Тесты проводились в разрешении 1080p.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced привлекла внимание множества геймеров и обозревателей, ряд из которых продолжает тестировать её на различных сборках — в частности, ранее эксперт YouTube-канала Christo Gevedjov протестировал игру на Radeon RX 580, а сейчас решил испытать возможности Radeon RX 570.

Источник фото: Polygon/Ubisoft

Помимо указанной видеокарты, тестовый ПК оснастили процессором AMD Ryzen 5 5600 и 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200. В разрешении 1080p сборка с указанными характеристиками добилась следующих результатов средней частоты кадров/1% low:

пресет Ultra Low, Native – 31 fps/27 fps

пресет Ultra Low, FSR Balanced – 51 fps/40 fps

пресет Very Low, FSR Balanced – 43 fps/34 fps

низкие настройки, FSR Balanced – 41 fps/34 fps

низкие настройки, FSR Balanced, FG вкл. – 67 fps/55 fps

средние настройки, FSR Performance – 46 fps/35 fps

средние настройки, FSR Performance, FG вкл. – 58 fps/51 fps

высокие настройки, FSR Performance – 34 fps/26 fps

высокие настройки, FSR Performance, FG вкл. – 58 fps/46 fps

очень высокие настройки, FSR Performance, FG вкл – 51 fps/42 fps

максимальные настройки, FSR Performance, FG вкл. – 42 fps/31 fps

низкие настройки, низкое качество RT/Extended, FSR Balanced, FG вкл. – 51 fps/44 fps

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В целом, Radeon RX 570 в паре с Ryzen 5 5600 обеспечивает приемлемую частоту кадров даже при высоких и максимальных настройках графики, но для этого приходится использовать технологию масштабирования FSR и генерацию кадров (FG).