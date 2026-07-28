Кроме того, обновление исправляет ряд проблем.

Чуть ранее в сети появилась информация о подготовке рядом производителей новой бюджетной видеокарты Radeon RX 9050, а сейчас AMD подтверждает запуск новинки, выпуская новейшие драйверы с её поддержкой.

Источник фото: Wccftech

Как указано на сайте VideoCardz, графический драйвер AMD Software: Adrenalin Edition 26.7.1 WHQL добавляет поддержку для видеоадаптера Radeon RX 9050 и двух игр — бета-версии Gears of War: E-Day, находящейся в раннем доступе, и Out of Control Evolution.

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Кроме того, обновление устраняет ряд известных ранее проблем, включая мерцание моделей или сбои рендеринга на видеокартах серии RX 7000 и выше в Maxon Cinema 4D и Blender, отсутствие индикатора направления в Fortnite на моделях серии RX 7000 и выше, вылеты в Blender, сбои в ряде игр с включённой функцией масштабирования AMD FSR 4.1 на ПК с Windows 10 и видеоадаптерами серии RX 7000.

Помимо этого, были исключены неполадки с отображением функций AMD FSR и Frame Generation как неактивных в AMD Software: Adrenalin Edition в процессе игры в Battlefield 6 на видеокартах RX 9000. Более подробная информация и ссылки для скачивания доступны на официальном сайте.