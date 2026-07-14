Тесты проводились на ПК с процессорами Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 7 9700X.

Несколько недель назад компания AMD представила новое расширение для автоматического разгона модулей оперативной памяти, получившее название EXPO ULL и добавляющее профили со сверхнизкими задержками. Эксперт YouTube-канала Hardware Unboxed решил проверить, действительно ли новая функция позволяет увеличить производительность системы, протестировав модули ОЗУ DDR5-6000 с поддержкой EXPO ULL в играх и сравнив их быстродействие со стандартными планками с EXPO.

Источник фото: Geeknetic/AMD

Тестовая сборка, оснащённая видеокартой GeForce RTX 5090, продемонстрировала следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

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Ryzen 7 9800X3D

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (1080p, настройки Ultra RT): EXPO (CL30) – 135 fps/104 fps, EXPO ULL (CL36) – 133 fps/103 fps, EXPO ULL (CL30) – 136 fps/106 fps

Marvel Rivals (1080p, средние настройки): EXPO (CL30) – 250 fps/198 fps, EXPO ULL (CL36) – 254 fps/203 fps, EXPO ULL (CL30) – 256 fps/209 fps

Marvel Rivals (4K, средние настройки): EXPO (CL30) – 129 fps/110 fps, EXPO ULL (CL36) – 131 fps/111 fps, EXPO ULL (CL30) – 131 fps/111 fps

Assetto Corsa Competizione (1080p, пресет Epic): EXPO (CL30) – 268 fps/223 fps, EXPO ULL (CL36) – 270 fps/225 fps, EXPO ULL (CL30) – 271 fps/226 fps

Assetto Corsa Competizione (4K, пресет Epic): EXPO (CL30) – 236 fps/177 fps, EXPO ULL (CL36) – 239 fps/183 fps, EXPO ULL (CL30) – 243 fps/192 fps

Baldur's Gate 3 (1080p, пресет Ultra): EXPO (CL30) – 199 fps/135 fps, EXPO ULL (CL36) – 207 fps/140 fps, EXPO ULL (CL30) – 217 fps/146 fps

Baldur's Gate 3 (4K, пресет Ultra): EXPO (CL30) – 155 fps/91 fps, EXPO ULL (CL36) – 161 fps/95 fps, EXPO ULL (CL30) – 162 fps/97 fps

Marvel's Spider-Man 2 (1080p, очень высокие настройки, качество RT Ultimate): EXPO (CL30) – 107 fps/89 fps, EXPO ULL (CL36) – 112 fps/93 fps, EXPO ULL (CL30) – 119 fps/99 fps

Marvel's Spider-Man 2 (4K, очень высокие настройки, качество RT Ultimate): EXPO (CL30) – 77 fps/50 fps, EXPO ULL (CL36) – 77 fps/50 fps, EXPO ULL (CL30) – 77 fps/50 fps

Ryzen 7 9700X

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (1080p, настройки Ultra RT): EXPO (CL30) – 121 fps/96 fps, EXPO ULL (CL36) – 129 fps/99 fps, EXPO ULL (CL30) – 131 fps/101 fps

Marvel Rivals (1080p, средние настройки): EXPO (CL30) – 183 fps/146 fps, EXPO ULL (CL36) – 200 fps/161 fps, EXPO ULL (CL30) – 202 fps/164 fps

Marvel Rivals (4K, средние настройки): EXPO (CL30) – 129 fps/109 fps, EXPO ULL (CL36) – 130 fps/110 fps, EXPO ULL (CL30) – 130 fps/110 fps

Assetto Corsa Competizione (1080p, пресет Epic): EXPO (CL30) – 181 fps/153 fps, EXPO ULL (CL36) – 195 fps/165 fps, EXPO ULL (CL30) – 199 fps/170 fps

Assetto Corsa Competizione (4K, пресет Epic): EXPO (CL30) – 178 fps/149 fps, EXPO ULL (CL36) – 188 fps/161 fps, EXPO ULL (CL30) – 198 fps/167 fps

Baldur's Gate 3 (1080p, пресет Ultra): EXPO (CL30) – 121 fps/91 fps, EXPO ULL (CL36) – 134 fps/98 fps, EXPO ULL (CL30) – 139 fps/107 fps

Baldur's Gate 3 (4K, пресет Ultra): EXPO (CL30) – 120 fps/89 fps, EXPO ULL (CL36) – 128 fps/97 fps, EXPO ULL (CL30) – 135 fps/100 fps

Marvel's Spider-Man 2 (1080p, очень высокие настройки, качество RT Ultimate): EXPO (CL30) – 89 fps/73 fps, EXPO ULL (CL36) – 97 fps/81 fps, EXPO ULL (CL30) – 98 fps/82 fps

Marvel's Spider-Man 2 (4K, очень высокие настройки, качество RT Ultimate): EXPO (CL30) – 75 fps/49 fps, EXPO ULL (CL36) – 77 fps/50 fps, EXPO ULL (CL30) – 77 fps/50 fps

Источник фото: Hardware Unboxed/YouTube

Источник фото: Hardware Unboxed/YouTube

В целом, AMD EXPO ULL действительно повышает частоту кадров в ряде игр, причём для Ryzen 7 9700X преимущество более заметно и наблюдается практически во всех случаях, достигая 10-15 %, тогда как прирост fps для Ryzen 7 9800X3D, судя по всему, частично нивелируется наличием кэша 3D V-Cache, поэтому в большинстве игр разница между EXPO ULL и EXPO не так велика, а большой скачок виден в разрешении 1080p в Baldur's Gate 3 (на 9 %) и Marvel's Spider-Man 2 (на 11 %).

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