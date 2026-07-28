Новинка оснащается GPU с 1024 потоковыми процессорами.

Компания AMD официально представила свою новую бюджетную видеокарту Radeon RX 9050, выпустив для неё обновление графических драйверов и раскрыв показатели её производительности.

Источник фото: AMD

На официальном сайте указано, что Radeon RX 9050 оснащается GPU с 16 вычислительными блоками, 1024 потоковыми процессорами, 16 RT-ядрами, 64 ROP и 64 TMU. Тактовая частота графического процессора в игровом режиме будет достигать 1920 МГц, а в режиме boost – 2600 МГц. Также заявлено о 32 МБ Infinity Cache.

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Ранее компания ASRock раскрыла, что новинка будет выпускаться не только в модификации с 8 ГБ видеопамяти и 128-битной шиной, но и в 4-ГБ версии с шиной 64 бит. Видеоадаптер получит чипы памяти GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с, что даст пропускную способность до 288 ГБ/с для 8-ГБ варианта и 144 ГБ/с для 4-ГБ.

Как сообщается на сайте AMD, сборка, оснащённая видеокартой Radeon RX 9050, в разрешении 1080p при средних настройках (за исключением Valorant, где использовались высокие настройки) демонстрирует следующие показатели частоты кадров:

007 First Light – 60 fps

Counter-Strike 2 – 227 fps

Cyberpunk 2077 – 96 fps

Call of Duty: Black Ops 7 – 116 fps

Forza Horizon 6 – 131 fps

Tom Clancy's Rainbow Six Siege – 206 fps

Pragmata – 85 fps

Valorant – 593 fps

По неподтверждённым данным, рекомендованная цена Radeon RX 9050 с 4 ГБ VRAM составит около 200 долларов США, а 8-ГБ версии — 280 долларов.