носом. Выяснилось, что мой знакомый (назовём его Жорик) где-то прочёл, что в 2020 году выйдет самое революционное поколение графических чипов в истории. Якобы, цены сильно снизятся, а значит нет никакого смысла покупать видеокарту в 2019 году. В итоге, когда все покупали видеокарты, он пошёл, и купил себе PlayStation 3. Именно третье поколения, мотивируя это тем, что приставка взломана, а значит в игры можно играть бесплатно. Как вы знаете, 2020 год не принёс облегчения, ведь в начале 2021 года стартовала майнинговая лихорадка.

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Фермеры скупали видеокарты по заоблачным ценам, ну а Жорик только разводил руками, сетуя на обманувших его экспертов. Время шло, моя GeForce RTX 2070 Super уже успела сгореть, а Жорик всё сидел на своей PlayStation 3. Я даже на время давал ему поиграть свою PlayStation 4, но там игры стоят жутко дорого, а все купленные мной ранее тайтлы он уже давно прошёл, поскольку приставка проводит у него больше времени, чем у меня дома. Словом, хороший парень, может приехать ночью и отвезти тебя в другой город без лишних вопросов, но очень уж прижимистый. Удивительное дело, ведь Жорик не бедный парень и в отличие от меня купил не самый обычный Форд Фокус, а новенький Лексус. Поскольку видеокарты подешевели, я полгода назад предложил ему собрать нормальный компьютер, но Жорик снова где-то прочитал о падении спроса и крахе надежд Дженсена Хуанга. С тех пор прошло много месяцев, а цены снижаются медленно. В итоге вчера Жорик мне позвонил и решил, что пришло время выбросить PlayStation 3 в мусорник и купить что-то серьёзное. Увы, но после того, как я ему подобрал неплохую систему, мой знакомый впал в спячку. Похоже, бедолага переваривает информацию, и решает, стоит ли вообще тратить такие деньги на компьютер. Ниже я предлагаю сборку, которая вскоре может появиться у моего знакомого. Или не может, как повезёт.

Начать я решил с Ryzen 7 5800X. Поскольку Жорик не дружит с компьютерами и в целом использует их исключительно для просмотра интернета, фильмов и запуска игр, то нет никакого смысла брать процессор впрок. Высокий потенциал здесь не нужен, ведь мой знакомый обычно меняет компьютеры раз в 6 лет. Если я к нему приду и по личной инициативе решу что-то разогнать, то Жорик будет не против, но сам ничего делать не будет. Ну а поскольку мне лень, то я решил не заниматься глупостями, выбрав максимально быстрый процессор за свои деньги.

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Признаюсь честно, составлял список я изначально не в Регарде. Оказалось, что в другом магазине материнская плата ASRock B550M Pro4 стоит всего 9000 рублей, но в целом две тысячи наценки не играют особой роли, а сама плата очень даже ничего. Я не уверен, что Жорик захочет со временем купить твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 4.0. Но может случиться всякое, а значит нужно брать материнскую плату на чипсете М550, чтобы меня никто потом не упрекал в недальновидности. Плана не под разгон, но если сильно захочется, то с оперативной памятью можно немного поиграть, чего я делать не собираюсь.

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Что до оперативной памяти, то нет смысла переплачивать за бренд и другие характеристики. 16 Гб Kingston Fury Beast Black – это именно то, что нужно ленивому геймеру без претензий. Разгонять ОЗУ я точно не стану, ну а 16 Гб достаточно для любых требований не только сегодня, но и будет достаточно через пару лет. Сэкономить я решил на твердотельном накопителе. Моими усилиями у Жорика есть SSD стандарта SATA 3 ёмкостью 1 Гб. Туда он записывает игры, время от времени гоняя в старую классику и Мир танков. Именно поэтому я не вижу смысла брать дорогой твердотельный накопитель с высокими скоростными показателями. Обойдёмся Apacer AS2280P4U. Игры будут буквально летать, ну а технические характеристики у данного SSD впечатляют, хотя он и является бюджетным. Так, время наработки на отказ составляет 1.8 миллиона часов, ну а ресурс перезаписи составляет 1300 Тб. Очень неплохо, ну а Жорику хватит на 500 или даже 100 лет. Объёма в 2 Тб для повседневных нужд моего знакомого достаточно, но я решил взять 2 Тб, поскольку бедолага в последние годы ограничивал себя в играх. Не исключено, что он тут же скачает десяток пиратских новинок с 2021 по 2023 годы, поэтому оставим Жорику место для манёвра.

А вот на видеокарте я решил не экономить. Я напомнил Жорику, что ещё год назад за 60 тысяч можно было купить скромную GeForce RTX 3060, ну а сегодня за эту сумму в наличии прокачанная GeForce RTX 4070. Видеокарта стоящая, имеет 12 Гб видеопамяти и легко тянет игры даже в разрешении 4К. Кстати, мой знакомый недавно купил 4К-монитор. Его старая Radeon RX 470 игры в таком разрешении не тянет, ну а предыдущий монитор у него сгорел, поэтому отступать некуда. GeForce RTX 4070 не будет тянуть игры в 4К на максималках, но после тех мучений, что испытывает Жорик, подобная мощь покажется ему настоящим прорывом уровня Next Gen.

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Поскольку разгонять компьютер никто не будет, то я тут же смекнул, что можно сэкономить на блоке питания. Берём Chieftec Eco на 700 Вт, что больше, чем требует наша система, но я люблю брать с небольшим запасом на вырост. Мало ли, вдруг пригодится. Блок питания добротный, не самый крутой, но качественный и приятно радует поддержкой сертификата 80 PLUS Bronze. Как по мне, то ничего другого и не нужно.

Ну а с корпусом всё просто: нужно взять такой, чтобы в нём поместились все комплектующие, а также сразу было установлено несколько кулеров. Поскольку я в настоящее время нахожусь в другом городе, то было решено взять такой корпус, который сможет самостоятельно из коробки отводить тепло и проводить забор прохладного воздуха. Zalman N4 Rev.1 Black справляется с задачей отлично. На картинке плохо видно, но здесь есть два кулера на верхней панели, также можно заметить 1 вентилятор на 120-мм задней панели и 3 кулера на 140-мм на передней панели. Мне сборка нравится, но цена вышла немаленькая: 125 тысяч рублей. Жорик может себе позволить такой компьютер не дожидаясь зарплаты, но пока парень обдумывает, стоит ли вообще платить так много. Я не знаю, чем окончатся его терзания, поэтому вам рекомендую брать именно такой компьютер, ведь играть в ждуна – это самое глупое решение, которое только может прийти в голову нормальному геймеру.

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