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СМИ: цена GeForce RTX 5090D V2 от ZOTAC увеличится почти на 300 долларов
Стоимость ряда других моделей RTX 50 производства ZOTAC также возрастёт.
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В связи с кризисом на рынке DRAM всё больше производителей повышает стоимость своих продуктов, и компания ZOTAC входит в их список, пишет издание Wccftech со ссылкой на сообщение ChannelGate.

Источник фото: ZOTAC

Утверждается, что партнёры ZOTAC получили уведомление о повышении ценников ряда видеокарт серии GeForce RTX 50 в Китае, а больше всего подорожала GeForce RTX 5090D V2, стоимость которой увеличилась на 2000 юаней (295 долларов США). Цена видеоадаптера RTX 5090D V2, выпускаемого специально для китайского рынка, стартовала с отметки 2300 долларов и до текущего удорожания достигала 4300 долларов.

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Другие видеоадаптеры RTX 50 прибавили в цене не так сильно — по данным источника, модели RTX 5070 и версии RTX 5080 начального уровня подорожали на 100 юаней (15 долларов), а видеокарты RTX 5060 стали дороже на 50 юаней (7,5 доллара). GeForce RTX 5050, судя по всему, пока не затронута, но это может измениться в ближайшем будущем.

Сообщается, что увеличение ценников вступает в силу в июне текущего года и пока касается только рынка Китая, но, вероятно, в течение последующих недель это коснётся и других стран по всему миру.

#zotac #geforce rtx 5090d v2
Источник: wccftech.com
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