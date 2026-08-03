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Энтузиаст протестировал бюджетный ПК на Core i3-9100F с RX 580 8 ГБ в ряде популярных игр
Тесты проводились в разрешении 1080p.
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Кризис на компьютерном рынке не оставляет для геймеров иного выхода, кроме как использовать сборки прошлых поколений, одну из которых протестировал энтузиаст YouTube-канала ZeRD Tech&Gaming.

Источник фото: ZeRD Tech&Gaming/YouTube

Для тестов он собрал бюджетный ПК, оснащённый процессором Intel Core i3-9100F, видеокартой Radeon RX 580 8 ГБ, 12 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем SATA объёмом 500 ГБ, который в разрешении 1080p обеспечил следующие показатели средней частоты кадров/1% low

  • PUBG: Battlegrounds (очень низкие настройки, высокая дальность прорисовки) – 79 fps/27 fps
  • Cyberpunk 2077 (низкие/средние настройки, FSR 3 Auto) – 58 fps/34 fps
  • Fortnite (низкие настройки, высокая дальность прорисовки) – 118 fps/29 fps
  • Grand Theft Auto V (очень высокие настройки) – 74 fps/35 fps
  • God of War (пресет Original, FSR 2 Quality) – 68 fps/27 fps
  • Counter-Strike 2 (низкие настройки) – 105 fps/52 fps
  • Forza Horizon 5 (средние настройки) – 86 fps/75 fps
  • Black Myth: Wukong (средние настройки, TSR 50%) – 55 fps/41 fps
  • Red Dead Redemption 2 (средние/высокие настройки) – 62 fps/24 fps
  • Marvel Rivals (низкие настройки) – 63 fps
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В целом, бюджетная сборка с Core i3-9100F и RX 580 8 ГБ добилась достаточно неплохих показателей fps с учётом ценового сегмента, обеспечив высокую частоту кадров во всех играх, выбранных энтузиастом, хотя для этого зачастую и приходилось снижать качество графики.

#radeon rx 580 #core i3-9100f
Источник: youtube.com
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